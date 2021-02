DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung des Viertelfinales statt? Alle Informationen zur Ziehung

Langsam wird es ernst: Ab dieser Woche werden wir wissen, welche die acht Teams sind, die noch um den DFB-Pokal mitspielen werden. In diesem Artikel klärt Goal auf, wo und wann die Auslosung der nächsten Runde im DFB-Pokal stattfindet

Durch die Qualifikation für das Viertelfinale werden sich die acht betroffenen Teams etwas Feines kaufen können: Gut eine Million Euro kriegt jeder Verein in der Runde der letzten Acht.

Je weiter die Teams kommen, desto höher wird logischerweise das Preisgeld: Im Halbfinale werden vier Mannschaften jeweils zwei Millionen Euro ausgeschüttet bekommen. Wenig verwunderlich also, dass die Teams weiterhin alles geben werden, besonders wichtig ist dabei aber eine Frage: Wer wird im Viertelfinale der nächste Gegner sein?

Die Auslosung des Viertelfinals ist für jeden Fan wichtig - schließlich will man wissen, gegen wen der Lieblingsverein als nächstes ran muss. Goal erklärt, wie die Auslosung ablaufen wird und wann diese stattfindet.

Quelle: Getty Images

Erste gute Nachricht: Ab dem Viertelfinale sollte in dieser Saison alles wieder halbwegs normal ablaufen - zumindest was die Organisation angeht. Da sowohl der FC Bayern München als auch Bayer Leverkusen um eine Spielverlegung gebeten hatten und diese ihnen auch gewährt wurde, musste die Auslosung des Achtelfinals mit Platzhalterlosen von statten gehen - beide Bundesligisten hatten bis dato ihre DFB-Pokal-Spiele noch nicht absolviert.

Das sollte jetzt der Vergangenheit angehören - bei dieser Auslosung wird es jedenfalls nur Mannschaftsnamen und keine Platzhalterlose geben. Lange gedulden werden sich Anhänger:innen nach dem Achtelfinale nicht müssen: Schon am 7. Februar wird die Auslosung des Viertelfinals stattfinden.

Dass die Auslosung bereits so schnell nach dem Achtelfinale stattfindet ist kein Zufall: Normalerweise findet die Ziehung nämlich am ersten Sonntag nach der vorherigen Runde statt.

Auch die Uhrzeit steht schon fest: Ab 18.30 Uhr wird die Ziehung von statten gehen. Die Losfee ist noch nicht bekannt, bei der Auslosung des Achtelfinals fungierte Skisprunglegende Sven Hannawald als Glücksbringer für die Teams.

Wenn es um die Auslosung der Runden im DFB-Pokal geht, gibt es eigentlich nur eine richtige Adresse: Die Sportsendung der ARD, die Sportschau, kümmert sich seit jeher um die Übertragung der Ziehung.

So ist es auch an diesem Wochenende: Die Sportschau wird ab 18.30 Uhr wieder senden. Dabei wird es nicht nur um die Auslosung des Viertelfinals gehen, da auch sonst um diese Uhrzeit unterschiedliche Sportarten erwähnt und gezeigt werden.

Moderieren wird die Sendung Alexander Bommes - weitere Details zu der Sendung sind noch nicht bekannt. Dauern wird die Sendung ca. 50 Minuten, im Anschluss strahlt Das Erste den Weltspiegel aus, ein Auslandsmagazin mit Reportagen aus der ganzen Welt.

Quelle: Getty Images

Ihr wollt die Sportschau und die Auslosung des Viertelfinals des DFB-Pokals verfolgen? Das ist einfach: Wenn ihr die Ziehung am Fernseher sehen wollt, müsst ihr nur Das Erste einschalten. Der wichtigste Sender der ARD ist kostenlos / frei empfangbar und bei den meisten Zuschauern unter der "1" zu finden.

Ihr habt keinen Fernseher? Kein Grund zur Panik! Die ARD und die Sportschau übertragen ihr Programm nicht nur im TV, sondern auch via LIVE-STREAM. So könnt ihr ganz einfach mit dem Handy, Tablet oder Laptop die Auslosung eures Lieblingsvereins verfolgen.

One of the biggest cupsets in years deserves a look at the full highlights ➡️ https://t.co/9GyhHaT7wS 🎥🍿 https://t.co/rd4ide28h0