"Katastrophal": Didi Hamann zerlegt den FC Bayern wegen des Vorgehens im Poker um Harry Kane

Das Vorgehen der Münchener Verantwortlichen im Werben um ihren Wunschspieler kommt bei Didi Hamann nicht sonderlich gut an.

WAS IST PASSIERT? Didi Hamann hat die Verantwortlichen des FC Bayern München wegen ihrer Verhandlungstaktik im Werben um Tottenham Hotspurs Stürmer Harry Kane scharf angegriffen.

WAS WURDE GESAGT? "Die Bayern haben sich bei ihm weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat gesagt, er will nach München. Die Bayern müssen wissen: Wenn sie sich so weit aus dem Fenster lehnen und über den Namen Kane öffentlich sprechen, müssen sie das Geld bezahlen, das Tottenham will. Den Spieler so im Stich zu lassen, ist in der Außendarstellung katastrophal, sollte ein Wechsel nicht zustande kommen", sagte der frühere FCB-Spieler bei Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern sollen Tottenham vergangene Woche ein Ultimatum gesetzt haben, das Hotspur-Boss Daniel Levyverstreichen ließ . Am Montag soll Tottenham dann auch das nochmals verbesserte Angebot des FC Bayern München über mehr als 100 Millionen Euro Ablöse abgelehnt haben.

"Den Bayern hätte klar sein müssen, dass Levy ein harter Verhandlungspartner ist. Die Aussage von Uli Hoeneß vor ein paar Wochen, Tottenham müsse irgendwann einknicken, war mit Sicherheit nicht hilfreich. Vielleicht hat Hoeneß die ganze Sache unterschätzt und gedacht, der Spieler Kane würde mehr Druck auf Tottenham machen."

"Kane hat mit seinem öffentlichen Ultimatum, nach seinem ersten Premier-League-Einsatz nicht mehr wechseln zu wollen, möglicherweise nicht Tottenham, sondern die Bayern unter Druck gesetzt. Die ganze Saga ist dem Spieler gegenüber nicht fair. Er hat sich bekannt, dem Verein und den Fans gesagt, er will nach München. Wenn ich mir als Bayern mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft einig bin, dann muss ich das durchziehen und das bezahlen, was Levy will", sagte Hamann weiter.

WIE GEHT ES WEITER? Derweil glaubt die englische Tageszeitung The Times Hinweise ausgemacht zu haben, dass man sich bei Tottenham nunmehr mit einem baldigen Verkauf Kanes abzufinden scheint und die Chancen für Bayern gut stünden, sollte der deutsche Rekordmeister das Angebot für den 30-Jährigen nochmals zu erhöhen. Am Montag verkündete Tottenham unterdessen die Verpflichtung von Alejo Véliz, einem neuen Mittelstürmer.