DFB ermittelt gegen Schalke 04 und 1. FC Köln nach Platzsturm

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Ermittlungen gegen den Bundesligisten 1. FC Köln und den Noch-Zweitligisten Schalke 04 aufgenommen.

Das bestätigte der Verband auf SID-Anfrage. Am Samstag war es im RheinEnergie-Stadion in Köln und in der Veltins Arena in Gelsenkirchen zum Platzsturm durch die jeweiligen Fans gekommen. Beide Klubs wurden vom Kontrollausschuss zu Stellungnahmen aufgefordert.

imago

Die Kölner hatten trotz der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg die Europacup-Qualifikation für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Den Königsblauen war durch ein 3:2 gegen den FC St. Pauli vorzeitig die Bundesliga-Rückkehr geglückt.