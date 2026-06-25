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DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ecuador live im Free TV und kostenlos im Live Stream?

Ecuador - Deutschland
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Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Donnerstag ihr letztes Gruppenspiel gegen Ecuador. Doch wird die Partie live im Free-TV bei der ARD oder dem ZDF übertragen? Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung des DFB-Teams.

Nach den Erfolgen gegen Curacao und die Elfenbeinküste hat sich Deutschland den ersten Platz in der Gruppe bereits gesichert. Im letzten Gruppenspiel am heutigen Donnerstag (25. Juni) um 22 Uhr geht es für das DFB-Team daher vor allem darum, den Rhythmus beizubehalten. Die Partie gegen Ecuador findet im MetLife Stadium (offiziell New York New Jersey Stadium) in East Rutherford statt.

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GOAL verrät, wer sich um die Übertragung der Partie Deutschland vs. Ecuador kümmert.

DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ecuador live im Free TV und kostenlos im Live Stream?


Für die Übertragung im Free-TV zeichnet sich die ARD verantwortlich, während das ZDF diesmal nicht zum Zug kommt. Moderatorin Esther Sedlaczek, Experte Bastian Schweinsteiger und Kommentator Philipp Sohmer begleiten die Live-Berichterstattung, die zusätzlich kostenlos im Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek verfügbar ist.

Auch MagentaTV überträgt die Partie wie gewohnt live, dort sind sämtliche WM-Spiele zu sehen. Wolff Fuss übernimmt den Kommentar, während Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller die Vorberichte sowie die Analyse begleiten.

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Zusätzlich bietet MagentaTV eine Konferenz mit der parallel stattfindenden Partie zwischen Curacao und der Elfenbeinküste an, die von Alex Küpper kommentiert wird.

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DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ecuador live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Ecuador

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

3 (Gruppenphase)

Datum

25. Juni 2026

Uhrzeit

22 Uhr

Ort

MetLife Stadium, New Jersey (USA)

TV

MagentaTV, ARD

Livestream

MagentaTV, sportschau.de / ARD-Mediathek

Liveticker

SPOX


DFB Team heute live bei ARD oder ZDF: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Ecuador live im Free TV und kostenlos im Live Stream? Tabelle der Gruppe E


Platz

Mannschaft

Spiele

S

U

N

Tore

Differenz

Punkte

1

Deutschland

2

2

0

0

9:2

7

6

2

Elfenbeinküste

2

1

0

1

2:2

0

3

3

Ecuador

2

0

1

1

0:1

-1

1

4

Curacao

2

0

1

1

1:7

-6

1

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