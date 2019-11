Deutschland vs. Weißrussland live im Free-TV sehen: So geht's

Deutschland gegen Weißrussland - das ist das vorletzte Duell der DFB-Elf in der EM-Qualifikation. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im Free-TV.

Showdown in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020, die letzten beiden Spieltage stehen an. Deutschland muss dabei am Samstag gegen Weißrussland ran. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Hier gibt's das Duell auch im LIVE-TICKER.

Die Ausgangslage für eine erfolgreiche Qualifikation dabei ist klar: Sollte die gegen Nordirland im Parallelspiel gewinnen, reicht dem Team von Bundestrainer Joachim Löw ein Unentschieden gegen Weißrussland. Gewinnt die Partie am Samstag und holt anschließend gegen Nordirland am Dienstag darauf mindestens einen Punkt, ist die Qualifikation auch gesichert.

Auf Rang eins der Gruppe C thront aktuell die Niederlande, der erste Platz ist für Deutschland aus eigener Kraft dabei nicht mehr möglich. Da Holland den direkten Vergleich mit dem Weltmeister von 2014 (2:3 und 4:2) für sich entschied, hat Oranje im Falle einer Punktgleichheit die Nase vorn.

Das DFB-Team kann also nur noch an der Elftal vorbeiziehen, falls diese in den verbleibenden zwei Spielen Fehler macht. "Wenn es irgendwie möglich ist, wenn Holland einen Punkt abgeben sollte, können wir vielleicht noch den Gruppensieg feiern", sagte der Bundestrainer zuletzt. Das Hinspiel gegen Weißrussland gewann Deutschland mit 2:0.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das Spiel von Jogis Jungs übertragen wird. Wer wissen will, wo die restlichen Duelle der EM-Quali gezeigt werden, findet alles dazu in unserem Artikel mit dem Namen: "Fußball heute live im TV und im LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung der Top-Spiele".

Deutschland gegen Weißrussland live im Free-TV: Alle Infos zur kostenlosen Übertragung der Partie

Samstagabend, das Länderspiel von Deutschland gemütlich Fußball im TV schauen - das planen sicherlich viele Fans des DFB-Team. Dabei ist es wichtig zu wissen, wo das EM-Qualifikationsspiel übertragen wird. Im heutigen Dschungel der zerstreuten Übertragungsrechte ist es nicht einfach, da den Überblick zu behalten. Doch Eure Suche hat ein Ende. Hier gibt's alle Informationen dazu.

RTL überträgt Deutschland gegen Weißrussland im Free-TV

Soviel vorweg: Deutschland gegen Weißrussland wird live im Free-TV übertragen. RTL macht's möglich. Der Privatsender besitzt in Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte für die EM-Quali-Spiele des DFB-Teams.

Bereits ab 20.15 Uhr geht RTL mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Wenn ab 20.45 Uhr zwischen den beiden Kontrahenten der Ball rollt, verpasst Ihr bei RTL keine Sekunde des siebten Spieltags der EM-Qualifikation.

RTL schickt für die Übertragung im Free-TV folgende Besetzung ins Rennen:

Doch das Duell zwischen Deutschland und Weißrussland läuft natürlich nicht nur im Free-TV, RTL bietet - wie heutzutage üblich - auch einen LIVE-STREAM an. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt dieses Artikels.

Deutschland gegen Weißrussland kostenlos im LIVE-STREAM sehen? Das sind die Optionen

Das TV-Programm bei RTL ist die einzige Möglichkeit, Deutschland gegen Weißrussland live zu erleben? Nein. Wie bereits oben erwähnt, wird das Duell in der EM-Qualifikation am Montagabend im LIVE-STREAM übertragen. Jetzt kommen alle Informationen dazu.

RTL zeigt / überträgt Deutschland gegen Weißrussland im LIVE-STREAM bei TVnow

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTL am Samstagabend Eure erste Anlaufstelle. Nur der Privatsender zeigt das Spiel des deutschen Nationalteams in der EM-Qualifikation live im Internet. RTL überträgt das Aufeinandertreffen aus Mönchengladbach in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow. Dies ist die Online-Plattform von RTL.

Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM von TVnow!

Doch die Nutzung von TVnow ist nicht kostenlos , sondern setzt ein Abonnement voraus. Dieses bekommt Ihr bereits für 4,99 Euro monatlich. Die ersten 30 Tage könnt Ihr TVnow dabei kostenlos testen. Für mehr Informationen schaut doch einfach mal auf der Homepage des Online-Dienstes vorbei.

TVnow findet Ihr im Internet unter www.TVnow.de oder Ihr sucht nach der kostenlosen TVnow-App für Eure mobilen Geräte in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.).

Vor Deutschland gegen Weißrussland: Die Tabelle der Gruppe C der EM-Qualifikation

Insgesamt acht Spieltage gibt es in der EM-Qualifikation in der Gruppe C, das DFB-Team hat bislang sechs davon absolviert - und rangiert aktuell auf dem zweiten Platz. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die aktuelle Tabellensituation.