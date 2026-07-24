Die familiäre Situation spielt angeblich eine Rolle! Schlägt bei einem Verkaufskandidaten des FC Bayern nun ein Premier-League-Klub zu?

Für den einst für 51 Millionen Euro verpflichteten Palhinha fordert der FC Bayern dem Vernehmen nach 25 bis 30 Millionen Euro. Klubs aus Saudi-Arabien und der Türkei hätten sich auf diese Summe wohl eingelassen. Palhinha, zuletzt per Leihe bei Tottenham Hotspur aktiv, habe die Angebote jedoch abgelehnt, auch mit Verweis auf seine familiäre Situation.

Die beiden kleinen Kinder des 31-jährigen Mittelfeldspielers leben in Portugal, er selbst will nicht zu weit entfernt sein und sie regelmäßig sehen. Die naheliegendste Lösung wäre ein Transfer zu einem der beiden Topklubs aus Lissabon, Sporting oder Benfica. Sie können das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt aber wohl nicht stemmen. Als vielversprechende Alternative gilt aktuell Aston Villa, das nach dem Rekordverkauf von Morgan Rogers zu Chelsea über durchaus große finanzielle Mittel verfügt und Bedarf im zentralen Mittelfeld hat.

Galatasaray ließ die Kaufoption bei Sacha Boey verstreichen

Boey spielte zuletzt per Leihe bei Galatasaray Istanbul, von wo ihn die Münchner Anfang 2024 für 30 Millionen Euro verpflichtet hatten. Die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen für den 25-jährigen Rechtsverteidiger zog Galatasaray nach Ablauf der Leihe jedoch nicht.

Auf exakt diese Summe beharrt der FC Bayern nun offenbar auch bei anderen Klubs, was bestehende Interessenten aus der Premier League bisher abschrecken soll. In den vergangenen Monaten wurde Boey auch mit Klubs aus der französischen Ligue 1 in Verbindung gebracht.

FC Bayern: Bryan Zaragoza will wohl zurück nach Spanien

Bryan Zaragoza will derweil angeblich zurück in seine spanische Heimat. Als Interessenten gelten Espanyol Barcelona, der FC Malaga und der FC Sevilla. Beim 24-jährige Linksaußen dürften die Probleme weniger an der Ablösesumme liegen als an seinen Gehaltsvorstellungen. Zaragoza, letzte Saison per Leihe für die AS Roma aktiv, kassiert in München rund vier Millionen Euro pro Jahr. Gekostet hat er bei seiner Verpflichtung vom FC Granada 2024 übrigens insgesamt 17 Millionen Euro.

Aktuell arbeitet Zaragoza an seinem Comeback nach einer Knie-Entzündung. Palhinha und Boey nahmen zum Vorbereitungsstart am Montag das reguläre Mannschaftstraining auf. Die beiden sind noch bis 2028 gebunden, Zaragoza sogar bis 2029.