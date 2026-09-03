DFB klärt wichtige Personalfrage: Jürgen Klopp übernimmt Torwart-Trainerteam von Julian Nagelsmann

Wie Stefan Wessels, bisheriger Torwart-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, im "Brückengeflüster" der NOZ, bestätigte, werden er und sein Kollege Andreas Kronenberg auch unter Klopp für die DFB-Keeper verantwortlich sein.

"Ich freue mich, dass mein Torwarttrainer-Kollege Andreas Kronenberg und ich weitermachen und im neuen Trainerteam mitwirken dürfen. Hoffentlich sorgen wir dafür, dass die nächsten Jahre erfolgreicher werden", so Wessels.

Bislang war offen, inwieweit Klopp als neuer Bundestrainer mit dem bisherigen Torwart-Team weitermachen würde. Am Rande von Klopps Vorstellung hatte der DFB mit Peter Krawietz, Pepijn Lijnders und Sven Bender lediglich dessen Co-Trainer offiziell bekanntgegeben.

Mit dem 59-Jährigen wolle Wessels die Zusammenarbeit nun auf "allerhöchstem Niveau" fortführen. "Wenn ein neuer Chef kommt, ist es immer ein bisschen etwas anderes. Im Fußball ist das meistens ein wenig öfter als in anderen Berufen."

Mit Klopp habe er sogar schon "ein wenig über Inhalte gesprochen", so Wessels weiter. "Er ist ein wahnsinnig guter Trainer, der viel Erfahrung mitbringt. Ich hoffe, dass wir viel bewirken können. Auch wenn die Erwartungen schon sehr hochgeschraubt sind."

Stefan Wessels gehört seit 2025 zum Torwart-Trainerteam des DFB

Wessels stand zwischen 1998 und 2012 selbst als aktiver Torwart zwischen den Pfosten. Unter anderem stand er beim FC Bayern München, dem 1. FC Köln, dem FC Everton und dem VfL Osnabrück unter Vertrag. In der Bundesliga kommt er auf insgesamt 60 Einsätze.

Seit Mai 2025 gehörte er als fester Bestandteil zum DFB-Torwartteam. Zuvor trug er Verantwortung für Torhüter in diversen Juniorennationalmannschaften.