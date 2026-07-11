Nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen Spanien in der Gruppenphase hat Deutschlands U19 im Finale die Chance auf Revanche. Nur eine Woche nach der schmerzhaften Pleite trifft der DFB-Nachwuchs erneut auf die jungen Iberer – und diesmal geht es um den EM-Titel. Das Endspiel der U19-Europameisterschaft wird am heutigen Samstag (11. Juli) um 20 Uhr in Wales angepfiffen.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Finale live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Finale der U19 EM im Free-TV und Live Stream?





Das Finale zwischen Deutschland und Spanien könnt Ihr auf mehreren Wegen live verfolgen. Eine kostenlose Übertragung bietet DFB.TV. Darüber hinaus stehen verschiedene Streamingdienste zur Auswahl.

Zu den Anbietern gehört unter anderem Sportdigital FUSSBALL, dessen Programm auch vollständig über DAZN verfügbar ist. Zusätzlich zeigt RTL+ das Endspiel im Livestream. Für den kostenpflichtigen Streamingdienst des Kölner Privatsenders ist allerdings ebenfalls ein entsprechendes Abo erforderlich.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Finale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Spanien Wettbewerb U19-EM 2026 Spielrunde Fiinale Datum 11. Juli 2026 Uhrzeit 20 Uhr Ort The Racecourse, Wrexham (Wales) Übertragung Sportdigital FUSSBALL, DAZN, RTL+, DFB.TV





Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Finale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Der Weg ins Endspiel





Runde Gegner Ergebnis Grupppenphase Dänemark 4:3 Grupppenphase Wales 4:0 Grupppenphase Spanien 0:4 Halbfinale Ukraine 2:1 Finale Spanien -:-



