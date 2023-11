DFB-Pokal: BVB bekommt Hammerlos - Leverkusen vor machbarer Aufgabe

Während der BVB beim VfB ran muss, bekommen die Leverkusener ein verhältnismäßig leichtes Los.

WAS IST PASSIERT? Vizemeister Borussia Dortmund muss beim VfB Stuttgart antreten, Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen dagegen empfängt im eigenen Stadion den Zweitligisten SC Paderborn - im Achtelfinale des DFB-Pokals haben die wenigen verbliebenen Schwergewichte höchst unterschiedliche Lose erwischt. Die beiden krassen Außenseiter im Wettbewerb dürfen sich zudem auf attraktive Heimspiele freuen.

Drittligist 1. FC Saarbrücken, der sensationell den FC Bayern ausgeschaltet hatte, spielt gegen Eintracht Frankfurt, Finalist der Vorsaison. "Frankfurt hat eine tolle Mannschaft, aber im Pokal ist alles möglich. Wir sind eine schwierige Aufgabe", sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger im ZDF.

Viertligist FC Homburg spielt im eigenen Stadion gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli. Das ergab die Auslosung am Sonntag unter Aufsicht von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, der als Ziehungsleiter fungierte.

In einem weiteren Bundesliga-Duell treffen Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg aufeinander. Drei Zweitliga-Vergleiche gibt es in den Duellen zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV, dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg sowie dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der zweiten Runde waren zahlreiche Bundesligisten gescheitert, darunter Rekord-Pokalsieger Bayern München und Titelverteidiger RB Leipzig. Nur sechs Vertreter aus dem Oberhaus stehen im Achtelfinale, so wenige wie zuletzt 1992/93.

WIE GEHT ES WEITER? Die Runde der letzten 16 wird am 5. und 6. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.