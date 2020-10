DFB-Pokal live im Free-TV: So läuft FC Bayern München vs. Düren

Im DFB-Pokal empfängt der FC Bayern München den 1. FC Düren. Hier erfahrt Ihr, wo das Pokalspiel heute live im Free-TV läuft.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der auf den Fünftligisten 1. FC Düren. Anstoß der Partie ist am Donnerstag, den 15. Oktober, um 20.45 Uhr in der Allianz Arena in München.

Da der FC Bayern München Ende August noch das Finale der absolvierte, musste die erste Runde im verschoben werden - ursprünglich hätte die Partie bereits im September stattfinden sollen.

Zuungunsten des 1. FC Düren wurde das Heimrecht aufgrund der Corona-Situation getauscht. Folglich findet die Partie zwischen dem Fünftligisten und dem Triple-Sieger heute in der Münchner Allianz Arena statt.

Den DFB-Pokal heute live im Free-TV verfolgen: In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen rund um die Übertragung der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Düren.

DFB-Pokal live im Free-TV: Das Duell FC Bayern vs. 1. FC Düren im Überblick

Duell FC Bayern München vs. 1. FC Düren Datum Donnerstag, 15. Oktober, 20.45 Uhr Ort Allianz Arena, München

DFB-Pokal live im Free-TV: So läuft FC Bayern München vs. Düren

Für alle Interessenten an der heutigen Partie im DFB-Pokal stellt sich die Frage: Wird das Duell zwischen dem FC Bayern München und Düren heute live im Free-TV gezeigt?

Glücklicherweise lautet die klare Antwort: Ja! Das Pokalspiel Bayern vs. Düren läuft heute live im Free-TV - Sport1 zeigt die Begegnung live und in voller Länge.

DFB-Pokal live im Free-TV: Sport1 überträgt FC Bayern vs. Düren

Die Vorberichterstattung zum Pokalspiel beginnt bei Sport1 heute sogar schon um 19 Uhr - also bereits knapp zwei Stunden vor dem Anpfiff. Im Vorfeld versorgen Euch Laura Papendick, Jochen Stutzky und Experte Stefan Effenberg mit allen Infos rund um die heutige Partie.

Sobald der Ball dann ab 20.45 Uhr rollt, begleitet Euch Markus Höhner durch den Abend und kommentiert das Spielgeschehen in der Allianz Arena in München.

DFB-Pokal live im Free-TV - die Übertragung bei Sport 1 auf einen Blick:

Vorberichte : Ab 19 Uhr

: Ab 19 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderatoren : Laura Papendick und Jochen Stutzky

: Laura Papendick und Jochen Stutzky Experte : Stefan Effenberg

: Stefan Effenberg Kommentator: Markus Höhner

Bild: Getty Images

DFB-Pokal live: FC Bayern vs. Düren im LIVE-STREAM statt im Free-TV schauen

Alternativ zur Übertragung des DFB-Pokal im Free-TV läuft die Partie FC Bayern vs. Düren bei Sport1 heute auch via LIVE-STREAM. Somit könnt Ihr das Pokalspiel auch auf dem PC, Laptop, Tablet oder anderen mobilen Geräten verfolgen - natürlich auch komplett kostenlos!

Sport 1 bietet sämtliche Inhalte, die im Free-TV laufen, auch online an. Die Übertragung ist dabei deckungsgleich mit der im TV. Das bedeutet: Auch im LIVE-STREAM beginnt die Übertragung zu Bayern vs. Düren heute ab 19 Uhr. Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM!

DFB-Pokal: Der LIVE-TICKER zu Bayern vs. Düren als Alternative zum Free-TV

Wer die Partie im DFB-Pokal - aus welchen Gründen auch immer - heute nicht live im Free-TV oder via LIVE-STREAM verfolgen kann, hat noch eine weitere Möglichkeit: Den LIVE-TICKER von Goal zu FC Bayern vs. Düren.

Im LIVE-TICKER werdet Ihr stets über die aktuellen Ereignisse im Spiel informiert und verpasst keine spielentscheidenden Szenen. Klickt Euch mal rein!

DFB-Pokal live im Free-TV: Das Abschneiden des FC Bayern in den vergangenen Jahren

SAISON RUNDE ERGEBNIS 2010/11 Halbfinale 0:1 gegen Schalke 2011/12 Finale 2:5 gegen Dortmund 2012/13 Finale / Sieger 3:2 gegen Stuttgart 2013/14 Finale / Sieger 2:0 n.V. gegen Dortmund 2014/15 Halbfinale 1:3 n.E. gegen Dortmund 2015/16 Finale / Sieger 4:3 n.E. gegen Dortmund 2016/17 Halbfinale 2:3 gegen Dortmund 2017/18 Finale 1:3 gegen Frankfurt 2018/19 Finale / Sieger 3:0 gegen Leipzig 2019/20 Finale / Sieger 4:2 gegen Leverkusen

