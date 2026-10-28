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DFB-Pokal: Warum fehlen Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Magdeburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Deutschland DFB-Pokal
Bayern München - Magdeburg
Bayern München
Magdeburg
J. Kimmich
M. Neuer
L. Diaz
J. Musiala
V. Kompany

Auch im DFB-Pokal muss der FC Bayern München auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Für das Zweitrundenduell gegen den 1. FC Magdeburg stehen neben Trainer Vincent Kompany auch Joshua Kimmich, Luis Diaz, Manuel Neuer und Jamal Musiala nicht zur Verfügung. Welche Gründe es für die Ausfälle gibt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, dem 28. Oktober, trifft der FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Die Partie in der Allianz Arena wird um 20.45 Uhr angepfiffen.

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Der Rekordmeister muss dabei auf mehrere wichtige Spieler verzichten. Joshua Kimmich, Luis Diaz, Manuel Neuer und Jamal Musiala stehen nicht zur Verfügung. Zudem fehlt Trainer Vincent Kompany nach seinem Zusammenbruch.

Fehlen Kimmich, Diaz, Neuer, Musiala gesperrt, sind sie verletzt oder liegt ein anderer Grund vor? Hier bekommt Ihr die Antworten.

DFB-Pokal: Warum fehlen Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Magdeburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Die Ausfälle von Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer sind allesamt auf Verletzungen zurückzuführen. Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern dagegen weiterhin aufgrund des Todes seines Vaters. Eine Rückkehr des Mittelfeldspielers zum Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Wochenende ist durchaus denkbar.

Anders sieht die Situation bei Diaz aus. Der kolumbianische Offensivspieler erlitt bei seiner Einwechslung im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal einen Muskelbündelriss und wird den Münchnern voraussichtlich noch mehrere Wochen fehlen.

Auch Musiala ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht wieder vollständig fit. Diese hatte er sich während der Länderspielpause beim Aufwärmen mit der deutschen Nationalmannschaft zugezogen. Zwar konnte der Offensivspieler bislang noch nicht ins Mannschaftstraining zurückkehren, ein Einsatz gegen Borussia Dortmund ist jedoch nicht ausgeschlossen.

Ähnlich stellt sich die Lage bei Kapitän Neuer dar. Der Torhüter dürfte seine Sehnenreizung im Fuß rechtzeitig zum Duell mit dem BVB auskuriert haben. Im Pokalspiel gegen Magdeburg wird ihn wie gewohnt Jonas Urbig vertreten.

Neben den vier Leistungsträgern muss der FC Bayern auch auf Mittelfeldtalent Sapoko Ndiaye verzichten, der sich einer Blinddarmoperation unterziehen musste.

Dafür gibt es auch positive Nachrichten aus dem Münchner Lazarett: Aleksandar Pavlovic und Min-jae Kim, die beim jüngsten Spiel gegen Freiburg aufgrund kleinerer Blessuren gefehlt hatten, stehen wieder im Kader.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images

DFB-Pokal: Warum fehlen Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Magdeburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Für die Live-Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Magdeburg stehen Euch gleich drei Optionen zur Verfügung – darunter auch eine kostenlose Übertragung im Free-TV.

Die ARD zeigt die Begegnung live im frei empfangbaren Fernsehen. Wer lieber online zuschaut, kann den Livestream ebenfalls kostenlos über die ARD-Mediathek oder auf sportschau.de verfolgen.

Auch Sky überträgt die Partie. Mit einem entsprechenden Abonnement könnt Ihr dort sämtliche DFB-Pokalspiele live verfolgen, wahlweise auch in der Konferenz. Für die Übertragung im Internet stehen SkyGo und WOW zur Verfügung.

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DFB-Pokal: Warum fehlen Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Magdeburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die wichtigsten Infos

Spiel

FC Bayern München - 1. FC Magdeburg

Datum

28. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

ARD

Übertragung im kostenlosen Livestream

ARD-Mediathek, sportschau.de

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DFB-Pokal: Warum fehlen Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala und Manuel Neuer heute im Kader des FC Bayern München gegen Magdeburg? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die Spiele und Ergebnisse

  • DFB-Pokal, 2. Runde: Ergebnisse im Überblick:

Heimteam

Ergebnis

Auswärtsteam

1. FC Köln

5:0

1. FC Union Berlin

Borussia Dortmund

3:2

SV Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach

2:0

Karlsruher SC

SV Elversberg

0:2

SV Darmstadt 98

Rot-Weiss Essen

1:2

RB Leipzig

Hamburger SV

1:3

Eintracht Frankfurt

SG Sonnenhof Großaspach

2:4

FC Augsburg

VfL Bochum

2:0

1. FSV Mainz 05

  • DFB-Pokal: Die Spiele am Mittwoch

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:00 Uhr

Dynamo Dresden

FC Schalke 04

18:00 Uhr

SSV Jeddeloh II

Hertha BSC

18:00 Uhr

SC Paderborn 07

VfB Stuttgart

18:00 Uhr

SC Freiburg

VfL Wolfsburg

20:45 Uhr

Holstein Kiel

TSG 1899 Hoffenheim

20:45 Uhr

Hannover 96

1. FC Kaiserslautern

20:45 Uhr

Bayer 04 Leverkusen

1. FC Nürnberg

20:45 Uhr

FC Bayern München

1. FC Magdeburg




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