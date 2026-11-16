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Deutschland schießt die Niederlande ab und liefert den nächsten überzeugenden Auftritt unter Jürgen Klopp. Noten und Einzelkritiken zum DFB-Team.

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Was für ein Abend im Berliner Olympiastadion! Deutschland schlägt die Niederlande nach einer im Kollektiv vollends überzeugenden Leistung mit mehreren Gala-Auftritten deutlich mit 5:0 (1:0).

Derry Scherhant eröffnete den Torreigen kurz vor dem Halbzeitpfiff (41. Minute), in Halbzeit zwei legten Florian Wirtz (60.), Nico Schlotterbck (65.), wiederum Wirtz (71.) und Brajan Gruda (77.) nach. So zog das DFB-Team sogar noch an den Niederländern vorbei und schafft es als Gruppenerster ins Viertelfinale der Nations League.

Hier geht's zum Spielbericht.

DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Marc-Andre ter Stegen

Leitete nach knapp einer Viertelstunde mit herausragendem langen Ball auf Havertz eine gefährliche Offensivaktion ein. In seiner Kernaufgabe erstmals nach knapp einer Stunde gefordert, als er Cody Gakpos tückischen Aufsetzer parierte. Ansonsten musste ter Stegen nicht wirklich eingreifen. Note: 2,5.

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DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Philipp Treu

Der Freiburger hatte auf der rechten Seite hier und da mal seine Probleme mit Gakpo, biss sich aber vorbildlich ins Spiel und überzeugte auch defensiv. Offensiv schaltete sich Treu häufig ein, harmonierte sehr gut mit Gruda, schuf mit klugen Laufwegen Räume und stieß auch immer wieder mal schön zur Grundlinie vor. Nächster guter Auftritt im DFB-Trikot. Note: 2,5.

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DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Jonathan Tah

Tah verteidigte zuverlässig weg, was auf ihn zu kam, strahlte Ruhe aus. Zudem auch im Passspiel solide. Note: 2,5.

DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck imponierte mit gutem Vorwärtsverteidigen, war sehr griffig in den Zweikämpfen. Dazu häufig klug im Spielaufbau, bestes Beispiel seine unnachahmliche Seitenverlagerung auf Gruda vor dessen guter Chance zu Beginn von Hälfte zwei. Mit seinem Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 3:0 machte Schlotterbeck seinen Abend rund. Note: 2.

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DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Nathaniel Brown

Während sein Gegenüber Treu viel Dampf nach vorne machte, hielt sich Brown offensiv eher zurück. Sein Fokus lag auf Restverteidigung und Defensivarbeit, dabei präsentierte sich der Bayern-Star stets aufmerksam und gefiel auch mit seiner Zweikampfführung gegen den quirligen Summerville. Aufgabe voll erfüllt, nach gut einer Stunde wich Brown für Mittelstädt. Note: 2,5.

DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Joshua Kimmich

Kimmich führte das DFB-Team als Organisator und Dirigent an, war zweikampfstark und passsicher. Lieferte mit dem Zuspiel links raus den Assist für Scherhants Führungstreffer. Note: 2,5.

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DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Aleksandar Pavlovic

Gefiel mit viel Ruhe am Ball, machte ohne Ball viele richtige und ganz wichtige Läufe, agierte stets umsichtig und setzte auch Akzente für das Offensivspiel. Pavlovic traf kluge Passentscheidungen, wurde mit gutem Abschluss eine Viertelstunde vor Schluss auch mal selbst torgefährlich. Sinnbildlich für seinen Wert war Pavlovics Aktion in der Entstehung des 5:0: Clever sah er bei Einwurf Mitte der eigenen Hälfte den weiten freien Raum, bot sich dort an, trieb den Ball und verlagerte genau richtig auf die andere Seite zu Gruda, der den letztlich erfolgreichen Angriff dann weiterführte. Note: 2.

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DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Florian Wirtz

Gala-Auftritt vor allem nach der Pause! Ging vor seinem ersten Treffer direkt ins Gegenpressing, setzte sich gegen den robusten Denzel Dumfries durch, holte sich den Ball zurück, wackelte den Niederländer kurz aus und schweißte das Leder mit links unhaltbar ein – Traumtor. Was in der Entstehung seines Treffers so entscheidend war, fiel auch ansonsten auf: Wirtz hat in der Premier League, wo er bekanntlich häufig kritisiert wird, körperlich stark zugelegt und besticht inzwischen neben Finesse auch durch Robustheit. Sein zweites Tor leitete Wirtz selbst mit Pass auf Gruda ein, marschierte dann durch bis an den Fünfmeterraum und verwertete die schöne Vorarbeit des Leipzigers cool. Neben den beiden Glanzmomenten oft gute Zwischenstation bei deutschen Angriffen, so etwa sehr filigran vor Scherhants Großchance unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Note: 1,5.

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DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Brajan Gruda

Sorgte mit einem wunderschönen Dribbling gegen zwei Niederländer nach ein paar Minuten für den ersten Wow-Moment im Olympiastadion. Begann sehr auffällig, war im Dribbling in den ersten 45 Minuten aber noch häufig unglücklich. Das änderte sich in Hälfte zwei, die er mit guter Einzelaktion inklusive Abschluss begann. Grudas schöne Freistoßflanke war dann Wegbereiter für Schlotterbecks Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 3:0, später krönte der Leipziger auch sein zweites Länderspiel noch mit einem eigenen Treffer: Nach Scherhants Pfostenschuss stand er goldrichtig und staube eiskalt ab. Wieder sehr erfrischend, was Gruda zeigte. Note: 2.

DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Derry Scherhant

Was für ein Moment für den in Berlin aufgewachsenen Scherhant: In "seinem" Olympiastadion besorgte er Deutschlands Führung nach feiner Einzelaktion und wuchtigem Abschluss aufs lange Eck. Hätte unmittelbar nach Wiederbeginn fast den Doppelpack geschnürt, fiel zudem mit zwei Pfostentreffern auf. Note: 2.

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DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Kai Havertz

Havertz hatte per Kopf nach Kimmich-Freistoß Mitte der ersten Halbzeit die bis dahin beste Chance. Ansonsten im Angriffsdrittel kaum auffällig, zeigte der Arsenal-Stürmer dennoch eine absolut ordentliche Leistung: Stark im Gegenpressing, leitete regelmäßig Bälle gut weiter, wich auf die Flügel aus und schaffte so Räume für seine Mitspieler. Note: 3.

DFB-Team, Noten gegen Niederlande: Die Eingewechselten

Younes Ebnoutalib (ab 65. für Havertz): Ebnoutalib fügte sich nahtlos ein, rieb sich auf und presste gut. Blieb allerdings ohne eigene Offensivaktion. Note: 3,5.

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Maximilian Mittelstädt (ab 65. für Brown): Mittelstädt stand Brown in nichts nach und ließ auf links gar nichts zu. Aggressiv in den Zweikämpfen und am Ball zuverlässig in seinen Aufgaben. Note: 3.

Tom Bischof (ab 75. für Wirtz): Bischof kam für den überragenden Wirtz, machte seine Sache in der Schlussviertelstunde ordentlich. Keine Bewertung.

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Finn Jeltsch (ab 75. für Treu): Der Stuttgarter feierte sein Länderspieldebüt und wurde von Klopp in der Schlussviertelstunde als Rechtsverteidiger ausprobiert. Machte er tadellos. Keine Bewertung.

Lennart Karl (ab 82. für Gruda): Der Bayern-Youngster durfte noch ein paar Minuten ran. Keine Bewertung.