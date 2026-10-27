Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am heutigen Dienstag, dem 27. Oktober, fortgesetzt. Acht Partien stehen dabei auf dem Plan: Vier Teams steigen jeweils um 18 Uhr und vier weitere Begegnungen um 20.45 Uhr in den Wettbewerb ein. Besonders im Fokus stehen die Kracher zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen sowie dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt. Neben Sky zeigt auch RTL+ die Pokalduelle live.

Warum die Spiele nicht ausschließlich bei Sky laufen, erfahrt Ihr hier beiGOAL.

DFB-Pokal: Warum überträgt auch RTL+ und nicht nur Sky die Spiele FC Bayern, BVB und Co. heute live? Übertragung im TV und Livestream

Seit der Übernahme von Sky durch RTL wurden die Angebote der beiden Anbieter in vielen Bereichen zusammengeführt. Dies ist auch beim DFB-Pokal der Fall. Der Wettbewerb wird daher sowohl bei Sky als auch bei RTL+ übertragen.

Zwei der insgesamt acht Pokalpartien sind am heutigen Dienstag zudem live im Free-TV zu sehen: RTL zeigt das Duell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt, während das ZDF die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen überträgt.

Wer auch die übrigen sechs Spiele live verfolgen möchte, kann auf Sky und RTL+ zurückgreifen. Beide Anbieter übertragen alle acht Partien in voller Länge - sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz. Allerdings ist der Zugang kostenpflichtig. Für die Streams von Sky benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement bei Sky Go oder WOW. Auch bei RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DFB-Pokal: Warum überträgt auch RTL+ und nicht nur Sky die Spiele FC Bayern, BVB und Co. heute live? Anmeldung und Kosten

Für die Live-Spiele im DFB-Pokal benötigt Ihr ein kostenpflichtiges RTL+-Abo. Der Tarif Premium kostet 8,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Alternativ stehen Max für 12,99 Euro und Family für 18,99 Euro zur Auswahl. Die Registrierung erfolgt über die Website oder App: Tarif auswählen, Konto erstellen, Zahlungsmittel hinterlegen - und schon könnt Ihr die Übertragungen streamen.

Neben dem DFB-Pokal zeigt RTL+ unter anderem Spiele der Europa League und Conference League, Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft, NFL-Partien, ausgewählte Formel-1-Sessions und MMA-Events von Oktagon. Auch am Mittwoch sind Pokalspiele beim Streamingdienst zu sehen.

DFB-Pokal: Warum überträgt auch RTL+ und nicht nur Sky die Spiele FC Bayern, BVB und Co. heute live? Die Partien am 27. Oktober