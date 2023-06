DFB-Team: Serge Gnabry vom FC Bayern verpasst Länderspiele im Juni mit einer Sprunggelenksverletzung

Serge Gnabry vom FC Bayern gehört überraschend nicht zum Aufgebot für die drei Länderspiele des DFB im Juni. Rudi Völler erklärte nun den Grund.

WAS IST PASSIERT? Bundestrainer Hansi Flick hat am Freitag sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) bekannt gegeben. Neben anderen prominenten Namen wie Mario Götze oder Niklas Süle fehlt im Kader auch der Name von Serge Gnabry. Dieser fehlt verletzt.

WAS WURDE GESAGT? DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußerte sich zum Fehlen von Gnabry auf der Veranstaltung “Bild 100” und erklärte: “Er ist verletzt. Er hat eine Sprunggelenksverletzung.”

Laut Völler “konnte er zwar in den letzten Partien für den FC Bayern spielen, hat aber schon seit Wochen Probleme.” Daher wurde in einem Telefonat mit Hansi Flick und dem Spieler entschieden, “dass er deses Mal nicht dabei ist”.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Serge Gnabry war in der abgelaufenen Bundesliga-Saison der zweitbeste Scorer des FC Bayern mit 14 Toren und 7 Assists. Nur Jamal Musiala (25 Scorerpunkte) war letztlich noch erfolgreicher als Gnabry. Für den DFB absolvierte Gnabry bislang 41 A-Länderspiele und erzielte 22 Tore.