Die deutsche U19 steht bei der Europameisterschaft vor der nächsten großen Herausforderung. Nachdem sich die DFB-Auswahl als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase qualifiziert hat, kämpft sie am heutigen Mittwoch, den 8. Juli, gegen die Ukraine um den Einzug ins Finale. Gespielt wird im walisischen Wrexham, der Anstoß erfolgt um 20 Uhr.
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Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream?
Für alle, die das Halbfinale zwischen Deutschland und der Ukraine live sehen möchten, stehen mehrere Übertragungsoptionen zur Verfügung. Das Duell wird kostenfrei auf DFB.TV gestreamt. Darüber hinaus ist die Partie sowohl bei Sportdigital FUSSBALL als auch beim Streamingdienst DAZN live zu sehen.
Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Wichtigste Infos
Begegnung
Deutschland vs. Ukraine
Wettbewerb
U21-EM 2026
Spielrunde
Halbfinale
Datum
8. Juli 2026
Uhrzeit
20 Uhr
Ort
The Racecourse, Wrexham (Wales)
Übertragung
Sportdigital FUSSBALL, DAZN, DFB.TV
Deutschland vs. Ukraine heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Halbfinale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Die Halbfinalspiele im Überblick
Datum
Uhrzeit
Halbfinalpaarung
8.7.
17.30 Uhr
Spanien vs. Kroatien
8.7.
20.00 Uhr
Deutschland vs. Ukraine