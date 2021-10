DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung des Achtelfinales live im TV und LIVE-STREAM?

Im DFB-Pokal steht schon bald wieder das Achtelfinale auf dem Programm. Goal verrät, wer die Ziehung live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Der DFB-Pokal steht bereits wieder vor dem Achtelfinale ! Die 1. und 2. Runde des deutschen Pokalwettbewerbs sind schon wieder Geschichte - wir warten auf die Partien der Runde der letzten 16. Doch wann gibt es die Auslosung ?

Wir stellen Euch in diesem Artikel vor, welche Teams noch im Rennen sind, wann die Auslosung stattfindet und welcher Sender die Ziehung live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales: Datum und Termin

Event DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales 2021/22 Datum 31. Oktober 2021 Uhrzeit 18.30 Uhr Modus Auslosung ohne Lostöpfe, Ausnahme: Automatisches Heimrecht für Teams ab unter der 3. Liga

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales: Wer überträgt die Ziehung im TV?

Ihr wollt am Sonntagabend live im TV und LIVE-STREAM mitfiebern, wenn die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals ausgelost werden? Dann habt Ihr im deutschen Free-TV die Chance dazu!

Denn die ARD zeigt / überträgt die gesamte Auslosung des Achtelfinales an diesem 31. Oktober 2021 in voller Länge im Fernsehen. Im Rahmen der ARD-Sportschau werden die Loskugeln gerollt, danach werden wir wissen, welche Begegnungen uns als Nächstes erwarten.

Hier gibt es eine detaillierte Beschreibung der Übertragung zur Auslosung des Pokal-Achtelfinales:

Leiter : Benedikt Höwedes

: Benedikt Höwedes Moderatorin : Jessy Wellmer

: Jessy Wellmer Losfee : Peter Zimmermann

: Peter Zimmermann Beginn der Übertragung : 18.30 Uhr

Da die ARD ein Free-TV-Sender ist , läuft die Ziehung der Teams dort auch kostenlos.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung des Achtelfinales im LIVE-STREAM?

Was aber, wenn Ihr am Sonntagabend unterwegs seid und nicht mitbekommt, was auf Eurem TV-Bildschirm so passiert? Kein Problem: Denn das Erste zeigt / überträgt die Auslosung des Achtelfinales im LIVE-STREAM - kostenfrei!

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM, der 24/7 verfügbar ist.

Ihr müsst nichts weiter wissen, sondern lediglich einschalten und auf Eurem Mobilgerät den Loskugeln zusehen.

Das Erste zeigt / überträgt die Auslosung des Achtelfinales im LIVE-STREAM: Wichtige Links

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung des Achtelfinales live im TV und LIVE-STREAM?

Free-TV ARD LIVE-STREAM ARD-Mediathek LIVE-TICKER Goal oder Spox

DFB-Pokal, Achtelfinale: Das sind die bisher teilnehmenden Teams im Lostopf