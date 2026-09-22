Dicke Überraschung! Rafael van der Vaart hätte gerne Leroy Sane in der niederländischen Nationalmannschaft

Der ehemalige Bundesligaprofi Rafael van der Vaart (43) überrascht mit seiner Wahl des deutschen Nationalspielers, den er gerne in der niederländischen Nationalelf hätte.

Auf die entsprechende Frage im Podcast 'Phrasenmäher' der Bild antwortete van der Vaart: "Leroy Sane! Und dann würde ich ihn als Co-Trainer jeden Tag wachrütteln." Angesichts von Sanes schwierigem Standing in der Öffentlichkeit, den unglücklichen Auftritten zuletzt bei der verkorksten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko sowie dem schwachen Saisonstart bei seinem Klub Galatasaray war van der Vaarts Wahl so nicht unbedingt zu erwarten.

Der ehemalige HSV-Star aber ist vom riesigen Talent des Flügelstürmers überzeugt: "Der Junge hat die Qualität von Kylian Mbappe, aber am Ende kommt es nicht raus und das macht mich ab und zu fast böse. Man denkt dann – er spielt wie ein Weichei, dabei hat er so viel Potential."

Nicht ganz so viel wie van der Vaart hält im Moment offensichtlich der neue Bundestrainer Jürgen Klopp (59) von Sane (30). Er nominierte ihn nicht für seinen 44-Mann-Kader für die anstehenden vier Partien in der Nations League in dieser Länderspielpause.

Den Auftakt macht das Duell mit Erzrivale Niederlande am Donnerstagabend in Amsterdam. Auch die Elftal hat mit Ex-Barca-Coach Xavi einen neuen großen Namen an der Seitenlinie. Gefragt, ob er lieber Klopp oder den einstigen Weltklassespielmacher als neuen Oranje-Coach gehabt hätte, meinte van der Vaart: "Xavi war schon eine Überraschung, aber ich glaube, dass es gut klappen kann, denn er versteht die Johan-Cruyff-Schule aus Barcelona."

Getty Images

"Ich bin auch froh, dass Klopp jetzt Deutschland-Trainer ist", so der 109-fache Nationalspieler weiter. "Mit 59 hat er das perfekte Alter, um Bundestrainer zu sein. Auf jeder Pressekonferenz mit ihm passiert etwas. Das liebe ich! Denn: Die größte Qualität, die ein Trainer haben kann, ist es, dass die Spieler für dich durchs Feuer gehen – und das haben alle Spieler immer bei allen Vereinen für ihn gemacht."