Wie Sky berichtet, befinde sich das Supertalent von MLS-Klub Philadelphia Union weiterhin auf dem Radar der Schwarzgelben. Demnach soll der BVB den US-Amerikaner bei mehreren Turnieren beobachtet haben - zuletzt im spanischen Marbella, wo sich die US-amerikanische U17-Nationalmannschaft auf die U17 WM in Katar vorbereitetet.

Bereits im Sommer soll es Kontakt zwischen dem BVB und dem MLS-Klub gegeben haben. Das berichtete Insider Jose Roberto Nunez, der für das Portal Philly Voice schreibt. Demnach soll Dortmund sogar zwei konkrete Angebote für den 1,91 Meter großen Mittelstürmer abgegeben haben: zunächst zwei, dann drei Millionen Euro. Philadelphia lehnte beide Offerten jedoch ab und soll stattdessen eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich fordern.

Die Konkurrenz im Werben um Jakupovic ist offenbar groß. Neben dem BVB sollen auch der VfB Stuttgart, der FC Chelsea und RB Salzburg Interesse zeigen. In der Vergangenheit wurde zudem Eintracht Frankfurt mit Jakupovic in Verbindung gebracht, der neben der US-amerikanischen auch die bosnische Staatsbürgerschaft besitzt.

Der 17-Jährige gilt als eines der größten Talente im US-Fußball und hat sich bereits bei Philadelphias Profis etabliert. In der laufenden Saison erzielte er in acht Partien einen Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Jakupovics Vertrag in der Stadt der brüderlichen Liebe läuft noch bis 2030.