Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP
Falko Blöding

"Die Engländer werden sich auf ihn einschießen nach der heutigen Leistung": Liverpool-Star Florian Wirtz droht jede Menge Kritik

Premier League
Liverpool - Manchester City
Liverpool
F. Wirtz

Liverpool verliert das englische Spitzenspiel gegen ManCity deutlich. Florian Wirtz bleibt dabei blass.

Die Kritik am deutschen Nationalspieler Florian Wirtz (23) wird nach dessen Auftritt beim 0:3 seines FC Liverpool gegen Manchester City am Sonntag heftig ausfallen. Damit rechnet jedenfalls Ex-Premier-League-Profi Thomas Hitzlsperger (44).

"Ich bin sicher, über ihn wird heute wieder viel gesprochen werden", sagte der Sky-Experte nach der Reds-Klatsche an der Anfield Road. "Die Engländer werden sich auf ihn einschießen nach der heutigen Leistung. Da waren gute Sachen dabei, aber es war zu wenig."

Wirtz absolvierte 66 Minuten, ehe er von Cheftrainer Andoni Iraola (44) für Teenager Trey Nyoni (19) vom Platz geholt wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte Liverpool gerade die Gelb-Rote Karte für Ryan Gravenberch (24) und das 0:1 durch Erling Haaland (26) kassiert.

In der guten Stunde zuvor allerdings überzeugte Wirtz nicht. Der ehemalige Leverkusener bekleidete die Rolle des Spielgestalters in Liverpools offensiver Dreierreihe neben Bradley Barcola (24) und Victor Munoz (23). Vor dem Trio spielte mit Lewis Koumas (21) ein PL-Startelfdebütant.

Wirtz blieb in seiner Rolle Takt- und Ideengeber blass. Er hatte keine nennenswerten Aktionen, geschweige denn Abschlüsse. In Erscheinung trat er eigentlich nur bei einem schönen Doppelpass mit Munoz, nach dem dieser mit einem abgefälschten Schuss das Außennetz traf (31.). Und mit einer Freistoß-Hereingabe, die Alexis Mac Allister (27) rund einen Meter am City-Gehäuse vorbei setzte (59.).

Wieviel Ablöse zahlte der FC Liverpool für Florian Wirtz?

"Ich bin sicher, Flo Wirtz wird sich einiges anhören müssen", bekräftigte Hitzlsperger mit Blick auf den 125-Millionen-Euro-Einkauf aus dem Sommer 2025. "Ich finde nicht, weil er der schlechteste Spieler war, aber weil er dieses hohe Preisschild draufhat. Und die Leute sehen einen Spieler, der so viel kostet und von dem erwarten sie eben doch mehr." Hitzslpergers Fazit: "Es wird für ihn ungemütlich werden."

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Dabei war das Duell mit Spitzenreiter City eine gute Gelegenheit für Wirtz, seine Kritiker verstummen zu lassen. Er kam mit viel Selbstvertrauen aus der Länderspielpause. Im DFB-Team gehörte er zu den besten Spielern, trug erstmals die Kapitänsbinde und erzielte beim 2:0-Erfolg über Serbien einen sehenswerten Treffern.

Der ehemalige englische Nationalspieler Gabriel Agbonlahor (39) jedenfalls zählte Wirtz Ende der Vorwoche zu den drei Spielern, die nach der Länderspielpause im englischen Oberhaus durchstarten dürften. Zunächst mutmaßte der langjährige Villa-Stürmer, die Länderspielpause sei "vielleicht zum richtigen Zeitpunkt für ihn gekommen, denn er hat für Deutschland ein atemberaubendes Tor geschossen".

Er schwärmte: "Da hat er eine unglaubliche Cruyff-Drehung gemacht. Und dann hat er den Ball in die Ecke geschoben. Fantastischer Abschluss! Genau das muss er im Liverpool-Trikot machen."

Agbonlahor glaubte, dass die Partie gegen City genau richtig war, um dem Durchbruch auf der Insel ein gutes Stück näher zu kommen: "Das ist die Art von Spiel! Manchester City kommt nach Anfield. Du wurdest für 115 Millionen Pfund gekauft. Geh' raus und zeig', warum Liverpool so viel in dich investiert hat!" Er schloss: "Ich drücke ihm die Daumen, dass er es schafft, denn ich mag ihn. Talentierter Spieler!"

Nicht nur Agbonlahor dürfte angesichts dieser Erwartungen von Wirtz' Auftritt enttäuscht sein.

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen