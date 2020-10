"Die rote Orgie von Bursa": Als Oliver Kahn der Türkei ihren einzigen Pflichtspielsieg über Deutschland schenkte

Rüstü famos, Kahn fehlerhaft: Beim einzigen Pflichtspielsieg der Türkei gegen das DFB-Team standen die Torhüter im Fokus.

HINTERGRUND

"Und nun reißen sie hier das Stadion ab!" Heribert Faßbender brauchte einige Sekunden, ehe er wieder Worte fand. Die Reporterlegende der ARD war spürbar fasziniert von dem, was sie in jenem Moment am Abend des 10. Oktober 1998 in Bursa erlebte. 20.000 Fans verwandelten das Atatürk Stadion in ein Tollhaus, der Lärm von den Rängen war ohrenbetäubend. Gerade eben hatten Hakan Sükür und Oliver Kahn in unfreiwilliger Koproduktion für den türkischen Siegtreffer über gesorgt und damit den Startschuss gegeben zu einer Party, die der kicker später als "die rote Orgie von Bursa" beschrieb.

Es war der erste Sieg der über die DFB-Elf nach 47 Jahren und machte am zweiten Spieltag den makellosen Start in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2000 für die Mannschaft von Trainer Mustafa Denizli perfekt.

Rüstü vereitelte gegen das DFB-Team mehrere Großchancen

Das Zustandekommen allerdings war durchaus glücklich für die Gastgeber in den weiß-roten Trikots. Denizli hatte sie deutlich abwartender eingestellt als erwartet und mit Sükür nur eine echte Spitze aufgeboten. Die Defensive war Trumpf gegen eine deutsche Mannschaft, für die es unter dem Tandem Erich Ribbeck/Uli Stielike die erste Pflichtaufgabe seit dem 0:3 im Viertelfinale der WM 1998 gegen war.

Es entwickelte sich eine Partie, in der Deutschland klar den Ton angab. Regelmäßig rollten Angriffswellen auf den Kasten von Türkei-Keeper Rüstü Recber. Der damals 25-Jährige, der später zum wechseln sollte, erwischte einen Sahnetag. Er entschärfte alle deutschen Großchancen und war mehrfach Sieger im Duell mit den wirkungslosen DFB-Stürmern Oliver Bierhoff und Ulf Kirsten.

Ob des einseitigen Spielverlaufs war es mit zunehmender Spieldauer auch auf den Rängen deutlich stiller als noch zu Beginn, als die Anhänger ihre Mannschaft frenetisch nach vorne gepeitscht hatten. Für den Wachmacher der besonderen Art und das laute Schweigen bei Heribert Faßbender sorgte dann eben Sükür.

Mehr Teams

Ausgangspunkt des Siegtreffers war in der 69. Minute ein Freistoß nahe der Mittellinie auf der linken Seite. -Mittelfeldspieler Abdullah drosch das Leder mit Wucht und jeder Menge guter Wünsche in den deutschen Sechzehner. Kahn, damals in seinem 14. Länderspiel, kam aus seinem Kasten und wollte den Ball aus der Gefahrenzone fausten. Weil er auf Höhe des Elfmeterpunkts aber vom nach hinten eilenden Jens Nowotny unterlaufen wurde, machte er ihn mit seiner Abwehr nochmal richtig scharf.

Pleiten, Pech und Pannen für Oliver Kahn

Nach einem missglückten Abwehrversuch Markus Babbels segelte die Kugel durch den Strafraum, wo erneut Kahn mit den Fäusten als erster am Ball war. Wieder missriet seine Parade, das Spielgerät landete auf Hakan Sükürs Kopf und senkte sich im langen Eck an den Innenpfosten. Der zurückgeeilte Pechvogel Kahn konnte nicht mehr ausweichen und bugsierte das Spielgerät selbst über die Linie.



Quelle: Getty Images

Pleiten, Pech und Pannen für Kahn. Er war nach Spielschluss so bedient, dass er keine Interviews geben wollte, sondern sich erst am nächsten Tag wieder äußerte. Ekstase dagegen bei Hakan Sükür. Der spätere Inter-Stürmer stülpte sein Trikot über den Kopf und schrie seine Freude heraus. Den knappen Vorsprung retteten zehn Türken (Tayfun flog in der 72. Minute mit Gelb-Rot vom Platz) über die Zeit.

Das Rückspiel am Ende der Qualifikation endete mit einer Nullnummer im Münchner Olympiastadion, Deutschland machte damit den Gruppensieg perfekt. Die Türkei qualifizierte sich als Gruppenzweiter ebenfalls direkt für die Endrunde in und den Niederlanden.

Türkei vs. Deutschland 1998 – das waren die Aufstellungen:

Türkei: Rüstü - Alpay, Ogün, Fatih - Mert, Abdullah - Tugay, Tayfur - Tayfun, Sergen - Hakan Sükür.

Deutschland: Kahn - Babbel, Nowotny, Rehmer - Ramelow, Jeremies, Heinrich - Ricken, Beinlich – Bierhoff, Kirsten.