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DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Paraguay live im Free TV und kostenlos im Live Stream?

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Deutschland - Paraguay
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Das DFB-Team bekommt es im Sechzehntelfinale der WM mit Paraguay zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie zu sehen ist und ob sie im Free-TV übertragen wird.

Nach dem Gruppensieg steht für die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Montag, 29. Juni, direkt das nächste K.o.-Duell an. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Anstoß ist um 22.30 Uhr deutscher Zeit im Gillette Stadium in Boston.

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Im Anschluss erfahrt Ihr, ob die Partie im Free-TV läuft und wo das K.o.-Spiel im Fernsehen und Stream zu sehen ist.

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Paraguay live im Free TV und kostenlos im Live Stream?


In puncto Übertragung stehen mehrere Wege offen: Zunächst zeigt MagentaTV das Duell zwischen Deutschland und Paraguay im Pay-TV. Wolff Fuss übernimmt dort den Kommentar, ein entsprechendes Abonnement ist notwendig.

Daneben ist die Partie auch im frei empfangbaren ZDF zu sehen. Bereits ab 21 Uhr startet die Vorberichterstattung mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. Im Anschluss kommentiert Oliver Schmidt das Spiel. Zusätzlich läuft die Begegnung parallel als kostenloser Livestream auf sportstudio.de.

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DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Paraguay live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Wichtigste Infos


Begegnung

Deutschland vs. Paraguay

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Sechzehntelfinale

Datum

29. Juni 2026

Uhrzeit

22.30 Uhr

Ort

Gillette Stadium, Boston (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, zdf.de

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Paraguay live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Die Ergebnisse des DFB-Teams


Runde

Partie

Gruppenphase

Deutschland 7:1 Curacao

Gruppenphase

Deutschland 2:1 Elfenbeinküste

Gruppenphase

Deutschland 1:2 Ecuador

Sechzehntelfinale

Deutschland -:- Paraguay


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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".