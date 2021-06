Deutschland startet gegen Weltmeister Frankreich in die Europameisterschaft. Goal liefert alle wichtigen News zum DFB-Team vor dem EM-Auftakt.

Goal hält alle Fans der deutschen Nationalmannschaft vor dem Kracher am Dienstag auf dem Laufenden!

Benjamin Pavard: "Wenn wir die EM gewinnen, ist Frankreich besser als Bayern"

Verteidiger Benjamin Pavard (25) glaubt, dass die französische Nationalmannschaft im Falle eines Titelgewinns bei der EM im Vergleich zu seinem Verein Bayern München das qualitativ bessere Team ist. "Es sind zwei großartige Teams", sagte er im Gespräch mit eurosport.de: "Wenn wir die EM gewinnen, dann würde ich sagen, dass Frankreich besser als Bayern ist."

Nach den vielen Erfolgen in den vergangenen zwei Jahren in München und dem WM-Titel 2018 ist er noch nicht zufrieden. Er koste diese nicht aus, denn "dafür habe ich keine Zeit", sagte Pavard: "Ich spiele Fußball, um Titel zu gewinnen und nicht, um Geld zu verdienen. Aber ein Titel fehlt mir noch. Den habe ich fest im Blick", ergänzte er mit Blick auf die laufende Europameisterschaft.

Von seinem neuen Vereinstrainer Julian Nagelsmann ist Pavard fest überzeugt: "Er hat in Hoffenheim und Leipzig einen sehr guten Job gemacht. Wenn sich die Bayern dafür entschieden haben, passt er zum Verein", sagte er: "Seine Mannschaften spielen auf jeden Fall sehr guten Fußball."

DFB-Team: Kai Havertz nach Champions-League-Finaltor erleichtert

Kai Havertz geht nach seinem Siegtreffer im CL-Finale mit viel Selbstvertrauen in die Europameisterschaft. Dass sein Tor dem FC Chelsea den zweiten Henkelpott bescherte, war für den 22-Jährigen eine Art Befreiung.

"Ich bin schon froh, dass ich die Saison mit diesem Tor im Champions-League-Finale beenden konnte", sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und fügte an: "Das Tor war wichtig für die Historie des Vereins, aber es hat mir auch persönlich sehr gut getan."

Für ihn sei im Hinblick auf seine Hohe Ablösesumme (100 Millionen Euro), die Chelsea im vergangenen Sommer für den Offensivmann an Bayer Leverkusen überwiesen hatte, "relativ viel Druck auf dem Kessel" gewesen. "Dann erwarten die Leute eben gleich, dass du der neue Cristiano Ronaldo bist. Aber so schnell geht das nicht, alles ist neu, und ich habe am Anfang wirklich nicht meinen besten Fußball gespielt", erklärte Havertz.

Beim Londoner Klub herrsche "ein völlig anderer Druck". Man spüre "eine ganz andere Kraft als zuvor in Leverkusen", sagte Havertz.

Nun liege der Fokus aber voll auf dem DFB-Team. "Wir sind bei der Nationalmannschaft, wir haben hier andere Abläufe und andere Ziele. Natürlich gibt mir dieser Titel Rückenwind und ein riesiges Selbstvertrauen, aber es bringt ja nichts, sich als Champions-League-Sieger zu fühlen, wenn du nachher die EM vergeigst", erklärte er vor dem Auftaktspiel von Deutschland gegen Frankreich (21 Uhr heute im LIVE-TICKER).

DFB-Team: Franz Beckenbauer glaubt an deutsche "Turniermannschaft"

Franz Beckenbauer traut der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM viel zu und setzt dabei auf alte Tugenden. "Deutschland war immer eine Turniermannschaft. Das wird auch diesmal so sein", sagte Beckenbauer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Ich bin nicht pessimistisch – im Gegenteil: Ich glaube, dass der Weg weit gehen kann."

Der 75-Jährige, Weltmeister als Spieler und DFB-Teamchef, rechnet beim Auftakt gegen Titelverteidiger Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr) mit einer "offenen" Partie. "Wir haben ja in München sozusagen ein Heimspiel mit immerhin 14.000 Zuschauern. Das macht auch was aus. Die Deutschen sind in einer sehr guten Verfassung, körperlich gut drauf. Sie treten als Mannschaft auf, als geschlossene Einheit. Das ist sehr wichtig", sagte Beckenbauer.

Die DFB-Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels bewertet er positiv. "Dass sie fähig sind, in der Nationalmannschaft zu spielen, haben sie oft genug bewiesen. Sie wissen, was von ihnen verlangt wird", sagte Beckenbauer.

Ein Sonderlob erhielt Champions-League-Sieger Kai Havertz. Der 22-Jährige vom FC Chelsea habe sich "wirklich toll entwickelt. Ich hoffe, dass er gut beraten ist und seinen Weg geht, ohne sich beeinflussen zu lassen", sagte Beckenbauer. (SID)

Lothar Matthäus über deutsche Nationalmannschaft: "Thomas Müller hat das Team verwandelt"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in der Rückkehr von Thomas Müller einen Schlüssel zum Erfolg der deutschen Mannschaft bei der EM - und zwar nicht nur wegen der sportlichen Qualitäten des Münchners. "Thomas Müller ist zurück und Thomas Müller hat das Team verwandelt", sagte Matthäus im Interview mit RTL/ntv: "Jetzt wird wieder gelacht auf dem Platz. Es ist wieder Spaß da."

Er nehme im Team von Bundestrainer Joachim Löw "eine Leichtigkeit" wahr, "und ich glaube gerade, dass das mit dem Namen Thomas Müller zusammenhängt". Ganz anders sei es noch in den Monaten vor der EM gewesen: "Ich hatte das Gefühl, die Spieler wussten gar nicht, dass sie lachen dürfen im Training, dass sie schmunzeln können, auch mal über einen Fehler."

Für den Auftakt gegen Weltmeister Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr) rechnet Matthäus der deutschen Mannschaft durchaus gute Chancen aus. "Weil ich weiß, bei den Franzosen ist auch im Kopf: wir spielen gegen Deutschland, wir spielen in München."

Das DFB-Team sei für die Franzosen "so ein bisschen der Angstgegner. Wir haben im Halbfinale bei Weltmeisterschaften gegen sie gewonnen, 2014 gegen sie gewonnen, ich bin zweimal im Halbfinale 82 und 86 gegen sie weitergekommen." (SID)

Fabian Barthez: Frankreich kann sich nur selbst schlagen - Lob für Deutschland

Der frühere Weltmeistertorhüter Fabien Barthez sieht Deutschlands EM-Auftaktgegner Frankreich als absoluten Topfavoriten auf dem EM-Titel und traut auch der DFB-Auswahl ein gutes Abschneiden zu. "Vom Potenzial her kann sich diese top-besetzte Mannschaft nur selbst schlagen. Auf jeder Position sind die Bleus weltklasse besetzt, das ist Fakt", sagte der Weltmeister von 1998 im Interview mit tz und Münchner Merkur.

Eine mögliche Gefahr sieht der 49-Jährige darin, wenn Frankreich einen Gegner unterschätzt. Aber "mit (Didier, d. Red) Deschamps auf der Bank, der für Bescheidenheit, Respekt und Besonnenheit steht" sei die Wahrscheinlich gering, dass die Franzosen ein Spiel auf die leichte Schulter nehmen könnten.

Es sei ein "komisches Gefühl, dass die letzten zwei Weltmeister gleich bei ihrem ersten Spiel im Turnier aufeinandertreffen", sagte Barthez mit Blick auf das Duell zwischen Deutschland und Frankreich am Dienstagabend (21.00 Uhr) in München: "Es wird ein taktisch geprägtes Spiel. Ich erwarte eine ausgeglichene Partie."

Womöglich mit leichten Vorteilen für Frankreich, das "in besserer Form" zu sein scheint. "Aber die Deutschen wollen gerade vor heimischer Kulisse die Erwartungen erfüllen. Auch, um sich nach dem schnellen Aus bei der letzten WM zu rehabilitieren und ihrem Bundestrainer einen würdigen Abschied zu bereiten", sagte Barthez.

Bei den Deutschen hob er hervor, dass sie die Gabe haben, "sich auf solche Turniere zu fokussieren und auf den Punkt sowohl fit als auch mental stark zu sein", betonte der Ex-Torhüter: "Wenn man einen Blick auf die Geschichte wirft, kam die DFB-Elf nur selten nicht mindestens ins Halbfinale. Diese Konstanz auf höchsten Niveau ist beeindruckend, und zwar von einer Generation zur nächsten." (SID)

DFB-Team - Schweinsteiger: Kein Platz für Havertz in "seiner" Start-Elf

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger (36) hat in "seiner" Start-Elf für das deutsche EM-Auftaktspiel am Dienstag (21.00 Uhr) in München gegen Fußball-Weltmeister Frankreich keinen Platz für Champions-League-Held Kai Havertz vom FC Chelsea.

"Du kannst mit drei Mittelfeldspielern spielen, damit du eben die Mitte schließt. Du brauchst Spieler, die auch physisch stark sind gegen die Franzosen. Vielleicht macht es Sinn, Robin Koch oder Emre Can spielen zu lassen, um das Mittelfeld nochmal zu stärken", sagte ARD-Sportschau-Experte Schweinsteiger.

In der von ihm favorisierten Aufstellung vergibt er den Platz in der "Doppelsechs" neben Toni Kroos an den Dortmunder Can. Ilkay Gündogan würde bei Schweinsteiger auf die "Zehn" rücken, Thomas Müller in den Angriff zusammen mit Serge Gnabry.

Der Ex-Leverkusener Havertz hatte beim 1:0-Triumph von Chelsea im Finale der Königsklasse gegen Englands Meister Manchester City das Siegtor für die Blues erzielt. (SID)

