DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales: Die Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM

Im DFB-Pokal suchen wir bereits wieder die Partien im Achtelfinale. Doch wo wird die Ziehung heute Abend überhaupt im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

16 Teams sind noch im Rennen um den DFB-Pokal der Saison 2021/22, das Achtelfinale steht an. Dabei ist der große Titelanwärter, der FC Bayern München, bereits ausgeschieden.

Der deutsche Rekordmeister ging beim 0:5 in Gladbach gewaltig baden. Nun sind der BVB, RB Leipzig und auch die Elf vom Niederrhein die Favoriten auf den Titel. Mal schauen, ob es dennoch ein weiteres Favoritensterben gibt.

Im Achtelfinale sind es acht Partien, die ausgetragen werden. Dafür werden HEUTE die Duelle ausgelost. Wer bekommt welchen Kontrahenten vor die Nase gesetzt?

Wer spielt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen wen? Goal verrät alles rund um die Übertragung der Auslosung heute live im TV und LIVE-STREAM.

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales heute live: Datum, Termin, Uhrzeit

Event : DFB-Pokal - Auslosung des Achtelfinales

: DFB-Pokal - Auslosung des Achtelfinales Teilnehmende Teams : 16

: 16 Datum : 31. Oktober 2021

: 31. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales heute live im TV sehen: So wird der DFB-Pokal übertragen

Der DFB-Pokal an sich wird in dieser Saison bei gleich drei Sendern live im TV übertragen. Zum einen zeigt / überträgt Sky alle Spiele des Wettbewerbs in voller Länge, dabei sind Einzelspiele und auch eine Konferenzschaltung inbegriffen.

Zudem sind im Free-TV Sport1 und die ARD für je ein Spiel pro Spieltag zuständig, so lautete zumindest die Regel in der 2. Runde. Doch wir wollen hier einen Blick auf die Übertragung der Auslosung des Achtelfinales werfen. Wie sieht es dort aus?

Gute Nachrichten: Es gibt eine Übertragung der Auslosung im DFB-Pokal im Free-TV - d.h. ganz kostenlos.

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales heute live in der ARD

Die ARD trägt am Sonntagabend um 18.30 Uhr immer die Sportschau aus. Im Rahmen dieser findet dieses Mal die Übertragung der Auslosung des Achtelfinales im DFB-Pokal statt.

Dabei ist ein Ex-Weltmeister der Leiter der Ziehung: Benedikt Höwedes. So sieht die Übertragung aus:

Leiter: Benedikt Höwedes

Moderatorin: Jessy Wellmer

Losfee: Peter Zimmermann

Beginn der Übertragung: 18.30 Uhr

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales heute im LIVE-STREAM sehen: So klappt's

Die ARD ist heute der einzige Sender für die Übertragung der Auslosung der nächsten DFB-Pokal-Runde. Das Erste bietet dementsprechend auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an, der 24/7 läuft.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales heute live: Der Modus

16 Teams sind noch in der Verlosung, wie sieht es mit dem Modus der Auslosung aber aus? Die Paarungen werden aus einem einzigen Behälter gezogen, wobei die zuerst gezogene Mannschaft immer Heimrecht hat.

Bei Spielen zwischen Profi- und Amateur-Mannschaften haben die Amateur-Mannschaften immer Heimrecht. Und logisch: Die Sieger der Paarungen sind für die jeweilige nächste Runde qualifiziert.

DFB-Pokal, Auslosung des Achtelfinales heute live: Die Teams