Nach dem Gruppensieg steht für die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Montag, 29. Juni, direkt das nächste K.o.-Duell an. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Anstoß ist um 22.30 Uhr deutscher Zeit im Gillette Stadium in Boston.

Im Anschluss erfahrt Ihr, ob die Partie im Free-TV läuft und wo das K.o.-Spiel im Fernsehen und Stream zu sehen ist.

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Paraguay live im Free TV und kostenlos im Live Stream?





In puncto Übertragung stehen mehrere Wege offen: Zunächst zeigt MagentaTV das Duell zwischen Deutschland und Paraguay im Pay-TV. Wolff Fuss übernimmt dort den Kommentar, ein entsprechendes Abonnement ist notwendig.

Daneben ist die Partie auch im frei empfangbaren ZDF zu sehen. Bereits ab 21 Uhr startet die Vorberichterstattung mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. Im Anschluss kommentiert Oliver Schmidt das Spiel. Zusätzlich läuft die Begegnung parallel als kostenloser Livestream auf sportstudio.de.

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Paraguay live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Wichtigste Infos





Begegnung Deutschland vs. Paraguay Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Sechzehntelfinale Datum 29. Juni 2026 Uhrzeit 22.30 Uhr Ort Gillette Stadium, Boston (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, zdf.de

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Paraguay live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Die Ergebnisse des DFB-Teams





Runde Partie Gruppenphase Deutschland 7:1 Curacao Gruppenphase Deutschland 2:1 Elfenbeinküste Gruppenphase Deutschland 1:2 Ecuador Sechzehntelfinale Deutschland -:- Paraguay



