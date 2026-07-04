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Europameisterschaft U19
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Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der U19 EM im Free-TV und Live Stream?

Europameisterschaft U19
Spanien U19 - Deutschland U19
Spanien U19
Deutschland U19

Deutschlands U19 bekommt es heute bei der Europameisterschaft mit Spanien zu tun. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, lest Ihr hier.

Bei der U19-Europameisterschaft in Wales trifft Deutschland am heutigen Samstag, dem 4. Juli, in der Gruppenphase auf Spanien. Der Anpfiff im Central Park in Denbigh erfolgt um 15 Uhr.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der U19 EM im Free-TV und Live Stream?


Die Partie zwischen Deutschland und Spanien wird heute von mehreren Anbietern übertragen. Das Turnier ist unter anderem kostenlos auf DFB.TV zu sehen, entsprechend auch das heutige Gruppenspiel. Zusätzlich läuft die Begegnung bei Sportdigital FUSSBALL sowie bei DAZN.

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Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Spanien

Wettbewerb

U19 EM

Spieltag

3 (Gruppenphase)

Datum

4. Juli 2026

Uhrzeit

15 Uhr

Ort

Central Park, Denbigh (Wales)

Übertragung

DAZN, Sportdigital FUSSBALL, DFB.TV

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der U19 EM im Free-TV und Live Stream? Die Tabelle der Gruppe A

A

Platz

Team

Spiele

Tordifferenz

Punkte

1

Spanien

2

+10 (10:0)

6

2

Deutschland

2

+5 (8:3)

6

3

Dänemark

2

-4 (3:7)

0

4

Wales

2

-11 (0:11)

0

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