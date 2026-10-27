Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoWerder Bremen
Hier live sehenHier live sehen
GOAL
Übersetzt von

DFB-Pokal: Warum überträgt auch RTL+ und nicht nur Sky die Spiele FC Bayern, BVB und Co. heute live?

Deutschland DFB-Pokal
Borussia Dortmund - Werder Bremen
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
RW Essen - RB Leipzig
RW Essen
RB Leipzig

Der DFB-Pokal ist heute nicht nur bei Sky, sondern auch bei RTL+ zu sehen. Warum Sky nicht der einzige Anbieter der Live-Übertragungen ist, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am heutigen Dienstag, dem 27. Oktober, fortgesetzt. Acht Partien stehen dabei auf dem Plan: Vier Teams steigen jeweils um 18 Uhr und vier weitere Begegnungen um 20.45 Uhr in den Wettbewerb ein. Besonders im Fokus stehen die Kracher zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen sowie dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt. Neben Sky zeigt auch RTL+ die Pokalduelle live.

Warum die Spiele nicht ausschließlich bei Sky laufen, erfahrt Ihr hier beiGOAL.

DFB-Pokal: Warum überträgt auch RTL+ und nicht nur Sky die Spiele FC Bayern, BVB und Co. heute live? Übertragung im TV und Livestream

Seit der Übernahme von Sky durch RTL wurden die Angebote der beiden Anbieter in vielen Bereichen zusammengeführt. Dies ist auch beim DFB-Pokal der Fall. Der Wettbewerb wird daher sowohl bei Sky als auch bei RTL+ übertragen.

Zwei der insgesamt acht Pokalpartien sind am heutigen Dienstag zudem live im Free-TV zu sehen: RTL zeigt das Duell zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Frankfurt, während das ZDF die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen überträgt.

Wer auch die übrigen sechs Spiele live verfolgen möchte, kann auf Sky und RTL+ zurückgreifen. Beide Anbieter übertragen alle acht Partien in voller Länge - sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz. Allerdings ist der Zugang kostenpflichtig. Für die Streams von Sky benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement bei Sky Go oder WOW. Auch bei RTL+ ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DFB-Pokal: Warum überträgt auch RTL+ und nicht nur Sky die Spiele FC Bayern, BVB und Co. heute live? Anmeldung und Kosten

Für die Live-Spiele im DFB-Pokal benötigt Ihr ein kostenpflichtiges RTL+-Abo. Der Tarif Premium kostet 8,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar. Alternativ stehen Max für 12,99 Euro und Family für 18,99 Euro zur Auswahl. Die Registrierung erfolgt über die Website oder App: Tarif auswählen, Konto erstellen, Zahlungsmittel hinterlegen - und schon könnt Ihr die Übertragungen streamen.

Neben dem DFB-Pokal zeigt RTL+ unter anderem Spiele der Europa League und Conference League, Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft, NFL-Partien, ausgewählte Formel-1-Sessions und MMA-Events von Oktagon. Auch am Mittwoch sind Pokalspiele beim Streamingdienst zu sehen.

DFB-Pokal: Warum überträgt auch RTL+ und nicht nur Sky die Spiele FC Bayern, BVB und Co. heute live? Die Partien am 27. Oktober

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18.00 Uhr

SG Sonnenhof Großaspach vs. FC Augsburg

Sky / RTL+

18.00 Uhr

Rot-Weiss Essen vs. RB Leipzig

Sky / RTL+

18.00 Uhr

VfL Bochum vs. Mainz 05

Sky / RTL+

18.00 Uhr

Hamburger SV vs. Eintracht Frankfurt

Sky / RTL / RTL+

20.45 Uhr

1. FC Köln vs. Union Berlin

Sky / RTL+

20.45 Uhr

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

ZDF / Sky / RTL+

20.45 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC

Sky / RTL+

20.45 Uhr

SV Elversberg vs. SV Darmstadt 98

Sky / RTL+

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen