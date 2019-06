DFB-Pokal: So läuft die Auslosung live im Free-TV und LIVE-STREAM

Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokal für die Saison 2019/20 wird ausgelost. Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Ziehung auf einen Blick.

Vor rund drei Wochen ging die letzte Spielzeit des DFB-Pokal zu Ende, der FC Bayern München sicherte sich das Double im Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig (3:0) . In der neuen Saison bekommen wieder 64 Mannschaften die Chance, im zu überraschen und für Furore zu sorgen. Beginnen wird der DFB-Pokal 2019/20 mit der Auslosung zur ersten Hauptrunde, die bereits jetzt ansteht.

Die Ziehung zur ersten Hauptrunde findet am Samstag, den 15. Juni 2019 um 18 Uhr im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund statt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Auslosung zur ersten Hauptrunde des DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Wer wissen will, welche Fußball-Spiele heute live gezeigt werden, findet alle Informationen dazu in unserer Programmvorschau .

DFB-Pokal: Die Auslosung heute live im TV sehen - so geht's

Wenn es richtig spannend wird und die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost wird, könnt Ihr natürlich live am TV mit dabei sein. Die Ziehungen im DFB-Pokal werden schon seit Jahren im Free-TV übertragen.

Auslosung zum DFB-Pokal: Die ARD überträgt live im Free-TV

Die ARD ist dafür die Anlaufstelle Nummer eins. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Auslosungen für den Pokal traditionell im Hauptprogramm - so auch am Samstagabend um 18 Uhr

Sobald die Sportschau live aus dem Deutschen Fußball-Museum in Dortmund beginnt, wird Moderator Markus Othmer die Zuschauer durchs Programm und die Auslosung führen. Als Losfee, welche die berühmten Kugeln ziehen wird, fungiert Ex-Nationalspielerin Nia Künzer .

Bei der Auslosung werden auch wie gewohnt Vertreter der ganz kleinen Klubs zugegen sein - denn alle unterklassigen Vereine hoffen natürlich auf das ganz große Los und ein Spiel gegen einen Bundesligisten. Viele Amateurkicker wünschen sich zum Beispiel, einmal im Leben gegen den zu spielen. Insgesamt 32 Paarungen werden bei der Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokal gezogen.

DFB-Pokal 2019/20: Die Auslosung heute im LIVE-STREAM

Die klassische TV-Übertragung ist natürlich nicht der einzige Weg, die Auslosung unmittelbar mitzuverfolgen. Die ARD bietet sein Programm auch allen Interessierten aus , Österreich und der im kostenlosen LIVE-STREAM an.

Der Inhalt der Übertragung (Moderatoren, Losfee etc.) ist dabei gleich wie der aus dem klassischen TV. Also auch hier ist das Duo Othmer und Künzer zu sehen.

Die Auslosung zur ersten Hauptrunde kann übrigens nicht nur auf dem PC oder Mac, sondern auch bequem per Smartphone angesehen werden. In den entsprechenden App-Stores wie dem Google Play Store oder bei iTunes findet man die passende Anwendung.

Die zweite Runde des DFB-Pokal wird übrigens am 30. und 31. Oktober 2019 ausgetragen. Das geht aus dem Rahmenterminkalender des DFB hervor.

DFB-POKAL AUSLOSUNG ZUR 1. HAUPTRUNDE DATUM Samstag, 15. Juni 2019 ZEIT 18 Uhr ORT Deutsches Fußball-Museum, Dortmund

DFB-Pokal, Auslosung: So läuft die Ziehung zur 1. Runde ab

Traditionell wird es bei der Auslosung zur ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zwei Lostöpfe geben - einen sogenannten "Profitopf" und einen Amateurtopf.

Im sogenannten "Profitopf" befinden sich alle Teams aus der sowie die 14 bestplatzierten Mannschaften aus der , also 32 Mannschaften. Im zweiten Topf sind alle übrigen 32 Teams, also die letzten vier Teams der zweiten Liga, die vier Vertreter der sowie alle 24 qualifizierten Mannschaften aus den Landesverbänden.

Sobald die Auslosung zum DFB-Pokal startet, wird aus beiden Töpfen abwechselnd gezogen, so ergeben sich die Paarungen. Dabei ist wichtig zu beachten: Die Teams aus dem "Amateurtopf" genießen automatisch Heimrecht - auch, wenn sie als zweites Los gezogen wurden.

Die genauen Ansetzungen der insgesamt 32 Duelle der ersten Runde des DFB-Pokal werden rund zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung vom DFB bekanntgegeben. Auf der Homepage des Deutschen Fußballverbandes gibt es einen Infotext, welche Schritte bis zur fixen Terminierung der Partien unternommen werden müssen .

Auslosung zum DFB-Pokal: Das ist der 1. Topf

Die 18 Mannschaften der Bundesliga:

1. FSV













FC Bayern München













TSG Hoffenheim







Die 14 Mannschaften der 2. Bundesliga:







Arminia Bielefeld





SV Darmstadt













SpVgg

Auslosung zum DFB-Pokal live: Der 2. Lostopf im Überblick

Während sich der 1. Lostopf noch ausschließlich aus Vereinen aus den beiden höchsten Ligen zusammensetzt, ist der 2. Lostopf bei der Auslosung zum DFB-Pokal weitaus vermischter. Bei den Mannschaften, die sich über die Landesverbände qualifiziert haben, findet Ihr deren Ligazugehörigkeit in Klammern hinter dem Klubnamen. Daraus wird ersichtlich, dass insgesamt fünf Fünftligisten und ein Sechsligist an der Auslosung zum DFB-Pokal teilnehmen werden.

Vier Mannschaften aus der 2. Bundesliga:





1. FC Magdeburg



Vier Teams aus der 3. Liga:

Hallescher FC



SV Wehen Wiesbaden



Teams, die sich über die Landesverbände des DFB qualifiziert haben: