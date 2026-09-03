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KloppGetty Images
Christian Guinin

DFB klärt wichtige Personalfrage: Jürgen Klopp übernimmt Torwart-Trainerteam von Julian Nagelsmann

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland
Jürgen Klopp

Das Torwart-Trainerteam von Julian Nagelsmann wird auch dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp im DFB-Team assistieren.

Wie Stefan Wessels, bisheriger Torwart-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, im "Brückengeflüster" der NOZ, bestätigte, werden er und sein Kollege Andreas Kronenberg auch unter Klopp für die DFB-Keeper verantwortlich sein.

"Ich freue mich, dass mein Torwarttrainer-Kollege Andreas Kronenberg und ich weitermachen und im neuen Trainerteam mitwirken dürfen. Hoffentlich sorgen wir dafür, dass die nächsten Jahre erfolgreicher werden", so Wessels.

Bislang war offen, inwieweit Klopp als neuer Bundestrainer mit dem bisherigen Torwart-Team weitermachen würde. Am Rande von Klopps Vorstellung hatte der DFB mit Peter Krawietz, Pepijn Lijnders und Sven Bender lediglich dessen Co-Trainer offiziell bekanntgegeben.

Mit dem 59-Jährigen wolle Wessels die Zusammenarbeit nun auf "allerhöchstem Niveau" fortführen. "Wenn ein neuer Chef kommt, ist es immer ein bisschen etwas anderes. Im Fußball ist das meistens ein wenig öfter als in anderen Berufen."

Mit Klopp habe er sogar schon "ein wenig über Inhalte gesprochen", so Wessels weiter. "Er ist ein wahnsinnig guter Trainer, der viel Erfahrung mitbringt. Ich hoffe, dass wir viel bewirken können. Auch wenn die Erwartungen schon sehr hochgeschraubt sind."

Stefan Wessels gehört seit 2025 zum Torwart-Trainerteam des DFB

Wessels stand zwischen 1998 und 2012 selbst als aktiver Torwart zwischen den Pfosten. Unter anderem stand er beim FC Bayern München, dem 1. FC Köln, dem FC Everton und dem VfL Osnabrück unter Vertrag. In der Bundesliga kommt er auf insgesamt 60 Einsätze.

Seit Mai 2025 gehörte er als fester Bestandteil zum DFB-Torwartteam. Zuvor trug er Verantwortung für Torhüter in diversen Juniorennationalmannschaften.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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