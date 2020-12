DFB-Pokal: Wann findet die Auslosung zum Achtelfinale statt? Alle Informationen zur Ziehung der nächsten Runde

Fast alle Teams für die nächste Runde des DFB-Pokals stehen fest, nun geht es ums Achtelfinale. Goal erklärt, wann die Auslosung zu sehen ist.

Die zweite Runde des DFB-Pokals ist fast vorbei, nun stellen sich viele Fans die Frage, wann das Achtelfinale ausgelost wird. Goal klärt in diesem Artikel alle offenen Fragen rund um die Ziehung der nächsten Runde.

14 der 16 Begegnungen sind in der zweiten Runde nach dem 23.12. absolviert, zwei Spiele wurden allerdings aufgrund von Sonderwünschen der Bundesligisten verlegt: Die Begegnungen zwischen und (12.1.) sowie zwischen und dem (13.1.) finden erst Mitte Januar statt.

Favoriten auf den Titel wie oder der BVB ( ) sind bereits für die nächste Runde qualifiziert. Allerdings ist schon ein ambitionierter Bundesligist aus dem Pokal geflogen: Die TSG musste sich im Elfmeterschießen nach 18 Elfmetern geschlagen geben.

Wer trifft im Achtelfinale auf wen? Wann wird die Auslosung wo übertragen? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Auslosung des Achtelfinales im .

DFB-Pokal 2020/2021: Wann und wo wird das Achtelfinale ausgelost?

Das Datum ist bekannt, natürlich wollen wir euch das nicht vorenthalten: Am 3. Januar 2021 wird das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost!

Schon zwei Tage nach Neujahr, am ersten Sonntag im neuen Jahr, werden wir also erfahren, wer in der nächsten Runde des nationalen Pokals aufeinandertreffen wird. Die Auslosung beginnt um 17.30 Uhr.

DFB-Pokal: So läuft die Auslosung des Achtelfinales statt

Losfee ist ein Spitzensportler, allerdings keiner aus dem Fußball: Sven Hannawald, Olympiasieger im Team-Skisprung und Silbergewinner auf der Normalschanze bei den Olympischen Spielen 2002, wird die nächsten Begegnungen bestimmen.

Ziehungsleiter ist Peter Frymuth, aktueller DFB-Vizepräsident. Insgesamt wird es logischerweise 16 Kugeln zum Ziehen geben - allerdings wird nur in 14 von ihnen ein Klubname stehen. Da bis zur Auslosung zwei Begegnungen noch nicht gespielt sein werden (Leverkusen vs. Frankfurt und Kiel vs. München), wird für den noch nicht feststehenden Gewinner dieser Spiele ein Platzhalter zu lesen sein.

Quelle: Getty Images

Achtelfinale im DFB-Pokal: So wird die Auslosung kostenlos übertragen

Wie immer in den letzten Jahren wird die Auslosung von der Sportschau übertragen: Die Sportsendung der ARD kümmert sich um die Ausstrahlung des Events. Da die ARD zu den öffentlich-rechtlichen, also zu den frei empfangbaren Sendern gehört, kann die Auslosung kostenlos verfolgt werden.

Moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes, der auch öfter für die gewöhnliche Sportschau am Samstag- oder Sonntagabend zuständig ist. Los geht die Übertragung um 17.30 Uhr, insgesamt dauert die Sendung etwa 45 Minuten.

DFB-Pokal LIVE verfolgen: So seht ihr die Auslosung kostenlos im TV und LIVE-STREAM

Die Sportschau wird dabei im Ersten übertragen, also in dem Fernsehsender, der bei den meisten Fernsehern unter der Nummer 1 zu finden ist. Solltet ihr trotzdem Probleme haben, Das Erste auf eurem Fernseher zu finden, könnt ihr hier nach Lösungshinweisen schauen.

Kein Fernseher? Kein Problem: Natürlich überträgt die ARD die Sportschau auch im LIVE-STREAM und nicht nur im Free-TV. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder im Browser auf sportschau.de, oder aber in unterschiedlichen Handy- und Tablet-Apps: Da bieten sich sowohl die App der ARD-Mediathek (Play Store oder App Store) als auch die der Sportschau (Play Store oder App Store) an.

Auch wenn es für unsere beiden großen Underdogs heute nicht gereicht hat: Ihr könnt stolz auf euch sein, @SV07Elversberg und @ssvulm1846fb! 🤜🤛 #DFBPokal #BERLIN2021 pic.twitter.com/b8JJGZb7XN — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) December 22, 2020

So werden die nächsten Runden im DFB-Pokal: Der Weg vom Achtelfinale bis ins Finale

Die Auslosung findet bereits Anfang Januar statt, bis aber die nächste Runde gespielt wird, müssen sich die Fans noch einen Monat gedulden: Die Achtelfinalbegegnungen der besten 16 Mannschaften werden am Dienstag, 2. Februar, und Mittwoch, 3. Februar ausgetragen.

Die nächste Runde, das Viertelfinale, findet dann wiederum einen Monat nach dem Achtelfinale statt: Am 2. und 3. März werden die vier Mannschaften ausgespielt, die dann im Halbfinale aufeinandertreffen.

Quelle: Getty Images

Der 13. Mai ist das Ziel: Das DFB-Pokal-Finale findet im Olympiastadion Berlin statt

Auf das Halbfinale müssen sich Anhänger*innen der Vereine allerdings ein wenig länger gedulden: Erst am 1. und 2. Mai finden die beiden Begegnungen statt, die entscheiden, welcher Klub ins Finale kommt. In der letzten Saison waren das der FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

Das Finale findet schon am Samstag, 13. Mai, statt - nur zwölf Tage nach dem zweiten Halbfinale. Austragungsort wird wie jedes Jahr das Olympiastadion in Berlin sein. Letztes Jahr fand das Endspiel erst am 9. August statt - Grund dafür war, dass die gesamten übrigen Spiele in der , der und auch dem DFB-Pokal aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Pause verschoben wurden.

DFB-Pokal: Die nächsten Runden im Überblick