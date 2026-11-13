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Zum Start der letzten Länderspielphase des Kalenderjahres hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Rückspiel in der Nations League gegen Serbien mit 3:1 (2:0) gewonnen. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik.

Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp zeigte im Rajko-Mitic-Stadion in Serbiens Hauptstadt Belgrad eine überwiegend gute Leistung, speziell in der ersten Hälfte war das DFB-Team klar überlegen.

Kai Havertz hatte im Dauerregen bei seinem Kopfball nach 135 Sekunden noch ein wenig Glück - Srdjan Babic fälschte ins eigene Tor ab. Aber die deutsche Mannschaft setzte umgehend nach: Florian Wirtz überlupfte den serbischen Torhüter Vanja Milinkovic-Savic mit feinem Fuß (14.). Auch danach ließ der viermalige Weltmeister den weiterhin punktlosen Gastgeber selten ernsthaft mitspielen, der extrem starke Gruda (50.) schloss ein wunderbares Solo ab. Für Serbien war lediglich Babic (56.) erfolgreich.

Kurz vor Spielende sah der Serbe Vanja Dragojevic (76.) Rot für ein grobes Foul gegen Joshua Kimmich - und später musste auch Andrija Zivkovic (89.) wegen unsportlichen Verhaltens mit Rot vom Feld.

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Hier geht es zum Spielbericht.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Marc-Andre ter Stegen

Völlig harmlose Serben gewährten ihm in 90 Minuten Spielzeit quasi keine Möglichkeit, sich wirklich auszeichnen zu können. Sah beim Gegentreffer dann zumindest ein wenig unglücklich aus, da er Gudeljs Kopfball direkt nach vorne abwehrte. Immerhin: In der 72. Minute noch mit einer guten Parade. Note: 3,5.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Philipp Treu

Präsentierte sich nach vorne deutlich weniger aktiv als sein Pendant auf der anderen Seite. Defensiv in Halbzeit eins noch grundsolide, schlichen sich nach der Pause dann ein, zwei Unachtsamkeiten ein, die Serbien jedoch unbestraft ließ. Note: 4.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Jonathan Tah

Hatte von allen deutschen Spielern die meisten Defensivaktionen und gewann darüber hinaus die deutliche Mehrheit seiner direkten Duelle (7 von 9). Beim Gegentreffer einen Schritt zu weit weg von Torschütze Babic. Note: 3.

Getty Images

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Malick Thiaw

Stand ein wenig überraschend anstatt BVB-Mann Nico Schlotterbeck in der Startelf. Defensiv machte er seine Sache ähnlich gut wie Nebenmann Tah, zudem in der Vorwärtsbewegung mit der ein oder anderen guten Idee. Note: 2,5.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Maximilian Mittelstädt

Gutes Spiel vom Stuttgarter. War am ersten deutschen Treffer gleich in doppelter Hinsicht beteiligt. Holte nach einem guten Vorstoß zunächst die Ecke heraus, welche er anschließend punktgenau auf den Kopf von Kai Havertz zirkelte und so das Eigentor von Defensiv-Mann Babic provozierte. Überhaupt immer wieder mit guten Hereingaben in den von Serbien oft sträflich vernachlässigten Rückraum. Note: 2.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Joshua Kimmich

Nachdem er im Hinspiel gegen Serbien sowie beim Remis gegen Griechenland nicht mit von der Partie war, berief ihn Klopp zurück in die erste Elf. Strafte dabei seine vereinzelten Kritiker Lügen und präsentierte sich direkt wieder als zentrale Schaltstelle des deutschen Spiels. Sammelte die meisten Ballkontakte (137) und spielte die meisten Pässe (116) aller Akteuren auf dem Rasen. War Ausgangspunkt für so gut wie jeden guten deutschen Angriff: Note: 2.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Aleksandar Pavlovic

Knüpfte nahtlos an die zuletzt guten Auftritte in der Nationalmannschaft an. Während Kimmich hinter ihm absicherte, traute sich der Bayern-Youngster immer wieder nach vorne und wusste dabei vor allem im Zusammenspiel mit Wirtz zu überzeugen. Sein perfekt getimter Pass auf Havertz war Ausgangspunkt für das 2:0. Note: 2,5.

Getty Images

DFB-Team, Note gegen Serbien: Florian Wirtz

Der Matchwinner des Hinspiels zeigte auch im zweiten Vergleich mit den Serben eine ordentliche Leistung. Reagierte nach Havertz vergebener Mega-Chance blitzschnell und chippte den Ball clever über den heraneilenden Milinkovic-Savic ins Netz. Aus der Distanz stets gefährlich, baute in Hälfte zwei dann allerdings ein wenig ab. Note: 3.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Brajan Gruda

Durfte, nachdem diverse Verletzungen sein erstes A-Länderspiel immer wieder verhindert hatten, endlich sein Debüt im DFB-Dress feiern. Stellte dabei direkt unter Beweis, warum ihn Klopp zuletzt überschwänglich lobte und einen "geilen Zocker" nannte. War für die linke Defensivseite der Serben kaum zu fassen und hatte bei vielen gefährlichen deutschen Angriffen seine Füße im Spiel. In der ersten Halbzeit wollte es mit einer direkten Torbeteiligung noch nicht klappen, da Havertz seine gute Flanke kläglich am Tor vorbeiköpfte. Nach der Pause machte es Gruda dann alleine - nach einem sehenswerten Sololauf über den halben Platz knallte er die Kugel humorlos zum 3:0 ins untere Eck. Note: 1,5.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Derry Scherhant

Seine beste Aktion hatte der Freiburger in der 70. Spielminute, als er nach einem schönen Schlenker in die Mitte am Pfosten scheiterte und so um Zentimeter das 4:1 verpasste. Ansonsten im DFB-Angriff eher unauffällig. Note: 3,5.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Kai Havertz

Den Einsatzwillen konnte man ihm nicht absprechen. Der Arsenal-Star ließ sich für bessere Einbindung ins Spiel ein ums andere Mal fallen oder nach Außen treiben, Zählbares sprang dabei allerdings nicht heraus. Vor dem Tor glücklos, vergab unter anderem in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen. Beim 1:0 mit Glück, dass sein eigentlich ungefährlicher Kopfball unhaltbar abgefälscht wurde. Note: 3,5.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Einwechselspieler

Niclas Füllkrug: Feierte nach längerer Abwesenheit seine Rückkehr in der deutschen Nationalmannschaft. Hatte, auch weil die deutsche Mannschaft irgendwann in den Verwaltungsmodus schaltete, jedoch keine nennenswerten Aktionen mehr. Keine Bewertung.

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Tom Bischof: Wurde für die Schlussviertelstunde für seinen Bayern-Teamkollegen Pavlovic eingewechselt und sammelte bis zum Abpfiff immerhin noch 20 Ballkontakte. Keine Bewertung.

Ridle Baku: Kam positionsgetreu für Treu. Schlug noch eine gute Flanke in den serbischen Sechzehner. Keine Bewertung.

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Felix Nmecha: Saß nach dem Trubel um seine Jubel-Geste zunächst auf der Bank. Sammelte noch zehn Spielminuten, in denen er mithalf, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

Said El Mala: Kam wenige Minuten vor dem Abpfiff für den starken Gruda. Keine Bewertung.