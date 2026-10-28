Am heutigen Mittwoch, dem 28. Oktober, trifft der FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Die Partie in der Allianz Arena wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der Rekordmeister muss dabei auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Joshua Kimmich, Luis Diaz, Manuel Neuer und Jamal Musiala stehen nicht zur Verfügung. Zudem fehlt Trainer Vincent Kompany nach seinem Zusammenbruch.

Fehlen Kimmich, Diaz, Neuer, Musiala gesperrt, sind sie verletzt oder liegt ein anderer Grund vor? Hier bekommt Ihr die Antworten.

DFB-Pokal: Warum fehlen Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Magdeburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Die Ausfälle von Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer sind allesamt auf Verletzungen zurückzuführen. Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern dagegen weiterhin aufgrund des Todes seines Vaters. Eine Rückkehr des Mittelfeldspielers zum Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Wochenende ist durchaus denkbar.

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Anders sieht die Situation bei Diaz aus. Der kolumbianische Offensivspieler erlitt bei seiner Einwechslung im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal einen Muskelbündelriss und wird den Münchnern voraussichtlich noch mehrere Wochen fehlen.

Auch Musiala ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht wieder vollständig fit. Diese hatte er sich während der Länderspielpause beim Aufwärmen mit der deutschen Nationalmannschaft zugezogen. Zwar konnte der Offensivspieler bislang noch nicht ins Mannschaftstraining zurückkehren, ein Einsatz gegen Borussia Dortmund ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Ähnlich stellt sich die Lage bei Kapitän Neuer dar. Der Torhüter dürfte seine Sehnenreizung im Fuß rechtzeitig zum Duell mit dem BVB auskuriert haben. Im Pokalspiel gegen Magdeburg wird ihn wie gewohnt Jonas Urbig vertreten.

Neben den vier Leistungsträgern muss der FC Bayern auch auf Mittelfeldtalent Sapoko Ndiaye verzichten, der sich einer Blinddarmoperation unterziehen musste.

Dafür gibt es auch positive Nachrichten aus dem Münchner Lazarett: Aleksandar Pavlovic und Min-jae Kim, die beim jüngsten Spiel gegen Freiburg aufgrund kleinerer Blessuren gefehlt hatten, stehen wieder im Kader.

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DFB-Pokal: Warum fehlen Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Magdeburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die wichtigsten Infos

Spiel FC Bayern München - 1. FC Magdeburg Datum 28. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im kostenlosen Livestream ARD-Mediathek, sportschau.de Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Sky / Sky Go / WOW / RTL+

DFB-Pokal: Warum fehlen Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Magdeburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die Spiele und Ergebnisse

DFB-Pokal, 2. Runde: Ergebnisse im Überblick:

Heimteam Ergebnis Auswärtsteam 1. FC Köln 5:0 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund 3:2 SV Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2:0 Karlsruher SC SV Elversberg 0:2 SV Darmstadt 98 Rot-Weiss Essen 1:2 RB Leipzig Hamburger SV 1:3 Eintracht Frankfurt SG Sonnenhof Großaspach 2:4 FC Augsburg VfL Bochum 2:0 1. FSV Mainz 05

DFB-Pokal: Die Spiele am Mittwoch

Anstoßzeit Heimteam Auswärtsteam 18:00 Uhr Dynamo Dresden FC Schalke 04 18:00 Uhr SSV Jeddeloh II Hertha BSC 18:00 Uhr SC Paderborn 07 VfB Stuttgart 18:00 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg 20:45 Uhr Holstein Kiel TSG 1899 Hoffenheim 20:45 Uhr Hannover 96 1. FC Kaiserslautern 20:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen 1. FC Nürnberg 20:45 Uhr FC Bayern München 1. FC Magdeburg











