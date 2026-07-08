Die deutsche U19 steht bei der Europameisterschaft vor der nächsten großen Herausforderung. Nachdem sich die DFB-Auswahl als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase qualifiziert hat, kämpft sie am heutigen Mittwoch, den 8. Juli, gegen die Ukraine um den Einzug ins Finale. Gespielt wird im walisischen Wrexham, der Anstoß erfolgt um 20 Uhr.

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Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream?





Für alle, die das Halbfinale zwischen Deutschland und der Ukraine live sehen möchten, stehen mehrere Übertragungsoptionen zur Verfügung. Das Duell wird kostenfrei auf DFB.TV gestreamt. Darüber hinaus ist die Partie sowohl bei Sportdigital FUSSBALL als auch beim Streamingdienst DAZN live zu sehen.

Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Ukraine Wettbewerb U21-EM 2026 Spielrunde Halbfinale Datum 8. Juli 2026 Uhrzeit 20 Uhr Ort The Racecourse, Wrexham (Wales) Übertragung Sportdigital FUSSBALL, DAZN, DFB.TV

Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Die Halbfinalspiele im Überblick

Datum Uhrzeit Halbfinalpaarung 8.7. 17.30 Uhr Spanien vs. Kroatien 8.7. 20.00 Uhr Deutschland vs. Ukraine



