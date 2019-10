DFB-Team: Marc-Andre ter Stegen sieht "keinen Streit" mit Manuel Neuer

Die Torwartdiskussion beschäftigte seit der letzten Ländspielpause die Öffentlichkeit. Marc-Andre ter Stegen gibt sich entspannt.

Herausforderer Marc-Andre ter Stegen sieht sein Verhältnis zu DFB-Stammkeeper Manuel Neuer trotz der jüngsten Torwartdebatte als unbelastet an. "Es gibt es keine Diskussion, keinen Streit, keinen Moment, wo wir sagen: Wir müssen unbedingt sprechen. Wir reden jeden Tag und haben ein gutes, professionelles Verhältnis", sagte ter Stegen am Dienstag in Dortmund.

Dort wird der Torwart des am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) gegen die von Bundestrainer Joachim Löw versprochene Bewährungschance im deutschen Tor erhalten. "Das wird ein ordentliches Brett", sagte ter Stegen über die Gauchos, die jedoch ohne seinen gesperrten Klubkollegen Lionel Messi antreten. "Es wäre schön, gegen ihn zu spielen. Aber manchmal ist es auch gut, wenn es nicht passiert", sagte ter Stegen und lächelte verschmitzt.

DFB-Team: Marc-Andre ter Stegen will die Nummer eins werden

Mit Blick auf die , für die Löw Neuer bereits eine Stammplatzgarantie gegeben hatte, hat seinen Konkurrent "einen Vorteil", meinte der 27-Jährige: "Für mich gilt es, bestmögliche Leistungen zu zeigen, mich zu beweisen, um ihm die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen."

Perspektivisch wolle er aber "alles dafür geben, dass ich die Nummer eins werde, das ist mein persönliches Ziel. Aber das hat nichts mit anderen zu tun. Über allem steht das gemeinsame Ziel, das ist ein erfolgreiches Turnier", sagte ter Stegen.