DFB-Rückspiel gegen Griechenland: Jürgen Klopp legt sich offenbar auf Torhüter fest

"Es sieht so aus, als würden wir nicht tauschen", betonte Klopp - damit würde wie bereits beim 2:0 gegen Serbien am Donnerstag Jonas Urbig von Bayern München spielen. Marc-André ter Stegen hatte beim 1:1 gegen die Niederlande im Tor gestanden, Alexander Nübel beim 0:1 im Hinspiel gegen Griechenland.

Torhüter ohne Einsatz im Kader sind Noah Atubolu (SC Freiburg) und Finn Dahmen (FC Augsburg). Klopp ließ sich eine Hntertüre für ihr Debüt offen: "Wer weiß?" Definitiv wolle die Mannschaft "versuchen, hier ein deutlich besseres Ergebnis als im Hinspiel zu erzielen", betonte Klopp.

Der Bundestrainer steht vor einer kniffligen Aufgabe: Reißt er seine Erfolgself nach dem Sieg gegen Serbien gleich wieder auseinander und schaut sich auch noch die letzten verbliebenen Neulinge an? Oder vertraut er im wichtigen Rückspiel in der Nations League dem wiedererstarkten Zauberer Florian Wirtz mit dessen Nebenleuten?

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Bringt Jürgen Klopp den nächsten Debütanten?

Auf der rechten Abwehrseite dürfte der von Klopp bislang nicht eingesetzte Leipziger Ridle Baku beginnen. Im Zentrum wäre ein weiteres Debüt möglich, sofern Klopp sein super aggressives Abwehr-Duo Malick Thiaw/Waldemar Anton sprengt: Der einstige U17-Welt- und Europameister Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart steht bereit. Links wird Bakus Klubkollege David Raum erwartet, der unter Klopp ebenfalls noch ohne Spielminute ist.

"Wir wollen eine Mannschaft einsetzen, die gute Chancen hat, zu gewinnen", sagte Klopp. Der aufgeblühte Wirtz dürfte im Mittelfeld seinen Platz behalten, auch der gegen Serbien starke Tom Bischof hat gute Karten, Aleksandar Pavlovic wird ebenfalls spielen.

Linksaußen Said El Mala kam gegen Serbien zur Pause ins Spiel, er könnte diesmal ebenso beginnen wie Lennart Karl auf dem rechten Flügel. Als Stoßstürmer ist Jonathan Burkardt denkbar. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Wie könnten beide Mannschaften auflaufen?

Griechenland: Tzolakis/Hull City (23/12) - Saliakas/Olympiakos Piräus (30/6), Mavropanos/West Ham United (28/45), Retsos/Olympiakos Piräus (28/25), Tsimikas/FC Liverpool (30/54) - Zafeiris/PAOK Thessaloniki (23/20), Androutsos/OFI Kreta (29/14) - Karetsas/Borussia Dortmund (18/13), Tetteh/Panathinaikos Athen (25/9), Masouras/Neom SC (32/62) - Pavlidis/Benfica Lissabon (27/60). - Trainer: Jovanovic

Deutschland: Urbig/Bayern München (23 Jahre/1 Länderspiel) - Baku/RB Leipzig (28/8), Jeltsch/VfB Stuttgart (22/0), Anton/Borussia Dortmund (30/16), Raum/RB Leipzig (28/39) - Pavlovic/Bayern München (22/16) - Bischof/Bayern München (21/2), Wirtz/FC Liverpool (23/47) - Karl/Bayern München (18/3), Burkardt/Eintracht Frankfurt (26/7), El Mala/1. FC Köln (20/1). - Trainer: Klopp