DFB-Pokal, Auslosung live: Die Halbfinal-Ziehung jetzt im LIVE-TICKER

Im DFB-Pokal steht bereits wieder das Halbfinale bevor. Goal begleitet die heutige Auslosung hier in diesem Artikel im LIVE-TICKER.

Die besten vier Teams im DFB-Pokal stehen im Halbfinale - normalerweise. Aktuell sind es sogar noch fünf Teams, da das Viertelfinale zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Werder Bremen abgesagt werden musste.

Dennoch wird heute die Auslosung des Halbfinales stattfinden, gegen 18.30 Uhr geht es los. Goal begleitet die Ziehung heute im LIVE-TICKER und verrät Euch auch, ob die Auslosung live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Vor Beginn | Ein letztes Mal wird gelost, dann fallen die Entscheidungen nur mehr auf dem grünen Rasen und nicht mehr auf dem grünen Filztisch. Aber - wie könnte es in dieser so speziellen Saison anders sein - es sind natürlich auch heute wieder Besonderheiten zu beachten, es gibt zwar die dem Anlass entsprechenden vier Kugeln, aber noch fünf Teams im Rennen.



Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Auslosung des Halbfinales des DFB-Pokals der Saison 2020/2021.

DFB-Pokal, Auslosung im LIVE-TICKER: Die Losfee

Ex-Fußballerin Bärbel Wohlleben (77), die erste Frau, die ein Tor des Monats erzielte, fungiert am kommenden Sonntag (ab 18.30 Uhr) als Losfee für das DFB-Pokal-Halbfinale. Die Auslosung wird im Rahmen der ARD-Sportschau vorgenommen. Die Rolle als Ziehungsleiter übernimmt U21-Trainer Stefan Kuntz.

Wohlleben hatte 1974 als Spielerin des TuS Wörrstadt das Tor des Monats in der Zuschauerwahl im Ersten erzielt. Die Viertelfinalpartien stehen am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm. Das Halbfinale findet am 1. und 2. Mai statt, ehe am 13. Mai im Berliner Olympiastadion das Finale steigt. Alle Spiele werden live von Sky gezeigt.

DFB-Pokal, Auslosung im LIVE-TICKER: Die verbliebenen Teams

DFB-Pokal: Teilnehmer am Halbfinale aus der Bundesliga

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Werder Bremen*

DFB-Pokal: Teilnehmer am Halbfinale aus der 2. Bundesliga

Holstein Kiel

Jahn Regensburg*

DFB-Pokal, Auslosung im LIVE-TICKER: Der Modus

Im Halbfinale des DFB-Pokals kann alles passieren - dementsprechend gibt es auch keine Regularien für die Auslosung am heutigen Sonntag.

DFB-Pokal, Auslosung im LIVE-TICKER: Die Termine für Halbfinale und Finale

Nachholspiel Viertelfinale: 07. April 2021

Halbfinale: 01./02.05.2021

Finale: 13.05.2021 in Berlin

DFB-Pokal, Auslosung heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Alle Infos zur Übertragung

DFB-Pokal, Auslosung heute live .... im TV ARD im LIVE-STREAM ARD-Mediathek LIVE-TICKER Goal

Hier findet Ihr alle Informationen zur Auslosung heute.

DFB-Pokal, Auslosung im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Ziehung heute

Holstein Kiel schreibt mit dem Einzug ins Pokal-Halbfinale Klubgeschichte - und nimmt wichtige Millionen mit. Der Aufschwung soll längst nicht beendet sein.

Essen (SID) Über Kiel lag mal wieder dichter Nebel, und das war die große Chance. Der Heimflug der Holstein-Profis musste gestrichen werden, also ging es nach dem historischen Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale mit dem Bus zurück in die Heimat. Von Essen nach Kiel, gut fünf Stunden durch die Nacht - "da haben wir Zeit für ein paar Bier", sagte Trainer Ole Werner grinsend.

Nicht nur der 3:0 (2:0)-Sieg beim starken Viertligisten Rot-Weiss Essen, auch die obligatorische Party war also schon am Donnerstagmorgen abgehakt, und das war gut so. Denn im Pokal und in der 2. Liga hat Holstein Kiel noch einiges zu tun: Schon am Montag (20.30 Uhr/Sky) geht es beim Hamburger SV wieder um den Bundesliga-Aufstieg.

So ein bisschen auskosten wollten sie diesen Abend für die Klubhistorie aber schon. Nur einmal hatte dieser 120 Jahre alte Verein zuvor an der Vorschlussrunde des größten nationalen Pokals teilgenommen, und das war zu Kriegszeiten: 1941 stand Holstein im Halbfinale des Vorgänger-Wettbewerbs.

"Fürchten", sagte Coach Werner mit Blick auf die Auslosung nun, müsse man sich "vor niemandem" - wollte das aber nicht falsch verstanden wissen: "Für uns ist das eine historische Angelegenheit, da ist jedes Los ein gutes Los."

Die Topklubs Borussia Dortmund und RB Leipzig sind in den Halbfinals (1./2. Mai) dabei, dazu der Sieger des Nachholspiels zwischen Zweitligist Jahn Regensburg und Werder Bremen. Mit ein bisschen Losglück scheint sogar das Finale möglich, aber wie es auch kommt: "Es sind nur noch vier Kugeln in der Trommel, und wir sind dabei", sagte Werner, "das konnte keiner erwarten."

Und doch kommt der Erfolg nicht aus dem Nichts. 2013 war der Klub noch viertklassig, seitdem ging es stetig bergauf. 2018 klopfte Holstein schon einmal an die Tür zur Bundesliga, scheiterte erst in der Relegation und verlor danach einige Leistungsträger und Erfolgstrainer Markus Anfang - knapp drei Jahre später bietet sich dennoch die nächste Aufstiegs-Chancen. Punktgleich mit dem VfL Bochum liegt Kiel an der Ligaspitze.

Der KSV hat dabei einen Spielstil gefunden, der nicht spektakulär ist, aber erfolgreich. Die Mannschaft um Bundesliga-Routinier Fin Bartels, gebürtiger Kieler, entwickelt phasenweise große Wucht in der Offensive, spielt überwiegend aber kontrolliert, stellt die beste Abwehr der Liga - und darf sich in dieser Saison zudem über einiges "Spielglück" freuen.

Immer mal wieder trat Kiel zuletzt nach mindestens fragwürdigen Entscheidungen zum Strafstoß an, so auch am Mittwochabend in Essen. "Eine krasse Fehlentscheidung" sah RWE-Klubchef Marcus Uhlig gar und hatte damit wohl recht. Zumal das Spiel ohne Alexander Mühlings Foulelfmeter zur Führung (26.) einen völlig anderen Verlauf hätte nehmen können.

Am Ende wird allerdings auch dieser Elfmeter nur eine Randgeschichte bleiben. Etwa vier Millionen Euro hat Holstein in dieser Pokalsaison schon eingenommen, nicht nur in Coronazeiten eine große Summe für den Klub. Die Erfolgsgeschichte im Pokal könnte also schon bald die solide wirtschaftliche Basis bilden für einen Erstligisten namens Holstein Kiel. "Im Moment", sagt Fin Bartels, "sind es zwei Träume, die wir leben."

