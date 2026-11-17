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War die Leistung des DFB-Teams gegen die Niederlande nur "mittelmäßig"? Rafael van der Vaart lässt mit kuriosen Aussagen aufhorchen.

Ex-Bundesligaprofi Rafael van der Vaart hat nach der deutlichen Pleite gegen das DFB-Team scharfe Kritik an den Spielern der niederländischen Nationalmannschaft geäußert, die gegen ein aus seiner Sicht "mittelmäßiges" Deutschland untergingen.

Man habe sich von einer allenfalls durchschnittlich performenden deutschen Mannschaft vorführen lassen, befand van der Vaart in seiner Rolle als Experte für den TV-Sender NOS. "Ich fand Deutschland eigentlich ziemlich mittelmäßig. Das ist sicher nicht die beste deutsche Mannschaft, gegen die wir je gespielt haben. Und trotzdem verliert man 5:0. Dafür sollte man sich wirklich schämen."

Beim 0:5 (0:1) habe der Elftal jeglicher Mut im Spiel nach vorne gefehlt, kritisierte der 109-malige niederländische Nationalspieler weiter. "Es wirkte, als hätten sie sich alle in die Hose gemacht. Wie ein Sack Kartoffeln."

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Der in den vergangenen Wochen vor allem beim BVB stark aufspielende Joey Veerman habe "einen Ball nach dem anderen verpatzt" und auch Tijjani Reijnders, der beim 7:0-Sieg gegen Griechenland vor wenigen Tagen noch als Dreierpacker geglänzt hatte, habe zu "viele Fehlentscheidungen" getroffen.

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Kritik gab es von van der Vaart darüber hinaus für Schlussmann Bart Verbruggen. Dieser hatte nach dem Treffer zum 0:5 seine Mitspieler zu einer einer Art Krisenbesprechung zusammengerufen - wohl um das teilweise haarsträubende Defensivverhalten seiner Vorderleute anzuprangern.

Van der Vaart meinte dazu: "Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht ansehen. Ein Torwart macht so etwas - und ich denke mir: Du hast gerade fünf Gegentore kassiert. Man kann zwar nicht erwarten, dass man jeden Ball hält, aber du warst ja nicht einmal annähernd dran."

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Durch die Klatsche gegen den Erzrivalen aus Deutschland rutschten die Niederländer am letzten Spieltag der Gruppenphase noch auf den zweiten Rang ab. Zwar genügt dieser zur Qualifikation für das Viertelfinale, allerdings trifft Oranje im Viertelfinale nun auf einen der Tabellenersten einer anderen Gruppe. Nach aktuellen Stand wären die Frankreich, England oder Portugal.