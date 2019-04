DFB-Pokal heute live in TV und LIVE-STREAM: So wird Fußball heute übertragen

Nur noch vier Teams sind im Rennen, das Halbfinale steht an. Goal sagt Euch, wie der DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Dreimal , einmal - so lautet die Besetzung des diesjährigen Halbfinales im . Die Runde der letzten vier wird an zwei Spieltagen ausgetragen, nämlich am 23. und 24. April 2019. Die Anstoßzeit ist jeweils um 20.45 Uhr.

Logischerweise ergibt sich aus den teilnehmenden Teams, dass zwei Bundesligisten aufeinandertreffen. Dabei hat das sicherlich nicht ganz unwichtige Heimrecht gegen den gezogen. Zudem misst sich der Tabellendritte der Bundesliga, , mit dem Zweitliga-Klub , der derzeit in der zweithöchsten deutschen Spielklasse um die direkte Rückkehr ins Oberhaus kämpft.

Den DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen? Bei Goal erfahrt Ihr alles, wo Ihr die Begegnungen des Halbfinales heute live sehen könnt. Alle LIVE-STREAMS des internationalen Fußballs seht Ihr zudem in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

DFB-Pokal heute live in TV und LIVE-STREAM: So wird das Halbfinale heute übertragen

Datum Uhrzeit DFB-Pokal-Spiel TV-SENDER / LIVE-STREAM Dienstag, 23.4.2019 20.45 Uhr Hamburger SV - RB Leipzig ARD / ard.de / Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket

DFB-Pokal live in TV und LIVE-STREAM: So wird das Halbfinale am Mittwoch übertragen

Datum Uhrzeit DFB-Pokal-Spiel TV-SENDER / LIVE-STREAM Mittwoch, 24.4.2019 20.45 Uhr Werder Bremen - FC Bayern München ARD / ard.de / Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket

DFB-Pokal heute live im TV: So wird Fußball heute übertragen

Wie im Viertelfinale auch, ist der DFB-Pokal heute live im TV zu sehen. Wir sagen Euch in diesem Abschnitt, wie Fußball heute übertragen wird. Pay-TV oder Free-TV? Hier erfahrt Ihr es.

DFB-Pokal heute live im TV: So wird das Halbfinale im Pay-TV übertragen

Es ist fast schon Tradition, dass sich der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky mit der LIVE-Übertragung des wichtigsten deutschen Pokalwettbewerbs auseinandersetzt. Denn der DFB-Pokal ist heute live im Pay-TV zu sehen.

Der Sender besitzt auch in der laufenden Saison 2018/19 die Rechte für jedes einzelne Spiel der UEFA .

Die einzige Voraussetzung, die Ihr für einen DFB-Pokalabend bei Sky erfüllen müsst, ist das Abschließen eines Abos. Dies müsst Ihr in Form eines der zahlreichen Pakete tun. wozu die Infos auf der Sky-Homepage zur Verfügung stehen.

DFB-Pokal heute live im TV: So wird das Halbfinale im Free-TV übertragen

Deutscher Fußball im Free-TV? Das ist eine Seltenheit, wie die Fans der Bundesligisten und Zweitligisten schon wissen. Doch im DFB-Pokal ist die Rechtelage noch etwas anders, da gewisse Spiele live und kostenlos im Free-TV von der ARD zu sehen sind. Das ist auch in dieser Woche der Fall, denn beide Halbfinalspiele sind Teil der Live-Übertragung im Ersten.

Die Übertragung zu beiden Spielen beginnt jeden Tag um 20.15 Uhr, also kurz nach der Tagesschau. Um 20.45 Uhr erfolgt dann jeweils der Anstoß.

Bei Hamburger SV (HSV) vs. RB Leipzig ist folgendes ARD-Team zu Gange:

Reporter: Gerd Gottlob

Moderation: Alexander Bommes

Tags darauf hat die ARD folgende Personen im Einsatz, wenn der FC Bayern bei Werder Bremen zu Gast ist:

Reporter: Tom Bartels

Moderation: Matthias Opdenhövel

Alternativ zum DFB-Pokal heute live im TV wird Fußball auch live im Stream übertragen. Wie das wiederum funktioniert, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM: So wird Fußball heute übertragen

DFB-Pokal online im LIVE-STREAM schauen? Ja, das funktioniert. Fußball wird dabei sogar auf zwei unterschiedlichen Kanälen live im Stream übertragen.

DFB-Pokal: Fußball heute live im Stream mit Sky Go und Sky Ticket

Der DFB-Pokal ist seit Jahren Teil der Übertragung bei Sky. Daher sind auch die Zusatzangebote des Unterföhringer Senders am Start, wenn die vier Teams um den Einzug ins Finale von Berlin kämpfen. Auch hier gilt: Nur wer Kunde bei Sky ist, kann dort die Spiele anschauen.

Bei Sky Go seid Ihr live am Ball, wenn Leipzig in Hamburg gastiert und einen Tag darauf der FC Bayern seine Visitenkarte an der Weser hinterlässt. Die Übertragung beim Streamingportal von Sky ist dabei inhaltlich deckungsgleich mit der aus dem linearen TV.

Wie meldet Ihr Euch an? Einfach dem Link folgen und die zehnstellige Kennnummer plus PIN eingeben, die Ihr in Eurem ganz persönlichen Sky-Paket erhalten habt.

Wenn Ihr Sky nutzen, Euch aber nicht langfristig an ein Abonnement binden wollt, dann kann via Sky Ticket ein zeitlich begrenzter Zugang gebucht werden. Dieser kostet nur 9,99 Euro für einen Monat, normalerweise zahlt Ihr hierfür den dreifachen Preis.

DFB-Pokal: Fußball heute im LIVE-STREAM der ARD-Mediathek sehen

Wie Ihr dem obigen Abschnitt sicher schon entnommen habt, laufen beide Halbfinalspiele des DFB-Pokals in dieser Woche sowohl bei Sky als auch im deutschen Free-TV. Deswegen sind die Begegnungen auch heute im LIVE-STREAM, in dem der ARD, zu sehen.

Unter ard.de findet Ihr die Mediathek des Senders, in der täglich ab 20.15 Uhr live im Stream Fußball übertragen wird. Die Übertragung entspricht genau der gleichen wie im regulären Free-TV.