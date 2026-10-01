Jürgen Klopp tauschte im Vergleich zum Griechenland-Spiel große Teile des Kaders und die komplette Startelf aus. Jonas Urbig und Derry Scherhant feierten von Beginn an ihre DFB-Debüts, per Einwechslung folgten Said El Mala, Mika Baur und Vitaly Janelt.

Nach etlichen vergebenen Topchancen brachte Tom Bischof Deutschland in Minute 39 hochverdient in Führung. In der 61. verdoppelte der starke Florian Wirtz.

Zum Abschluss der Länderspielphase trifft das DFB-Team am Sonntag in Thessaloniki auf Griechenland.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Jonas Urbig

Der designierte Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen schwankte gegen die Niederlande zwischen Genie und Wahnsinn, Alexander Nübel erlebte einen ereignisarmen Abend gegen Griechenland - und so erging es auch Urbig gegen harmlose Serben. In seinem Heimstadion hatte der Ersatzkeeper des FC Bayern nichts zu tun, in der 56. aber Glück, dass sein ungenaues Zuspiel nicht bestraft wurde. Note: 3,5.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Philipp Treu

Nach seinem vielversprechenden Auftritt beim Debüt in Amsterdam überzeugte Treu auch gegen Serbien. Starke Rückgabe auf Pavlovic (8.), noch bessere Flanke auf Woltemande (59.). Womöglich hat Klopp den Rechtsverteidiger der Zukunft gefunden. Note: 2,5.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Malick Thiaw

Übernahm das Kommando im Spielaufbau und glänzte immer wieder mit öffnenden Pässen. Im Rückwärtsgang klappte die Abstimmung mit Nebenmann Anton gut, wobei die deutsche Defensive insgesamt kaum gefordert wurde. In der 81. scheiterte Thiaw mit einem gefährlichen Kopfball. Note: 2,5.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Waldemar Anton

Ähnlich stabil wie zuletzt bei Borussia Dortmund. Und das, obwohl er bereits in der 12. Minute übel von Luka Jovic umgetreten wurde. Note: 3.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Maximilian Mittelstädt

Machte es links hinten besser als der zuletzt eher enttäuschende Nathaniel Brown. In Minute 5 gab Mittelstädt den ersten deutschen Schuss ab, kurz danach mit einer frechen flachen Ecke, Wirtz' 2:0 legte er auf. Note: 2,5.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Tom Bischof

Gefiel in Klopps 4-3-3-System im rechten Halbraum, leicht versetzt vor seinem Münchner Kollegen Pavlovic. In der 24. schloss Bischof erstmals gefährlich ab, in der 41. verwerte er Wirtz' Pfostenschuss zur deutschen Führung, kurz darauf prüfte er den serbischen Keeper Djordje Petrovic mit einem präzisen Distanzschuss (43.). Bis zu seiner Auswechslung ein Aktivposten. Note: 2.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Aleksandar Pavlovic

Beim FC Bayern bildet Pavlovic gewöhnlicherweise eine Doppelsechs mit Joshua Kimmich. Klopp bot ihn in Abwesenheit des DFB-Kapitäns als Solosechser auf. Pavlovic dirigierte das deutsche Spiel mit klugen Pässen und ausladenden Gesten. Vor dem 1:0 setzte er Wirtz stark in Szene, in der 8. und 41. scheiterte Pavlovic mit Direktabnahmen jeweils knapp. Hatte lediglich etwas Glück, dass vereinzelte Ballverluste nicht bestraft wurden. Note: 2.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Florian Wirtz

Seine Genialität ermöglichte die beiden deutschen Tore. Vor dem 1:0 scheiterte Wirtz nach einem tollen Solo noch am Pfosten, ehe Bischof einschob. Beim 2:0 passte dann nicht nur die Ballverarbeitung, sondern auch der Abschluss. Zuvor hatte Wirtz mit überragenden Pässen schon die beiden Topchancen von Gnabry eingeleitet (18. und 30.) und eine große Kopfballchance vergeben (34.). Nach Gnabrys Auswechslung zur Pause übernahm Wirtz die Kapitänsbinde. Note: 1,5.

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DFB-Team, Noten gegen Serbien: Serge Gnabry

Absolvierte sein 62. Länderspiel und trug als erfahrenster Mann auf dem Platz in Kimmichs Abwesenheit die Kapitänsbinde. Zunächst trat Gnabry als Chancentod auf, in der 18. und 30. vergab er Riesenchancen jeweils knapp. Dann setzte er Wirtz stark in Szene (34.). Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 3.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Nick Woltemade

Erster DFB-Einsatz nach seiner persönlich so enttäuschenden WM und dem anschließenden Wechsel zu Juventus Turin. Woltemade war gut im Spiel und strahlte Präsenz im Strafraum aus, sowohl in der Luft als auch am Boden - es fehlte einzig die nötige Präzision im Abschluss. In Minute 59 scheiterte Woltemade freistehend aus kurzer Distanz. Note: 3,5.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Derry Scherhant

Bekam etwas überraschend den Vorzug vor Lennart Karl und Said El Mala - und das sollte sich lohnen! Scherhant sorgte bei seinem DFB-Debüt auf dem linken Flügel für viel Betrieb. Trickreich setzte er sich wiederholt im Dribbling durch, dazu mit guten Flanken, mehreren Abschlüssen und hohen Ballgewinnen. Im Laufe der ersten Halbzeit ließ er etwas nach, ehe er zur Pause auf die rechte Seite wechselte und wieder aufdrehte. Note: 2,5.

DFB-Team, Noten gegen Serbien: Einwechselspieler

Said El Mala: Kam zur Pause als 999. Nationalspieler für Gnabry und reihte sich am linken Flügel ein. In der 57. schlenzte El Mala knapp vorbei. Note: 3.

Jonathan Burkardt: Ersetzte in der 77. im Zuge eines Dreifachwechsels Woltemade. Keine Bewertung.

Mika Baur: Wurde für Bischof eingewechselt und avancierte zum 1000. Nationalspieler. Keine Bewertung.

Bambase Conte: Kam für Scherhant und scheiterte in der 85. mit einem Schuss. Keine Bewertung.

Vitaly Janelt: Nationalspieler Nummer 1001, Janelt ersetzte in der 88. Pavlovic. Keine Bewertung.