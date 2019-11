Deutschland vs. Weißrussland: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - So wird die EM-Qualifikation übertragen

Deutschland empfängt Weißrussland. Wir erklären Euch, wie Ihr die EM-Qualifikation des DFB-Teams heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Spieltag 7 in der EM-Qualifikation der Gruppe C: Deutschland trifft am Samstagabend um 20.45 Uhr auf Weißrussland. Die Partie wird im Borussia-Park in Mönchengladbach ausgetragen.

Zum ersten Mal wird die deutsche Nationalmannschaft im neuen Dress auflaufen. Am Montag präsentierten Adidas und das DFB-Team das neue Gewand der deutschen Auswahl. Im Falle einer erfolgreichen Qualifikation trägt das neue Trikot dann auch bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Im Online-Shop hatte sich Adidas am Montag eine peinliche Panne geleistet: Die Namen von gleich zwei Nationalspielern waren falsch geschrieben. Mittlerweile sind die Fehler aber wieder behoben.

Deutschland vs. Weißrussland: Wer zeigt / überträgt das Duell in der EM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM? Die Antworten sowie weitere Infos zu den Aufstellungen, den Highlights und unseren LIVE-TICKER bekommt Ihr in diesem Artikel.

Deutschland vs. Weißrussland: Das Duell in der EM-Qualifikation im Überblick

Duell Deutschland vs. Weißrussland Typ EM-Qualifikation, Gruppe C Datum Samstag, 16. November 2019 | 20.45 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 46.279 Plätze

Deutschland vs. Weißrussland heute live im TV verfolgen - So geht's!

Wollt Ihr die deutsche Nationalmannschaft heute in der EM-Qualifikation live im TV verfolgen? Kein Problem. Das Duell des DFB-Teams gegen Weißrussland wird heute live im Free-TV übertragen. Doch welcher Sender übernimmt die Live-Berichterstattung? Alle Infos bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland heute live im Free-TV

Die beste Nachricht für alle Fans der deutschen Auswahl: Deutschland vs. Weißrussland läuft live und in voller Länge im Free-TV bei RTL. Der Privatsender ist nun schon seit ein paar Jahren für alle Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft zuständig. Ohnehin hat sich RTL die Übertragungsrechte aller EM- und WM-Qualifikationsspiele des DFB-Teams bis 2022 gesichert.

Deutschland vs. Weißrussland heute live im Free-TV bei RTL! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Teams:

ARD, ZDF oder Sky - Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Estland heute live im TV?

Die exklusiven Übertragungsrechte der Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft liegen ausschließlich bei RTL. Die anderen deutschen Sender gingen - was die EM-Qualifikation betrifft - leer aus. Weder die öffentlich-rechtlichen Kanäle, ARD und ZDF, noch Bezahlsender Sky besitzen die Rechte an der Übertragung der EM-Quali und zeigen Deutschland vs. Weißrussland dementsprechend nicht live im TV.

Deutschland vs. Weißrussland heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Wollt Ihr wissen, wie Deutschland vs. Weißrussland heute im LIVE-STREAM übertragen wird? Dann seid Ihr in diesem Abschnitt goldrichtig. Welchen Stream Ihr für das Duell des DFB-Teams nutzen müsst, verraten wir Euch jetzt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland heute im LIVE-STREAM bei TV NOW

RTL ist heute nicht nur für die Live-Übertragung im TV verantwortlich. Auch in puncto LIVE-STREAM ist der Privatsender heute Eure erste Anlaufstelle. RTL zeigt Deutschland vs. Weißrussland im LIVE-STREAM bei TV NOW. Die Übertragung des Online-Dienstes erfolgt analog zum TV-Programm.

Um den LIVE-STREAM von TV NOW zu Deutschland vs. Weißrussland nutzen zu können, ist ein Abonnement erforderlich. Dieses gilt es im Vorfeld, bei TV NOW abzuschließen. Aktuell kostet eine Mitgliedschaft 4,99 Euro im Monat, wobei die ersten vier Wochen kostenlos sind. Mehr Informationen erhaltet Ihr auf der Website von TV NOW.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Weißrussland heute im LIVE-STREAM?

Leider nein. Die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft gehören nicht zum Übertragungsangebot von DAZN. Dementsprechend überträgt DAZN Deutschland vs. Weißrussland heute nicht im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass RTL die exklusiven Übertragungsrechte an den Quali-Spielen des DFB-Teams EM-Quali besitzt.

Wer fährt zur Europameisterschaft und wer bleibt zuhause? Die letzten zwei entscheidenden Spieltage der EM-Qualifikation seht ihr ab Donnerstag live auf DAZN! pic.twitter.com/FfTBqxUsJv — DAZN DE (@DAZN_DE) November 12, 2019

Bei DAZN seht Ihr stattdessen alle anderen Partien der EM-Qualifikation live im Stream. Egal, ob Frankreich, Spanien, Belgien, England oder Italien - bei DAZN bekommt Ihr die komplette EM-Quali sowie alle Top-Teams live zu sehen. Und das beste? Ihr könnt DAZN und damit auch alle LIVE-STREAMS kostenlos nutzen.

Die EM-Qualifikation kostenlos bei DAZN verfolgen - Wie funktioniert der Gratismonat?

Ganz einfach: Falls Ihr noch kein DAZN-Abo besitzt, holt Ihr Euch einen kostenlosen Probemonat von DAZN und testet die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

Holt Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl:

Deutschland vs. Weißrussland: So seht Ihr die Highlights bei DAZN

Das Spiel des DFB-Teams gegen Weißrussland habt Ihr live im TV verpasst? Auch den LIVE-STREAM konntet Ihr nicht nutzen? Dann empfehlen wir Euch die Highlights Deutschland vs. Weißrussland bei DAZN! Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit den besten Szenen und allen Toren der Partie in der EM-Qualifikation.

Doch damit nicht genug: Wem die Zusammenfassung nicht ausreicht, dem legen wir das Re-Live zu Deutschland vs. Weißrussland bei DAZN wärmstens ans Herz. Ab Mitternacht könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen noch einmal in voller Länge anschauen. Kommentiert wird das Re-Live des DFB-Teams von Uwe Morawe.

Bei DAZN gibt es aber nicht nur die Highlights und das Re-Live zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Der Streamingdienst lädt Euch auch die Zusammenfassungen aller EM-Qualifikationsspiele zeitnah auf die Plattform. So verpasst Ihr keinen Treffer und keine Entscheidung der gesamten Quali zur die Europameisterschaft 2020.

Und das Beste? Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt Ihr das komplette Programm des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis verfolgen.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann hier entlang, bitte:

Deutschland vs. Weißrussland heute im LIVE-TICKER verfolgen

Auch wenn Ihr das Duell zwischen der deutschen und der weißrussischen Nationalmannschaft nicht live im TV (RTL) und auch nicht LIVE-STREAM (TVnow) sehen könnt, könnt Ihr dennoch hautnah dabei sein. Und wie?

Bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit den relevantesten sowie spannendsten Fakten und Geschichten rund um das EM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams. Rollt schließlich ab 20.45 Uhr im Borussia-Park der Ball, tickern wir Euch das Spielgeschehen gewohnt detailliert auf Euren Bildschirm.

Selbstverständlich ist unser LIVE-TICKER komplett kostenlos. Ihr findet den TICKER unter www.goal.com. Oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App herunter:

Deutschland vs. Weißrussland: Die Aufstellungen

Welcher Anfangsformation vertraut Bundestrainer Jogi Löw? Wer steht für die deutsche Nationalmannschaft in der Startelf? Und wer läuft für Weißrussland von Beginn an auf? Wir verraten Euch alle Infos zu den Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vorm Anpfiff an genau dieser Stelle.

Deutschland vs. Weißrussland: EM-Qualifikation, die Tabelle der Gruppe C

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Niederlande 6 19:7 15 2. Deutschland 6 20:6 15 3. Nordirland 6 8:7 12 4. Weißrussland 7 4:12 4 5. Estland 7 2:21 1

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Weißrussland heute live? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick