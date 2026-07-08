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Europameisterschaft U19
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Marko Brkic

Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream?

Europameisterschaft U19
Ukraine U19 - Deutschland U19
Ukraine U19
Deutschland U19

Für die deutsche U19 geht es bei der Europameisterschaft um den Einzug ins Finale. Im Halbfinale wartet die Ukraine. GOAL zeigt Euch, wo Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt.

Die deutsche U19 steht bei der Europameisterschaft vor der nächsten großen Herausforderung. Nachdem sich die DFB-Auswahl als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase qualifiziert hat, kämpft sie am heutigen Mittwoch, den 8. Juli, gegen die Ukraine um den Einzug ins Finale. Gespielt wird im walisischen Wrexham, der Anstoß erfolgt um 20 Uhr.

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GOAL liefert alle Informationen dazu, wo Ihr das Halbfinale live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream?


Für alle, die das Halbfinale zwischen Deutschland und der Ukraine live sehen möchten, stehen mehrere Übertragungsoptionen zur Verfügung. Das Duell wird kostenfrei auf DFB.TV gestreamt. Darüber hinaus ist die Partie sowohl bei Sportdigital FUSSBALL als auch beim Streamingdienst DAZN live zu sehen.

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Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Ukraine

Wettbewerb

U21-EM 2026

Spielrunde

Halbfinale

Datum

8. Juli 2026

Uhrzeit

20 Uhr

Ort

The Racecourse, Wrexham (Wales)

Übertragung

Sportdigital FUSSBALL, DAZN, DFB.TV

Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Die Halbfinalspiele im Überblick

Datum

Uhrzeit

Halbfinalpaarung

8.7.

17.30 Uhr

Spanien vs. Kroatien

8.7.

20.00 Uhr

Deutschland vs. Ukraine


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