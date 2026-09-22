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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Dicke Überraschung! Rafael van der Vaart hätte gerne Leroy Sane in der niederländischen Nationalmannschaft

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland
Leroy Sané
Jürgen Klopp
Xavi Hernández

Der ehemalige Mittelfeldstar hätte den langjährigen Angreifer des FC Bayern gerne in der niederländischen Nationalelf - und würde ihm dann am liebsten als Assistenztrainer Beine machen.

Der ehemalige Bundesligaprofi Rafael van der Vaart (43) überrascht mit seiner Wahl des deutschen Nationalspielers, den er gerne in der niederländischen Nationalelf hätte.

Auf die entsprechende Frage im Podcast 'Phrasenmäher' der Bild antwortete van der Vaart: "Leroy Sane! Und dann würde ich ihn als Co-Trainer jeden Tag wachrütteln." Angesichts von Sanes schwierigem Standing in der Öffentlichkeit, den unglücklichen Auftritten zuletzt bei der verkorksten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko sowie dem schwachen Saisonstart bei seinem Klub Galatasaray war van der Vaarts Wahl so nicht unbedingt zu erwarten.

Der ehemalige HSV-Star aber ist vom riesigen Talent des Flügelstürmers überzeugt: "Der Junge hat die Qualität von Kylian Mbappe, aber am Ende kommt es nicht raus und das macht mich ab und zu fast böse. Man denkt dann – er spielt wie ein Weichei, dabei hat er so viel Potential."

Nicht ganz so viel wie van der Vaart hält im Moment offensichtlich der neue Bundestrainer Jürgen Klopp (59) von Sane (30). Er nominierte ihn nicht für seinen 44-Mann-Kader für die anstehenden vier Partien in der Nations League in dieser Länderspielpause.

Den Auftakt macht das Duell mit Erzrivale Niederlande am Donnerstagabend in Amsterdam. Auch die Elftal hat mit Ex-Barca-Coach Xavi einen neuen großen Namen an der Seitenlinie. Gefragt, ob er lieber Klopp oder den einstigen Weltklassespielmacher als neuen Oranje-Coach gehabt hätte, meinte van der Vaart: "Xavi war schon eine Überraschung, aber ich glaube, dass es gut klappen kann, denn er versteht die Johan-Cruyff-Schule aus Barcelona."

FBL-EUR-NATIONS-NED-TRAININGGetty Images

"Ich bin auch froh, dass Klopp jetzt Deutschland-Trainer ist", so der 109-fache Nationalspieler weiter. "Mit 59 hat er das perfekte Alter, um Bundestrainer zu sein. Auf jeder Pressekonferenz mit ihm passiert etwas. Das liebe ich! Denn: Die größte Qualität, die ein Trainer haben kann, ist es, dass die Spieler für dich durchs Feuer gehen – und das haben alle Spieler immer bei allen Vereinen für ihn gemacht."

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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