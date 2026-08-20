Bei Atletico Madrid zum Saisonauftakt gegen den FC Malaga ein neuer Vereinsrekord aufgestellt: Der erst 16-jährige Verteidiger Jorge Dominguez feierte überraschend sein Profidebüt für die Colchoneros.

Diego Simeone hatte zum Auftakt der neuen Spielzeit mit der mutigen Personalentscheidung in der Startelf überrascht. Durch seinen Einsatz im Alter von genau 16 Jahren, acht Monaten und zwei Tagen avancierte Dominguez, Sohn eines Spaniers und einer Kongolesin, zum jüngsten Debütanten der Vereinsgeschichte. Damit löste der Abwehrspieler den bisherigen Rekordhalter Jose Luis Martinez ab, der diese Bestmarke seit 1984 gehalten hatte.

Kurios: Dominguez stand in der Partie gemeinsam mit dem 34-jährigen Mittelfeldspieler Koke auf dem Platz. Als dieser einst am 19. September 2009 sein Debüt für die Madrilenen gab, war Dominguez noch nicht einmal geboren. Er erblickte erst am 21. Dezember 2009 das Licht der Welt. Koke riss seither satte 741 Pflichtspiele für Atletico ab.

Der Youngster fügte sich beim 2:0-Sieg der Hauptstädter auch gleich ordentlich ein und stellte in den ersten 45 Minuten vor den Augen seiner im Stadion anwesenden Familie sein Potenzial unter Beweis. Dominguez verzeichnete 24 Ballkontakte und überzeugte vor allem im Spielaufbau: Sämtliche seiner 13 Passversuche fanden den Mitspieler. Zudem suchte der Teenager mit drei progressiven Dribblings aktiv den Weg nach vorne.

Getty Images

Jorge Dominguez nach Debüt überglücklich

In den direkten Duellen zahlte der Neuling allerdings noch Lehrgeld. Dominguez entschied lediglich drei seiner neun Zweikämpfe für sich und stoppte die gegnerischen Angreifer vier Mal nur mittels eines Fouls. Zur Halbzeitpause wechselte Simeone die Nachwuchshoffnung aus und brachte mit Marcos Llorente mehr Routine in die Begegnung.

"Ich bin unglaublich glücklich und kann es kaum fassen - das fühlt sich alles wie ein Traum an", schwärmte Domínguez direkt nach dem Abpfiff über seinen historischen Einstand. "Ich bin extrem dankbar für diese Chance und freue mich auf alles, was jetzt kommt."

Nach dem Seitenwechsel sicherten Neuzugang Lee Kang-In (von Paris Saint-Germain gekommen) sowie Alex Baena den verdienten Erfolg für Atletico.