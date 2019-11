Deutschland gegen Weißrussland: Die Aufstellung in der EM-Qualifikation

Im vorletzten EM-Quali-Spiel trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Weißrussland. Wir liefern Euch alle Infos zur Aufstellung des DFB-Teams.

Die deutsche Nationalmannschaft muss im vorletzten EM-Qualifikationsspiel der Gruppe C gegen die Auswahl Weißrusslands ran. Anstoß im Mönchengladbacher Borussia-Park ist am Samstag, 16.11.2019 um 20:45 Uhr.

Im Hinspiel setzte sich das DFB-Team souverän mit 2:0 gegen die Osteuropäer durch , derzeit rangiert der Weltmeister von 2014 mit 15 Punkten hinter den Niederlanden auf Rang zwei und somit auf einem Platz, der zur Teilnahme an der EM-Endrunde 2020 berechtigt. Weißrussland hat mit lediglich vier Zählern hingegen keine Chance mehr aufs Erreichen der Europameisterschaft.

vs. Weißrussland. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Aufstellung des DFB-Teams in der EM-Quali. In einem separaten Artikel auf unserer Seite bekommt Ihr alle Informationen, wo Deutschland gegen Weißrussland live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist .

Deutschlands vs. Weißrussland: Das EM-Quali-Spiel im Detail

Duell Deutschland vs. Weißrussland Datum Samstag, 16. November 2019 || 20:45 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 59.724 Plätze

Deutschlands vs. Weißrussland: Die Aufstellungen im EM-Quali Spiel

Aufstellung Deutschland:

Joachim Löw hatte bereits angekündigt, dass sieben Spieler definitiv in der Startelf stehen werden. Das ist auch so: Manuel Neuer, Matthias Ginter, Nico Schulz, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Kroos und Serge Gnabry stehen in der Startelf.

Hinzu kommen an diesem Samstagabend noch Timo Werner, Robin Koch, Lukas Klostermann und Leon Goretzka.

1 Neuer - 13 Klostermann, 4 Ginter, 2 Koch , 14 Schulz - 6 Kimmich - 8 Kroos, 21 Gündogan - 18 Goretzka , 20 Gnabry, 9 Werner. - Trainer: Löw

Die Start-11! 🙌🏼🇩🇪

1 Neuer (C)

2 Koch

4 Ginter

6 Kimmich

8 Kroos

9 Werner

13 Klostermann

14 Schulz

18 Goretzka

20 Gnabry

21 Gündogan#GERBLR #DieMannschaft

Aufstellung Weißrussland:

Gutor - Martveichik, Martynovich, Naumov, Polyakov - Maevski - Kovalev, Dragun, Nekhaychik, Stasevich - Laptev.

Deutschlands vs. Weißrussland: Die Personalsituation beim DFB-Team

Joachim Löw muss auf eine ganze Reihe potenzieller Kaderspieler verzichten. Niklas Süle und Leroy Sane laborieren an Kreuzbandverletzungen, Julian Draxler, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Marcel Halstenberg und Torhüter Kevin Trapp können ebenfalls nicht an der letzten Länderspielreise des Jahres teilnehmen.

Zudem zog sich Youngster Kai Havertz am Sonntag im Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen einen Muskelfaseriss zu , Marco Reus sagte aufgrund von Sprunggelenksproblemen ab . Emre Can sitzt gegen Weißrussland eine Rotsperre ab und steht Löw somit ebenfalls nicht zur Verfügung.

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland gegen Weißrussland:

Mit Kapitän Manuel Neuer im Tor und Matthias Ginter als Abwehrchef will die deutsche Nationalmannschaft am Samstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) in Mönchengladbach gegen Weißrussland den vielleicht schon entscheidenden Schritt Richtung gehen. Zudem erhielten Joshua Kimmich, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Serge Gnabry und Nico Schulz eine Startelfgarantie von Bundestrainer Joachim Löw.

Neben Ginter hat in der Innenverteidigung Jonathan Tah die besten Karten. Den Leverkusener plagten zuletzt allerdings muskuläre Probleme, daher wird eine endgültige Entscheidung erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend fallen. Niklas Stark ist laut Löw nach seinem Nasenbeinbruch kein Kandidat für die Anfangsformation.

Daraus ergibt sich folgende mögliche Aufstellung des DFB-Teams für das Duell gegen Weißrussland:

Neuer - Klostermann, Ginter, Tah, Schulz - Kimmich - Kroos, Gündogan - Brandt, Gnabry, Werner

Der gesamte Kader für das EM-Qualispiel gegen Weißrussland:

Tor: Leno, Neuer, ter Stegen

Leno, Neuer, ter Stegen Abwehr: Can, Ginter, Hector, Klostermann, Koch, Schulz, Stark, Tah

Can, Ginter, Hector, Klostermann, Koch, Schulz, Stark, Tah Mittelfeld/Angriff: Amiri, Brandt, Gnabry, Goretzka, Gündogan, Kimmich, Kroos, Rudy, Serdar, Waldschmidt, Werner

Deutschlands vs. Weißrussland: Die Aufstellung des DFB-Teams im letzten EM-Quali-Spiel

Can fing sich im letzten Duell der deutschen Nationalmannschaft mit Estland bereits in der 14. Minute eine Rote Karte ein.

Am Ende behielt das DFB-Team dank eines Doppelpacks von Ilkay Gündogan (51., 57.) und Timo Werner (71.) letztlich mit 3:0 deutlich die Oberhand gegen das Team vom Baltikum.

Am 13. Oktober hatte Löw folgendes Team ins Rennen geschickt:

Neuer - Klostermann, Can, Süle, Halstenberg - Kimmich - Havertz, Gündogan - Brandt (86. Amiri), Waldschmidt (66. Werner), Reus (77. Serdar)

Deutschlands vs. Weißrussland: Das Aufstellung des DFB-Teams im vorletzten EM-Quali-Spiel

In Belfast tat sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordirland lange schwer, ehe Marcel Halstenberg das Team kurz nach dem Seitenwechsel mit einem sehenswerten Volleytor erlöste. In der Nachspielzeit machte Serge Gnabry dann den Deckel drauf.

Das war die Aufstellung des DFB-Teams gegen die Mannschaft von der Insel: Neuer - Klostermann, Ginter (40. Tah), Süle, Halstenberg - Brandt, Kimmich, Kroos - Gnabry, Werner (68. Havertz), Reus (85. Can)

