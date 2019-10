DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund (BVB) trifft im DFB-Pokal Mönchengladbach. Doch wer zeigt / überträgt das Duell im TV und LIVE-STREAM? Hier gibt's alle Infos.

Im steht das Borussen-Duell an: Der BVB empfängt Gladbach. Anstoß der Partie der 2. Hauptrunde ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr.

Eigentlich kann Lucien Favre über die undankbare Pokal-Auslosung glücklich sein. Der Rückschlag in der bei und das müde Remis im Revierderby bei Schalke 04 haben die Lage für den Trainer von verschärft. Der angezählte Schweizer braucht einen Befreiungsschlag - und erhält die Chance dafür im Top-Spiel gegen -Tabellenführer . Diese Möglichkeit birgt aber auch ein großes Risiko: Verspielt Dortmund den ersten Titel der Saison, ruft der BVB erneut sein Potenzial nicht ab, wird die Unruhe im Umfeld zunehmen. Immerhin: Der an der Hand verletzte Mario Götze kann auf einen Einsatz hoffen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach: Das Duell im DFB-Pokal im Detail

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im TV?

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal am Mittwoch live im Free-TV? Wir erklären es Euch in diesem Abschnitt.

DFB-Pokal: ARD zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) heute live im Free-TV

Am Dienstag war es Sport 1, am Mittwoch ist es die ARD . Das Erste zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im Free-TV. Nur in der ARD seht Ihr den DFB-Pokal am Mittwochabend live im frei empfangbaren TV.

Angepfiffen wird das Borussen-Duell in der zweiten DFB-Pokalrunde am Mittwoch um 20.45 Uhr . Doch schon eine halbe Stunde zuvor beginnt Das Erste mit der Vorberichterstattung.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) heute live im Free-TV in der ARD! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Tom Bartels

DFB-Pokal: Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) heute live im Pay-TV

Live im Einzelspiel oder live in der Konferenz: Sky überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute in voller Länge im Pay-TV. Auch der Bezahlsender ist am Mittwochabend live dabei und sendet aus dem Signal-Iduna-Park.

Ihr könnte das Duell zwischen dem BVB und Borussia Mönchengladbach heute live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket verfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im TV bei Sky im Einzelspiel - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im TV bei Sky in der Konferenz - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Kai Dittmann

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM?

Ihr habt die vollen 90 Minuten BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach auf dem Schirm, könnt die Partie aber nicht live im TV anschauen? Dann könnt Ihr alternativ dazu einen LIVE-STREAM bemühen. Welche Kanäle den DFB-Pokalkracher zeigen / übertragen, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute im kostenlosen LIVE-STREAM der ARD

Kostenlos und ohne Anmeldung: Wollt Ihr den LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach gratis und in voller Länge erleben, seid Ihr bei der ARD genau richtig. Der Sender überträgt das Pokalduell heute Abend kostenlos auf www.daserste.de .

Der LIVE-STREAM ist genau das Bild, das Ihr auch live im deutschen Fernsehen seht. Ihr braucht lediglich eine stabile Internetverbindung und könnt Euch dann sogar aussuchen, mit welchem Gerät Ihr Euch die vollen 90 Minuten anschaut.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Für die Pay-TV-Variante ist erneut Sky verantwortlich. Der Bezahlsender überträgt das Duell BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute Abend in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go . Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos , sondern erfordert ein Sky-Abonnement .

Das bedeutet, dass Ihr Euch zunächst beim Dienst registrieren müsst, um den DFB-Pokal heute live zu sehen. Dann findet Ihr bei Sky Go sowohl den LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach im Einzelspiel als auch den LIVE-STREAM zur Konferenzschaltung.

Verfügbar ist Sky Go als App für Euren Laptop / Computer oder für Eure mobilen Geräte - Handy, Tablet. Ladet Euch dafür die kostenlos Sky-Go-App aus den folgenden Portalen herunter:

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Ihr habt kein Abo bei Sky und wollt Euch die vollen 90 Minuten dennoch live im Stream anschauen? Dann ist Sky Ticket definitiv eine Option. Die Nutzung von Sky Ticket erfordert im Vergleich zu Sky Go kein langfristiges Abonnement des Bezahlsenders.

Ihr habt zwei Optionen, wie Ihr die Partie in voller Länge sehen könnt. Sky Ticket könnt Ihr Euch entweder als Tagesticket für 9,99 Euro oder via Monatsticket holen : Dieses kostet für das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal sowie die 1. und sehen könnt, 9,99 Euro im ersten Monat . Im Anschluss beträgt die monatliche Gebühr 29,99 Euro .

Egal, wie Ihr Euch entscheidet: Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach so oder so in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Onefootball-App zeigt alle DFB-Pokalspiele im Pay per View - auch BVB vs. Gladbach

Eine weitere Möglichkeit, BVB gegen Gladbach anschauen zu können, bietet Euch die Onefootball-App. Seit dieser Saison hat die Nachrichtenseite eine Partnerschaft mit Sky und zeigt alle Pokalspiele, die auch auf Sky laufen würden, im LIVE-STREAM.

Die verschiedenen Streams könnt Ihr jeweils für einmalig 3,99 Euro buchen. Informiert Euch dazu auch auf der offiziellen Webseite von Onefootball!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live? Die Übertragung des DFB-Pokal im Überblick

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach? Die Bilanz beider Teams

BORUSSIA DORTMUND ( insgesamt bislang 103 Duelle ) BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 42 Siege 31 30 Unentschieden 30 31 Niederlagen 42 181 Tore 166

BVB vs. Gladbach live: Der Vorbericht zur Partie heute - Richtungsweisender Pokalkracher für Favre: "Ich gehe meinen Weg weiter"

Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre kämpfen um die sportliche Trendwende. Im Pokal wartet nun Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach.

Die Hoffnung auf die sportliche und emotionale Trendwende bei Borussia Dortmund ist riesig. Ebenso ist es der Druck auf Lucien Favre. Inmitten der Gemengelage aus Derbyfrust, allgemeinem Formtief und Sturmflaute lechzt der angezählte BVB-Trainer nach einem Erfolgserlebnis. Der Pokalkracher gegen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach wird für den Schweizer richtungsweisend - wieder einmal.

"Gegen Gladbach müssen wir ein anderes Gesicht zeigen", forderte Kapitän Marco Reus nach der frustrierenden Nullnummer im Revierderby bei Schalke 04. Anderenfalls droht im zweiten Borussen-Duell binnen zehn Tagen am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) der erste folgenreiche Rückschlag für den BVB. Ein Pokal-Aus in der zweiten Runde? Das gab es zuletzt 2010 gegen Kickers Offenbach.

Daran denken will beim Vizemeister freilich keiner, die Führungsriege in Person von Sportdirektor Michael Zorc formuliert die Vorgaben deutlich: "Wir wollen in die nächste Runde. Wir spielen zu Hause - klarer Auftrag." Die Last auf Favres Schultern wird spürbar größer, auch wenn Zorc ("Wir führen mit Ihnen keine Trainerdiskussion, wir führen sie einfach nicht") nach dem Schalke-Spiel zu Hilfe sprang und seinem Trainer symbolisch unter die Arme griff.

Diesem ist der Druck bewusst, interessieren möchte sich der 61-Jährige vor dem abermaligen Wiedersehen mit seinem Ex-Klub aber nicht dafür. "Ich kann mir vorstellen, was geschrieben wird. Ich habe aber nicht viel Zeit, das zu lesen. Es bringt nichts, darüber zu sprechen. Ich gehe meinen Weg weiter", sagte Favre, der im Heimspiel sehr laufstarke Gäste erwartet. "Wir müssen sehr, sehr clever spielen."

Mut macht ihm der Blick zurück: In der Bundesliga gelang gegen Gladbach vor eineinhalb Wochen dank Reus ein Erfolg (1:0). Zugleich ist das Tor des Spielführers aber das bisher letzte des selbst ernannten Titelfavoriten.

Denn in den beiden folgenden Spielen zerschlug sich die Hoffnung, in der so holprigen Saison (endlich) zum eigenen Spiel gefunden zu haben, so schnell, wie sie gekommen war. Durch die schwerfällige Vorstellung in der Champions League bei Inter Mailand (0:2), endgültig durch den harmlosen Auftritt im 177. Revierderby beim Erzrivalen. Es ist offensichtlich und verwunderlich zugleich, wie die hochveranlagte Dortmunder Mannschaft weiter nach ihrer eigenen Klasse sucht.

Auf Schalke schoss Dortmund nur acht Mal auf das gegnerische Tor, in Mailand waren es gar magere fünf Abschlüsse - das hat wenig zu tun mit dem eigenen Selbstverständnis von Turbofußball und Torgefahr. Ungünstig, dass der schmerzlich vermisste Torjäger Paco Alcacer auch gegen Gladbach noch passen muss. Mario Götze, der auf Schalke seine Chance erhalten hatte, ist trotz eines Haarrisses im Knochen der Elle sowie einer Bänderdehnung im linken Handgelenk wohl spielbereit.

Zorc, der im Sommer in Personalunion mit Favre von der Verpflichtung eines weiteren Angreifers abgesehen hatte, möchte die Stürmerdiskussion nicht führen. "Insgesamt haben wir im Saisonverlauf genügend Tore geschossen. Natürlich kann man immer darüber philosophieren", sagte der Sportdirektor, angesprochen auf die Stürmer-Entscheidung vor der Saison.

Klar ist: Gegen Gladbach und in den anschließenden Spielen muss der BVB wieder gefährlich werden. Es folgen hammerharte Wochen. Die nächsten drei Gegner: der , Inter - und dann Bayern München. Für Favre ist das Chance und Risiko zugleich.

