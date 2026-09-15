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Drei neue vom FC Bayern und eine Überraschung aus Frankfurt: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp für das DFB-Team nominieren?

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Jürgen Klopp verkündet am Donnerstag seinen ersten Kader als DFB-Trainer. Welche Überraschungen dabei sein könnten, wer aus dem Kader rausfallen könnte und wer sicher fehlen wird, erfahrt Ihr bei SPOX.

Nach der verkorksten WM in Nordamerika steht die deutsche Nationalmannschaft vor einem Neuanfang unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Der 59-Jährige soll den erhofften Umschwung einleiten und den viermaligen Weltmeister zurück zu alter Stärke führen. Der erste Schritt erfolgt bei der bevorstehenden Länderspielpause, die am 24. September mit dem 1. Spieltag der Nations League gegen die Niederlande beginnt.

Seinen ersten Kader gibt Klopp am Donnerstag, den 17. September, ab 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus in Frankfurt bekannt. Es ist mit einigen Überraschungen zu rechnen.

DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League

Bereits bei seiner Antritts-PK hatte Klopp von 57 Feldspielern gesprochen, die er aktuell im Blick habe. "Wir hatten viele gute Spieler bei der WM, die nicht sonderlich gut gespielt haben. Es ist alles andere als schlecht, aber in jedem Fall verbesserungswürdig." Es dürfte sich im deutschen Kader also einiges verändern. Bei der Nominierung hat Klopp theoretisch freie Hand, in den jeweiligen Spielen dürfen jedoch maximal 23 Spieler eingesetzt werden.

DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League - Die Torhütersituation

Obwohl der Kader also erst am Donnerstag offiziell bekanntgegeben wird, sind bereits erste Informationen durchgesickert. So berichtete die Sport Bild, dass Torhüter Marc-Andre ter Stegen vor einer Rückkehr ins DFB-Team stehen soll. Der Kampf um die neue Nummer eins ist nach dem erneuten Rücktritt von Manuel Neuer nach der WM so offen wie lange nicht mehr.

Nach zuletzt mehreren starken Leistungen in der Bundesliga für Aufsteiger FC Schalke 04 wird zudem Loris Karius als möglicher Überraschungskandidat gehandelt. Klopp kennt den Torhüter noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Liverpool. Auch Bayerns Jonas Urbig, Frankfurt-Neuzugang Noah Atubolu und Alexander Nübel von Besiktas dürfen sich Hoffnungen auf eine Nominierung machen.

Nicht dabei sein wird hingegen offenbar Oliver Baumann, wie die Welt berichtete. "Ja, ich hatte mit ihm Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen", erklärte der Hoffenheimer zuletzt.

Die Kandidaten im Tor:

Name

Team

Marc-Andre ter Stegen

Ajax Amsterdam

Alexander Nübel

Besiktas

Jonas Urbig

FC Bayern

Loris Karius

Schalke 04

Noah Atubolu

Eintracht Frankfurt

Loris Karius Schalke 2025Getty Images

DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League - Diese Spieler fehlten bei der WM - nun sind sie wohl dabei

Sky enthüllte zudem weitere Namen, die es offenbar in Klopps Kader schaffen sollen. Demnach stehen Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib (beide Eintracht Frankfurt) sowie Karim Adeyemi (FC Barcelona), Kevin Schade (Leeds United), Brajan Gruda (RB Leipzig) und Tom Bischof (FC Bayern) vor einer Nominierung. Keiner von ihnen war bei der WM dabei.

Für Ebnoutalib und Gruda wäre es zudem das Debüt in der Nationalmannschaft. Auch Lennart Karl, der ursprünglich für die WM nominiert worden war, verletzungsbedingt jedoch kurzfristig absagen musste, dürfte aller Voraussicht nach erneut zum DFB-Aufgebot gehören.

Spieler, die bei der WM fehlten, aber nun wohl mit dabei sein:

Name

Team

Jonathan Burkardt

Eintracht Frankfurt

Younes Ebnoutalib

Eintracht Frankfurt

Karim Adeyemi

FC Barcelona

Kevin Schade

Leeds United

Brajan Gruda

RB Leipzig

Tom Bischof

FC Bayern

Lennart Karl

FC Bayern

Karim Adeyemi Barcelona 2026-27 goalGetty Images

DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League - Mögliche Überraschungskandidaten und Ausfälle

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer interessanter Kandidaten. Nicolo Tresoldi von Club Brügge, der sich noch zwischen Deutschland und Italien entscheiden muss, könnte ebenso zum Thema werden wie Schalkes Soufiane El-Faouzi, der auch für Marokko auflaufen könnte. Auch Philipp Treu (SC Freiburg) und Anton Kade (FC Augsburg) dürfen sich Hoffnungen machen.

RB Leipzigs Mittelfeldstar Assan Ouedraogo wird hingegen verletzungsbedingt (Schulter) definitiv fehlen.

Mögliche Überraschungskandidaten:

Name

Team

Nicolo Tresoldi

Club Brügge

Soufiane El-Faouzi

Schalke 04

Philipp Treu

SC Freiburg

Anton Kade

FC Augsburg

Ausfälle:

Name

Team

Grund

Assan Ouedraogo

RB Leipzig

Schulterverletzung

Assan Ouedraogo Germany training 2025Getty Images

DFB-Team: Welche Spieler könnte Jürgen Klopp nominieren? Kader von Deutschland für die Nations League - Der Spielplan für die Länderspielpause

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

24. September

20.45 Uhr

Niederlande vs. Deutschland

RTL/RTL+

27. September

20.45 Uhr

Deutschland vs. Griechenland

ARD/sportschau.de

1. Oktober

20.45 Uhr

Deutschland vs. Serbien

ZDF/sportstudio.de

4. Oktober

20.45 Uhr

Griechenland vs. Deutschland

RTL/RTL+

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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