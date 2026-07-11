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Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Finale der U19 EM im Free-TV und Live Stream?

Europameisterschaft U19
Spanien U19 - Deutschland U19
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Das Finale der U19-Europameisterschaft steht an: Am heutigen Samstag treffen Deutschland und Spanien aufeinander. Doch wer zeigt bzw. überträgt das Endspiel live im TV und Livestream? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen Spanien in der Gruppenphase hat Deutschlands U19 im Finale die Chance auf Revanche. Nur eine Woche nach der schmerzhaften Pleite trifft der DFB-Nachwuchs erneut auf die jungen Iberer – und diesmal geht es um den EM-Titel. Das Endspiel der U19-Europameisterschaft wird am heutigen Samstag (11. Juli) um 20 Uhr in Wales angepfiffen.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Finale live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Finale der U19 EM im Free-TV und Live Stream?


Das Finale zwischen Deutschland und Spanien könnt Ihr auf mehreren Wegen live verfolgen. Eine kostenlose Übertragung bietet DFB.TV. Darüber hinaus stehen verschiedene Streamingdienste zur Auswahl.

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Zu den Anbietern gehört unter anderem Sportdigital FUSSBALL, dessen Programm auch vollständig über DAZN verfügbar ist. Zusätzlich zeigt RTL+ das Endspiel im Livestream. Für den kostenpflichtigen Streamingdienst des Kölner Privatsenders ist allerdings ebenfalls ein entsprechendes Abo erforderlich.

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Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Finale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Spanien

Wettbewerb

U19-EM 2026

Spielrunde

Fiinale

Datum

11. Juli 2026

Uhrzeit

20 Uhr

Ort

The Racecourse, Wrexham (Wales)

Übertragung

Sportdigital FUSSBALL, DAZN, RTL+, DFB.TV


Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Finale der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Der Weg ins Endspiel


Runde

Gegner

Ergebnis

Grupppenphase

Dänemark

4:3

Grupppenphase

Wales

4:0

Grupppenphase

Spanien

0:4

Halbfinale

Ukraine

2:1

Finale

Spanien

-:-


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