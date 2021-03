Wer zeigt/überträgt RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des DFB-Pokals

Die Partie RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg schließt das Viertelfinale im DFB-Pokal ab. Alle Informationen zur TV-Übertragung.

Mit einem echten Topspiel endet das Viertelfinale im DFB Pokal 2020/21. RB Leipzig empfängt den VfL Wolfsburg, los geht es in Leipzig am Mittwoch um 20.45 Uhr.

Sowohl Leipzig als auch Wolfsburg spielen national eine starke Saison. Die Leipziger sind in der Bundesliga derzeit Tabellenzweiter und liegen nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. Die Chance auf den Gewinn der Meisterschaft ist für die Sachsen absolut gegeben. Für den Triumph im DFB-Pokal benötigt der Finalist von 2019 zudem nur noch drei Siege.

Gleiches gilt auch für die Wolfsburger, die das Gefühl des Pokalsieges schon kennen: 2015 holte das Team des damaligen Trainers Dieter Hecking den Titel. Auch in diesem Jahr ist mit den Niedersachsen zu rechnen, vor allem defensiv scheinen die Grün-Weißen derzeit unüberwindbar. In der Liga ist Torhüter Koen Casteels seit 666 Minuten unbezwungen, auf Platz drei liegend ist die Champions League für die Wolfsburger in Reichweite.

Ihr wollt Leipzig vs. Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann erfahrt Ihr hier alle Infos zur Übertragung des Pokal-Viertelfinals.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg: Das DFB-Pokal-Viertelfinale im Überblick

BEGEGNUNG RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg WETTBEWERB DFB-Pokal, Viertelfinale DATUM 03. März 2021 ORT Red Bull Arena, Leipzig ANSTOSSZEIT 20.45 Uhr

Fußball ist Nationalsport Nummer eins in Deutschland, die Spiele sorgen immer wieder für hohe Einschaltquoten. Gleiches ist auch bei der Begegnung zwischen Leipzig und Wolfsburg zu erwarten.

Im Gegensatz zu Bundesliga oder Champions League ist die Übertragung des DFB-Pokals kein exklusives Anrecht der Pay-TV-Sender. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg verfolgen könnt.

Das Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg ist im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD zu sehen. Das Erste zeigt in den ersten beiden Pokalrunden jeweils eine Partie live, ab dem Achtelfinale sogar deren zwei. Auch die beiden Halbfinals sowie das Endspiel in Berlin sind in der ARD zu sehen.

Die Übertragung beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff um 20.30 Uhr, die Moderation übernimmt Jessy Wellmer. Normalerweise gibt es immer eine halbe Stunde Vorlauf, die ARD sendet nach der Tagesschau jedoch eine Sondersendung zur Coronalage.

💬 Oliver Glasner: Unsere Herangehensweise ist klar: Wir wollen ins Halbfinale einziehen. Ich sage zu den Spielern immer: Pokal ist „All or Nothing“. Und wir wollen „All“!



➡️ https://t.co/J7ykiJSqW9#RBLWOB #DFBPokal #VfLWolfsburg pic.twitter.com/BkEJkYqhrr — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 1, 2021

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg live im TV in der ARD: Die Übertragung des DFB-Pokals

Übertragender Sender: ARD

ARD Begegnung: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

Sky zeigt/überträgt RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg im Pay-TV: Der DFB-Pokal

Alle Spiele des DFB-Pokals sind live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Sender aus Unterföhring hält die entsprechenden Übertragungsrechte. Besonders in den frühen Pokalrunden ist ein Sky-Abo von Vorteil, gerade wenn man selbst kein Fan eines der großen Klubs ist und damit eine Übertragung des Lieblingsvereins im Free-TV unwahrscheinlich ist.

Sky beginnt mit der Vorberichterstattung der Partie wie auch die ARD um 20.30 Uhr. Zu sehen sind der Vorlauf und natürlich auch das Spiel bei Sky Sport 3. Kommentator der Begegnung ist Kai Dittmann.

Eine Besonderheit aber gibt es: Sollte das frühe Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel nicht in die Verlängerung gehen, ist die komplette Partie zwischen Leipzig und Wolfsburg auch auf Sky Sport 2 zu sehen. Dort nämlich läuft das frühe Spiel. Geht dieses wie geplant zu Ende, folgt pünktlich das Duell der beiden Erstligisten.

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg live im TV bei Sky: Die Übertragung des DFB-Pokals

Übertragender Sender: Sky Sport 3 (unter Umständen auch Sky Sport 2)

Sky Sport 3 (unter Umständen auch Sky Sport 2) Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr (Sky Sport 3)

20.30 Uhr (Sky Sport 3) Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann



Bild: Getty Images

Wer zeigt/überträgt RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM? So wird das Viertelfinale im DFB-Pokal übertragen

Die Begegnung ist natürlich auch über das Internet zu sehen. Gleich mehrere Möglichkeiten stehen Euch dafür offen. Wir zeigen Sie Euch.

ARD-Mediathek zeigt/überträgt RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM

Da die ARD das Spiel live überträgt, ist die Begegnung auch über das LIVE-STREAM-Angebot des Ersten zu sehen.

Die aktuelle Sendung der ARD ist immer über diesen Link online zu verfolgen. Dabei gibt es keinerlei inhaltliche Unterschiede.

Noch mehr Möglichkeiten habt Ihr über die Mediathek. Dort könnt Ihr nicht nur das aktuelle ARD-Programm sehen, sondern habt Zugriff auf viele weitere Inhalte und exklusive Produktionen.

Egal, welche der beiden Optionen Ihr wählt: Bezahlen müsst ihr nichts.

Sky Go zeigt/überträgt RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM

Wenn Ihr schon ein Sky-Abo abgeschlossen habt, dann könnt Ihr die Partie außerdem über Sky Go sehen. Der Dienst ist im Abo inklusive und ermöglicht Euch den Zugriff auf alle Inhalte, die Teil Eures Abonnements sind.

Technisch benötigt Ihr dafür entweder ein Smartphone/Tablet oder Ihr nutzt Euren Computer. Egal, welches Endgerät Ihr benutzt: Ihr müsst Euch eine App herunterladen, die allerdings kostenfrei ist. Alle Infos dazu gibt es hier.

Sky Ticket zeigt/überträgt RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM

Wer noch kein Sky-Abonnent ist, hat die Möglichkeit, Sky Ticket zu nutzen. Dieses Angebot steht allen offen. Über verschiedene Tickets und Laufzeiten könnt Ihr selbst entscheiden, wie lange Ihr euch binden wollt. Wenn Ihr mehr darüber wissen wollt, folgt einfach diesem Link.

