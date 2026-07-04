Bei der U19-Europameisterschaft in Wales trifft Deutschland am heutigen Samstag, dem 4. Juli, in der Gruppenphase auf Spanien. Der Anpfiff im Central Park in Denbigh erfolgt um 15 Uhr.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der U19 EM im Free-TV und Live Stream?





Die Partie zwischen Deutschland und Spanien wird heute von mehreren Anbietern übertragen. Das Turnier ist unter anderem kostenlos auf DFB.TV zu sehen, entsprechend auch das heutige Gruppenspiel. Zusätzlich läuft die Begegnung bei Sportdigital FUSSBALL sowie bei DAZN.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Spanien Wettbewerb U19 EM Spieltag 3 (Gruppenphase) Datum 4. Juli 2026 Uhrzeit 15 Uhr Ort Central Park, Denbigh (Wales) Übertragung DAZN, Sportdigital FUSSBALL, DFB.TV

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Die Tabelle der Gruppe A

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