DFB-Pokal heute live: Die 1. Hauptrunde jetzt im LIVE-TICKER - die Favoriten liefern

Die 1. Runde im DFB-Pokal ist in vollem Gange. Hier gibt's alle Partien vom Samstagnachmittag im LIVE-TICKER - hier verpasst Ihr nichts.

Es wird ernst im . Die 1. Hauptrunde ist in vollem Gange. Gibt es Pokalüberraschungen oder setzten sich die Favoriten durch? Anpfiff der ersten Partien am Samstag ist um 15.30 Uhr.

Nachdem am Freitagabend bereits mit (4:5-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig) schon der erste Bundesligist seine Koffer packen musste, hoffen viele Amateurklubs auf die Überraschung.

Hier bekommt Ihr alle Partien in der übersichtlichen TICKER-Konferenz live serviert. Wer lieber einen separaten Ticker zu einer bestimmten Partie verfolgen will, klickt einfach auf die untenstehende Partie. Wer wissen will, wo die Duelle live im TV oder LIVE-STREAM laufen, findet alles dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

DFB-Pokal live: Die Begegnungen von heute im Überblick

BEGEGNUNG SPIELSTAND TORSCHÜTZEN FV Engers - 0:1 0:1 Soares (23.) FSV Union Fürstenwalde - 1:2 1:0 Geurts (9./FE), 1:1 Victor (23.), 1:2 Victor (28.) FC Oberneuland - 0:5 0:1 Herrmann (13.), 0:2 Herrmann (14.), 0:3 Hofmann (19.), 0:4 Bensebaini (25.), 0:5 Elvedi (35.) RSV Meinerzhagen - SpVgg 0:0 VSG Altglienicke - 0:3 0:1 Hector (17./FE), 0:2 Rexhbecaj (36.), 0:3 Czichos (43.) - 0:1 0:1 Haidara (3.) SV Todesfelde - 0:0 - 0:0 MTV Eintracht Celle - 0:2 0:1 Vargas (20.), 0:2 Caligiuri (30.), 0:3 Finbogasson (47./FE)

46' Die Spiele starten in die zweite Hälfte.

Vergeblich auf Tore warten wir bisher in Todesfelde, Fürth, wo Meinerzhagen Heimrecht genießt und München.

Verschaffen wir uns einen schnellen Überblick. Im Großen und Ganzen geben sich die Erstligisten heute keine Blöße. Allen voran Gladbach, aber auch der Auftritt von Leipzig fällt ziemlich souverän aus, auch wenn sich das noch nicht im Ergebnis ausdrückt. Köln tut sich schwerer, als es der Zwischenstand ausdrückt.

DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER: HALBZEIT

43' Tooor! Altglienicke - KÖLN 0:3. Der Favorit setzt sich weiter ab. Özcan mit einem Eckstoß von links, Czichos springt am höchsten, dreht sich dabei weg mit der Stirn, der Ball trifft ihn am Hinterkopf und fliegt dann günstig. Platziert ist anders, aber 3:0 ist 3:0.

41. Nürnberg - Leipzig: Eine ziemlich eindeutige Angelegenheit ist das in Nürnberg. 83 Prozent Ballbesitz haben die Gäste. Hätte Nürnberg nicht nach dem Tor Anstoß gehabt, wären es sogar 86.

39' Celle - Augsburg: Ruchatz unterläuft ein Stoppfehler vor dem Tor, sodass Vargas ihm den Ball abnehmen kann. Der Torschütze macht es zu genau vor Klindworth und schießt an den rechten Innenpfosten.

37' Tooor! Altglienicke - KÖLN 0:2. Mit Ruhm bekleckert sich die Geißbockelf bisher nicht. Dafür baut sie aber die Führung aus. Hector setzt Rexhbecaj mit einem starken Pass links im Strafraum in Szene, der nimmt das Rund an und zieht mit links flach ab - unter Bätge ins Netz.

35' Tooor! Oberneuland - GLADBACH 0:5. Freistoß Hofmann, Kopfball Elvedi. Kein Widerstand. Einfache Sache.

30' Tooor! Eintracht Celle - AUGSBURG 0:2. In Ruhe an Caligiuri den Ball an der Strafraumgrenze annehmen und dann gegen die Laufrichtung des Torhüters unten links ins Eck schießen.

29' Tooor! Fürstenwalde - WOLFSBURG 1:2. Die Wölfe haben das Spiel gedreht.

DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER: Die Favoriten treffen

25' Tooor! Oberneuland - GLADBACH 0:4. Wenn das so weitergeht, sind wir vor der Pause noch zweistellig.

23' Tooor! Engers - BOCHUM 0:1. Engers wird mutiger und holt sich eine blutige Nase. Soares flankt mit dem rechten Fuß von der linken Seite ins Zentrum, Zulj köpft zum verdienten 1:0 für den VfL ein.

21' Tooor! Celle - AUGSBURG 0:1. Niederlechner schaufelt den Ball aus dem Mittelfeld in die Spitze, gefühlvoll, durchaus, Vargas erläuft das Leder und kann sich im Strafraum, frei vor dem Tor, die Ecke aussuchen.

18' Tooor! Oberneuland - GLADBACH 0:3. Auf eine Verlängerung hat die Borussia heute aber keine Lust.

16' Tooor! Altglienicke - KÖLN 0:1. Mit viel Härte, aber ohne Präzision führt Hector den Strafstoß aus. Nur so geht der Ball überhaupt über die Linie. Bätge war nämlich noch dran. Bisher waren es an sich die Gäste, die spielbestimmend waren.

15. Altglienicke - Köln: Elfmeter für den FC nach einem Zusammenprall von Rexhbecaj und Zeiger, der einfach einen Schritt zu spät kam.

DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER: TOR FÜR GLADBACH

14' Tooor! Oberneuland - GLADBACH 0:2. Ein paar Sekunden später bekommt Herrmann den Ball erneut in zentraler Position, er macht sich gar nicht erst die Mühe, aufs Tor zuzulaufen, sondern schießt gleich aus 18 Metern. Reicht auch.

13' Tooor! Oberneuland - GLADBACH 0:1. Es spielt nur eine Mannschaft, und das ist nicht Oberneuland. Gladbach erarbeitet sch bereits früh eine Unzahl an Chancen. Herrmann grätscht in einen scharfen Pass von der linken Außenbahn.

11' Altglienicke - Köln: Die erste große Chance: Breitkreuz schießt aus 18 Metern halbrechter Position mit rechts - knapp hoch am kurzen Winkel vorbei.

DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER: TOR FÜR FÜRSTENWALDE

9' Tooor! FÜRSTENWALDE - Wolfsburg 1:0. Geurts lässt sich diese Chance nicht nehmen und bringt den Außenseiter vom Punkt in Führung.



8' Fürstenwalde - Wolfsburg

Elfmeter für Fürstenwalde! Lacroix foult Shosi an der Strafraumgrenze.

4' Engers - Bochum: Fast das 1:0 für Bochum: Zulj schlägt den Freistoß ins Zentrum, wo sich Ganvoula hochschraubt. Der Kopfball des VfL-Angreifers klatscht ans Quergestänge, danach kann Engers klären.



4' Oberneuland - Gladbach: Unter Bedrängnis stolpert Stindl den Ball von der Strafraumgrenze in den Lauf von Hofmann, der halbrechts im Strafraum frei zum Abschluss kommt, den langen Pfosten aber hauchdünn verpasst. Von Beginn an ist der Klassenunterschied sichtbar.

DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER: TOR FÜR LEIPZIG!

3' Tooor! Nürnberg - LEIPZIG 0:1. Die Partie beginnt mit einem dicken Bock von Mathenia. Der schlägt einen Ball flach durchs Zentrum ab, der sofort abgefangen wird. Sofort rollen die Leipziger an. Zwar kann er den Angreifer zunächst stellen, doch RB bleibt in Ballbesitz, lässt den Ball am Strafraum noch ein wenig laufen, der kommt schließlich von Sabitzer zu Haidara, der von der Strafraumgrenze mit einem Schlenzer trifft.

2' Die Notierung diverser Partien mutet fast amerikanisch an. Nehmen wir die Begegnung Oberneuland vs. Gladbach. Die Partie findet in Mönchengladbach statt, dennoch wird Oberneuland als Heimteam geführt. Das ist schon etwas verwirrend.

DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Die Partien haben begonnen!

vor Beginn | Was bisher geschah: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und die besagen, dass jeder höherklassige Verein jeden niederklassigen Verein schlagen kann. Mal im Ernst, wo treffen die auch sonst aufeinander? Ausnahmen bestätigen die Regel, die nennt man dann "P-Sensationen" oder etwas niedriger gehängt "P-Überraschungen". Eine solche gab es gestern zwischen Braunschweig und der Hertha (5:4, innerhalb REGULÄRER Spielzeit!). Business as usual gabs dagegen beim Aufeinandertreffen zwischen Havelse und Mainz (1:5).

vor Beginn | Und Schalke halt wieder. Da herrscht wieder Chaos, hat aber ausnahmsweise nichts mit den Königsblauen zu tun. Eigentlich hätte S04 am Sonntag gegen Schweinfurt spielen sollen, aber wie mittlerweile gerichtlich festgestellt wurde, steht Schweinfurt zu Unrecht im DFB-Pokal. Ein anderer ehemaliger bayrischer Amateurverein hatte erfolgreich Protest eingelegt. Türkgücü. Und so schließt sich der Kreis. Völlig unklar ist jedoch noch, ob die Partie Schalke vs. Türkgücü je stattfinden wird.

vor Beginn | Wenden wir uns also der aktuellen Pokalrunde zu. Zwei Besonderheiten gibt es. Weil die Bayern die für gewonnen haben, tragen sie ihre Erstrundenpartie erst in einem Monat aus. Der Gegner sei hier auch genannt, Düren (wo zum Geier liegt Düren, südlich von Hamburg, wieder richtig, dort wurden Konfidüren erfunden), auch wenn er praktisch keine Rolle spielt. Wer wollte schon die Bayern schlagen, wenn die gerade die Champions League für Deutschland gewonnen haben?

vor Beginn | Daraus kann man übrigens auch ein schönes Spiel machen. Man verfolge die Auslosung und rate, wo der jeweiligs Ort liegen könnte. Ich bin da mittlerweile ganz gut drin. Wir können zusammen ein paar Beispiele machen mit der akutellen Auslosung. Meinerzhagen? Südlich von Hamburg. Richtig. Engers? Südlich von Hamburg. Schon wieder richtig! Dadurch kann man sich so richtig gut mit seinem Land vertraut machen!

vor Beginn | Und DFB-Pokal, das waren damals besondere Tage. Wo sonst hätte man von solch exotischen Orten wie Meinerzhagen oder Engers erfahren? Wenn man nicht gerade auf dem Weg in den Urlaub genau dort eine Panne gehabt hätte. Führe man überhaupt über Meinerzhagen oder Engers in den Urlaub? Gibts dort überhaupt Straßen, Menschen? Muss ja, dort wird ja schließlich auch Fußball gespielt. DANN existiert ein Ort auch. Zu Recht!

vor Beginn | Unser kleiner Junge lernte so also sein Land über die höchste deutsche Spielklasse kennen. Ist in der Gegenwart vielleicht nicht sehr viel anders. Deswegen weiß heutzutage ja auch kaum noch einer, wo Neunkirchen, Essen, Offenbach oder München liegen. Okay, München ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da gibt es ja neben den Möwen mit Türkgücü längst auch einen anderen Profiverein. Aber insgesamt beschreibt das die Vergangenheit doch ziemlich gut.

vor Beginn | Früher war alles anders. Da hast du als kleiner Junge die Deutschlandkarte noch über die gelernt. Nicht als kleines Mädchen. Fußball für Mädchen war vom DFB verboten. Das war noch nicht dieser progressive Verband, den wir heute alle kennen und lieben. Und Experten Mitte Fünfzig behaupteten, dass das den Körper deformiere. Weit, weit ist die Medizin inzwischen gekommen.

DFB-Pokal live: Der KONFERENZ-LIVE-TICKER der 1. Runde

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Konferenz der Erstrundenspiele im DFB-Pokal.

DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungsarten in der Übersicht

Die Duelle in der 1. Rundes des DFB-Pokal können natürlich nicht nur hier live im TICKER, sondern auch live im TV und LIVE-STREAM verfolgt werden. Wo Ihr dafür einschalten müsst, könnt Ihr der folgenden Tabelle entnehmen.

DFB-Pokal live: Der Vorbericht zur 1. Runde heute - Erlebnisfahrten und Geisterkulissen: Erste Pokalrunde verliert ihren Charme

Mal mehrere tausend, mal gar keine Zuschauer, dazu verzichten viele Kleine auf ihr Heimrecht - in Corona-Zeiten fehlt der ersten Pokalrunde der besondere Reiz.

Felix Krüger sprach dutzenden Amateurspielern aus der Seele. "Da qualifizieren wir uns ausgerechnet in diesem Jahr für den DFB-Pokal, und dann haben wir weder ein Heimspiel noch Fans im Stadion", klagte der Angreifer des Oberligisten Eintracht Celle vor dem Gastspiel beim Bundesligisten FC Augsburg. Der eigentliche Charme der ersten Pokalrunde ist durch die Coronakrise tatsächlich verflogen. Hier ein Geisterspiel, da nur eine Teilzulassung von Zuschauern oder wie bei Celle sogar ein Heimspiel im Stadion des Gegners.

Das Sensationspotenzial für die erste Pokalrunde sinkt in dieser Spielzeit auf ein Minimum. "Klar hat Augsburg alle Vorteile auf seiner Seite", gibt auch Krüger im Interview mit dem Magazin 11 Freunde zu: "Sie spielen zu Hause in ihrem Stadion, auf ihrem Rasen. Der Charme von einer ersten Runde ist eigentlich, dass der verwöhnte Bundesligist auf einem Acker auf dem Land antreten muss, dann hat es alles schon gegeben." Vier Klassen trennen die beiden Teams, damit sind die Niedersachsen der größte Außenseiter in der ersten Runde.

"Es ist das größte Spiel für jeden einzelnen Spieler, für das Trainerteam, für den ganzen Verein, für die ganze Stadt. Deswegen lassen wir uns die Freude nicht nehmen", sagte Krüger, um mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr) ironisch anzufügen: "Wir spielen zum ersten Mal auf einem Bundesliga-Rasen. Wer weiß, vielleicht entdecken wir auch ungeahnte spielerische Möglichkeiten und lassen den Ball in unseren Reihen wunderbar zirkulieren."

Für viele unterklassige Klubs verkommt die erste Runde angesichts der Umstände von einer großen sportlichen Chance zur Erlebnisreise. Nord-Regionalligist FC Oberneuland reist beispielsweise zu seinem Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach eigens einen Tag früher mit dem Doppeldeckerbus an, um noch eine Stadionführung zu machen und die Fohlenwelt zu besuchen. Insgesamt weichen elf Amateurvereine aufgrund der in der Kürze der Zeit kaum umsetzbaren Hygienekonzepte in die größere Arena des Gegners aus.

Einzig der SV Todesfelde trotzt schier "todesmutig" dem Trend. Als einziger Verein unterhalb der Regionalliga macht der Fünftligist aus dem 1000-Seelen-Dorf bei Bad Segeberg in Schleswig-Holstein trotz der Corona-Pandemie von seinem Heimrecht Gebrauch. "Wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nur aus wirtschaftlichen Gründen nicht machen würden", sagte Klubchef Holger Böhm vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück dem NDR.

Das Corona-Konzept in Todesfelde sieht 500 Zuschauer vor, damit sind sie selbst einigen Bundesligisten voraus - denn der Corona-Flickenteppich offenbart gewaltige Lücken. Vielerorts bleiben wie in Augsburg aufgrund der behördlichen Vorgaben die Tribünen immer noch leer, insgesamt steigen zehn der 31 am Wochenende angesetzten Partien vor Geisterkulisse. Mehr als 1000 Zuschauer sind lediglich im Osten zugelassen, dort dürfen die Stadien aufgrund der günstigen Entwicklung der Coronafallzahlen teilweise zu über einem Drittel ausgelastet werden.

So darf gegen den rund 10.000 Fans begrüßen, Hansa Rostock empfängt den vor 7500 Anhängern, in Magdeburg dürfen 5000 Menschen ihren FCM gegen vor Ort unterstützen - Kulissen, die den Teams zumindest etwas von ihrem Heimvorteil erhalten. Vielerorts wird davon jedoch gar keine Spur sein, Außenseitersiege werden zusätzlich erschwert.

Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit groß wie lange nicht, dass sich am 18. Oktober erstmals seit der Saison 2008/09 wieder alle Bundesligisten im Lostopf zur zweiten Pokalrunde befinden werden.

