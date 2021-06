Deutschland trifft bei der Europameisterschaft im Achtelfinale auf England. Goal liefert alle wichtigen News zum DFB-Team vor dem Wembley-Kracher.

🎙️ Joachim #Löw über #ENGGER : "Es ist ein Spiel, das alle elektrisiert und fesselt. Es ist für beide Mannschaften ein Alles-oder-nichts-Spiel. Die Brisanz ist natürlich gegeben. Ich spüre, dass wir bis in die Haarspitzen motiviert sind." #DFBPK #EURO2020 #GER #DieMannschaft pic.twitter.com/ZaoHCNQ15j — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 28, 2021

Goal hält alle Fans der deutschen Nationalmannschaft vor dem Wembley-Kracher am Dienstag auf dem Laufenden!

DFB-Team: Löw bangt um Gündogan, Rüdiger und Gosens

Die deutsche Nationalmannschaft muss im Klassiker gegen England im EM-Achtelfinale womöglich auf Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger und Robin Gosens verzichten.

"Ob alle zur Verfügung stehen, da müssen wir noch abwarten", sagte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Abflug nach London im ZDF .

Gündogan habe am Mittag nur einen Teil des Abschlusstrainings in Herzogenaurach bestritten, erläuterte Löw. Die Schädelprellung des England-Legionärs sei "nicht ganz so ohne". Rüdiger sei "ein bisschen angeschlagen mit einem grippalen Infekt, ebenso Gosens", ergänzte Löw. Eine Entscheidung über ihren Einsatz will er erst am Dienstagmorgen fällen.

Auf der anschließenden Pressekonferenz ergänzte Löw: "Man muss abwarten, wie sich das entwickelt. Wir haben noch keine Entscheidung treffen können."

Am Abend (18 Uhr im LIVE-TICKER ) steigt dann der Kracher von Wembley. Sicher fehlen wird Lukas Klostermann (Muskelverletzung im Oberschenkel).

Dass es für Löw nach 15 Dienstjahren das letzte Spiel als Bundestrainer sein könnte, "daran verschwende ich nicht eine Sekunde", betonte er. Stattdessen sprach der 61-Jährige voller Vorfreude über das Spiel: "Deutschland gegen England bei Turnieren, da spricht man Jahre drüber. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert!"

DFB-Stürmer Kevin Volland: "Wir wollen es ihnen zeigen"

Die deutsche Nationalmannschaft will auch ohne Unterstützung der Fans ins EM-Viertelfinale stürmen.

"Wir wollen es den Engländern beweisen, dass wir sie auch ohne große Fan-Unterstützung im Stadion schlagen können. Wir wollen es ihnen in ihrem Wembley-Stadion zeigen", sagte Stürmer Kevin Volland vor dem Achtelfinale in London (18.00 Uhr) im Interview mit der tz und dem Münchner Merkur .

Wegen der Reisebeschränkungen wird die DFB-Elf nur von bis zu 2000 auf der Insel lebenden Deutschen unterstützt. Insgesamt sind bis zu 45.000 Zuschauer im Wembley-Stadion zugelassen. "Das motiviert uns umso mehr. Es kann ja auch ein Motivationsschub sein, wenn man permanent von den anwesenden Fans ausgepfiffen wird", sagte Volland.

England-Trainer Southgate lobt Elfmeterkiller Pickford: "Gibt uns einen psychologischen Vorteil"

Teammanager Gareth Southgate traut dem englischen Nationaltorhüter Jordan Pickford eine Schlüsselrolle im EM-Achtelfinale gegen Deutschland zu. Sollte das Duell mit dem alten Rivalen am Dienstag (18.00 Uhr) im Wembley-Stadion ins Elfmeterschießen gehen, könnte Pickford eine seiner Stärken ausspielen. "Er ist sehr, sehr gut im Parieren von Elfmetern. Das gibt uns auch einen psychologischen Vorteil", sagte Southgate.

Zunächst aber "haben wir jede Menge Fußball zu spielen", betonte der 50-Jährige. Für den Fall der Fälle aber sei England gerüstet. Dem stimmte Kapitän Harry Kane zu, der selbst einer der sichersten Schützen ist.

"Es ist offensichtlich, dass Jordan brillant beim Elfmeterschießen ist, er ist unser Rückhalt", sagte der Stürmer, der im Turnier noch ohne Treffer ist: "Darum mache ich mir weniger Gedanken." Im Mittelpunkt stehe der Erfolg der Mannschaft.

DFB-Trainer Löw: "Dann schicken wir Musiala zurück nach England"

Kai Havertz: DFB-Auswahl glaubt "fest" an den Titel

Nationalspieler Kai Havertz ist zu "100 Prozent" von einer erfolgreichen Europameisterschaft überzeugt. "Wir Spieler und der Staff glauben fest daran, dass wir Europameister werden können", sagte der Chelsea-Profi bei Sport1 : "Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Denn wir haben eine Top-Mannschaft, ein super Trainerteam und eine gute Mentalität."

Sollte es der DFB-Auswahl gelingen, ihre "Qualität abzurufen, dann ist in den K.o.-Spielen alles drin für uns", betonte Havertz. Zunächst trifft das deutsche EM im Achtelfinale in London am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf England.

"Es könnte gut für uns sein, wenn die Engländer das Spiel in die Hand nehmen", sagte Havertz angesichts der jüngsten Probleme gegen defensiv eingestellte Mannschaften. Allerdings verteidigten die Three Lions "sehr gut". Havertz erwartet "ein sehr gutes Spiel, vor allem für den neutralen Zuschauer".

DFB-Team - Dietmar Hamann zweifelt gute Teamchemie an: "Das sind Phrasen"

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat die vermeintlich gute Teamchemie in der deutschen Nationalmannschaft angezweifelt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sprach er von "Phrasen".

"Ich habe den Eindruck, bei uns sind drei Mannschaftsteile auf dem Platz, die nicht miteinander verbunden sind. Da ist von Homogenität, oder von einer guten Chemie, nicht viel zu spüren", erklärte der 47-Jährige.

Der frühere Liverpool-Profi führte weiter aus: "Die Spieler sagen natürlich, der Teamspirit sei super. Doch das sind Phrasen. Die Spieler können ja nicht sagen: 'Ich habe Zweifel, ob wir wirklich eine Einheit sind.' Ich habe bei diesem Turnier vier, fünf Spieler gesehen, da beschleichen mich schon Zweifel, was den Zusammenhalt angeht."

Hamann äußerte sich zudem kritisch über Bundestrainer Joachim Löw. Grund dafür ist die für Hamann zu späte Rückholaktion von Thomas Müller und Mats Hummels. "Zwei Wochen lang" habe es "plötzlich kein anderes Thema mehr" gegeben. "Es ging doch in den Medien nur um die beiden. Es wäre verwunderlich, wenn sich da nicht der eine oder andere in der Mannschaft fragt: Was soll denn das?", sagte Hamann.

Viele Spieler "hatten mit Hummels und Müller bisher kaum oder gar nichts zu tun. Sie sind beiden nie wirklich begegnet. Doch wie will man das in zehn Tagen in einem Campo Bavaria aufholen? Wie soll das gehen? Die Chance, ein Team zu werden und zusammenzuwachsen, hat Löw seinen Spielern genommen", sagte Hamann.

Außerdem betonte der heutige Sky-Experte: "Jeder wusste doch schon lange, dass Müller und Hummels zur EM zurückkehren würden. Wenn der Bundestrainer sie dann spätestens im vergangenen Herbst zurückgeholt hätte, dann hätte er der Mannschaft wenigstens die Möglichkeit gegeben, sich zumindest in fünf, sechs Spielen und über mehrere Monate hinweg miteinander vertraut zu machen."

