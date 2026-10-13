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Malik Jakupovic Philadelphiagetty
Marko Brkic

Die Ablösevorstellungen klaffen enorm auseinander: BVB will angeblich dritten Anlauf bei Stürmer Malik Jakupovic wagen

Bundesliga
Borussia Dortmund
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USA MLS
M. Jakupovic

Borussia Dortmund gibt den Kampf um US-Juniorennationalspieler Malik Jakupovic offenbar nicht auf.

Wie Sky berichtet, befinde sich das Supertalent von MLS-Klub Philadelphia Union weiterhin auf dem Radar der Schwarzgelben. Demnach soll der BVB den US-Amerikaner bei mehreren Turnieren beobachtet haben - zuletzt im spanischen Marbella, wo sich die US-amerikanische U17-Nationalmannschaft auf die U17 WM in Katar vorbereitetet.

Bereits im Sommer soll es Kontakt zwischen dem BVB und dem MLS-Klub gegeben haben. Das berichtete Insider Jose Roberto Nunez, der für das Portal Philly Voice schreibt. Demnach soll Dortmund sogar zwei konkrete Angebote für den 1,91 Meter großen Mittelstürmer abgegeben haben: zunächst zwei, dann drei Millionen Euro. Philadelphia lehnte beide Offerten jedoch ab und soll stattdessen eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich fordern.

Die Konkurrenz im Werben um Jakupovic ist offenbar groß. Neben dem BVB sollen auch der VfB Stuttgart, der FC Chelsea und RB Salzburg Interesse zeigen. In der Vergangenheit wurde zudem Eintracht Frankfurt mit Jakupovic in Verbindung gebracht, der neben der US-amerikanischen auch die bosnische Staatsbürgerschaft besitzt.

Der 17-Jährige gilt als eines der größten Talente im US-Fußball und hat sich bereits bei Philadelphias Profis etabliert. In der laufenden Saison erzielte er in acht Partien einen Treffer und bereitete einen weiteren vor.

Jakupovics Vertrag in der Stadt der brüderlichen Liebe läuft noch bis 2030.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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