Drei neue vom FC Bayern und eine Überraschung aus Frankfurt: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp für das DFB-Team nominieren?

Nach der verkorksten WM in Nordamerika steht die deutsche Nationalmannschaft vor einem Neuanfang unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Der 59-Jährige soll den erhofften Umschwung einleiten und den viermaligen Weltmeister zurück zu alter Stärke führen. Der erste Schritt erfolgt bei der bevorstehenden Länderspielpause, die am 24. September mit dem 1. Spieltag der Nations League gegen die Niederlande beginnt.

Seinen ersten Kader gibt Klopp am Donnerstag, den 17. September, ab 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus in Frankfurt bekannt. Es ist mit einigen Überraschungen zu rechnen.

DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League

Bereits bei seiner Antritts-PK hatte Klopp von 57 Feldspielern gesprochen, die er aktuell im Blick habe. "Wir hatten viele gute Spieler bei der WM, die nicht sonderlich gut gespielt haben. Es ist alles andere als schlecht, aber in jedem Fall verbesserungswürdig." Es dürfte sich im deutschen Kader also einiges verändern. Bei der Nominierung hat Klopp theoretisch freie Hand, in den jeweiligen Spielen dürfen jedoch maximal 23 Spieler eingesetzt werden.

DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League - Die Torhütersituation

Obwohl der Kader also erst am Donnerstag offiziell bekanntgegeben wird, sind bereits erste Informationen durchgesickert. So berichtete die Sport Bild, dass Torhüter Marc-Andre ter Stegen vor einer Rückkehr ins DFB-Team stehen soll. Der Kampf um die neue Nummer eins ist nach dem erneuten Rücktritt von Manuel Neuer nach der WM so offen wie lange nicht mehr.

Nach zuletzt mehreren starken Leistungen in der Bundesliga für Aufsteiger FC Schalke 04 wird zudem Loris Karius als möglicher Überraschungskandidat gehandelt. Klopp kennt den Torhüter noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Liverpool. Auch Bayerns Jonas Urbig, Frankfurt-Neuzugang Noah Atubolu und Alexander Nübel von Besiktas dürfen sich Hoffnungen auf eine Nominierung machen.

Nicht dabei sein wird hingegen offenbar Oliver Baumann, wie die Welt berichtete. "Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen", erklärte der Hoffenheimer zuletzt.

Die Kandidaten im Tor:

Name Team Marc-Andre ter Stegen Ajax Amsterdam Alexander Nübel Besiktas Jonas Urbig FC Bayern Loris Karius Schalke 04 Noah Atubolu Eintracht Frankfurt

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DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League - Diese Spieler fehlten bei der WM - nun sind sie wohl dabei

Sky enthüllte zudem weitere Namen, die es offenbar in Klopps Kader schaffen sollen. Demnach stehen Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib (beide Eintracht Frankfurt) sowie Karim Adeyemi (FC Barcelona), Kevin Schade (Leeds United), Brajan Gruda (RB Leipzig) und Tom Bischof (FC Bayern) vor einer Nominierung. Keiner von ihnen war bei der WM dabei.

Für Ebnoutalib und Gruda wäre es zudem das Debüt in der Nationalmannschaft. Auch Lennart Karl, der ursprünglich für die WM nominiert worden war, verletzungsbedingt jedoch kurzfristig absagen musste, dürfte aller Voraussicht nach erneut zum DFB-Aufgebot gehören.

Spieler, die bei der WM fehlten, aber nun wohl mit dabei sein:

Name Team Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib Eintracht Frankfurt Karim Adeyemi FC Barcelona Kevin Schade Leeds United Brajan Gruda RB Leipzig Tom Bischof FC Bayern Lennart Karl FC Bayern

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DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League - Mögliche Überraschungskandidaten und Ausfälle

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer interessanter Kandidaten. Nicolo Tresoldi von Club Brügge, der sich noch zwischen Deutschland und Italien entscheiden muss, könnte ebenso zum Thema werden wie Schalkes Soufiane El-Faouzi, der auch für Marokko auflaufen könnte. Auch Philipp Treu (SC Freiburg) und Anton Kade (FC Augsburg) dürfen sich Hoffnungen machen.

RB Leipzigs Mittelfeldstar Assan Ouedraogo wird hingegen verletzungsbedingt (Schulter) definitiv fehlen.

Mögliche Überraschungskandidaten:

Name Team Nicolo Tresoldi Club Brügge Soufiane El-Faouzi Schalke 04 Philipp Treu SC Freiburg Anton Kade FC Augsburg

Ausfälle:

Name Team Grund Assan Ouedraogo RB Leipzig Schulterverletzung

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DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League - Der Spielplan für die Länderspielpause