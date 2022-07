Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV sehen: Wird die Frauen-EM kostenlos übertragen?

Deutschland trifft in der Gruppenphase der Frauen-EM 2022 auf Spanien. Wird die Partie heute kostenlos übertragen?

In der Gruppenphase der Frauen-EM 2022 geht es langsam in die entscheidende Phase, für die DFB-Damen steht das zweite Spiel an. Gegner ist am heutigen Dienstag, 12. Juli 2022, um 21.00 Uhr im Brentford Community Stadium in London (England) die spanische Auswahl. Ob die Begegnung live und kostenlos im Free-TV und LIVE-STREAM zu sehen sein wird, hat GOAL für Euch in Erfahrung gebracht.

Die Frauen-EM 2022 live auf DAZN verfolgen: Jetzt Zugang sichern!

Das vermutlich schwierigste Gruppenspiel wartet am heutigen Abend auf die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, um 21.00 Uhr geht es gegen Spanien um die Weltfußballerin Alexia Putellas (FC Barcelona). Erst vor wenigen Monaten standen sich die beiden Mannschaften im Arnold Clark Cup gegenüber, die Partie endete 1:1.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht ihre Auswahl indes gut gerüstet für das Turnier und blickt der Europameisterschaft optimistisch entgegen. „Wir können jeden Gegner stressen, weil wir wissen, dass wir vorne schnelle Spielerinnen haben und wissen, wie wir sie einsetzen können, wie unser Umschaltspiel aussehen soll. Da brauchen wir eine große Kompaktheit, um den Gegner in einer Unordnung richtig zu stressen. Dann wird es auch für die gegnerische Abwehr unangenehm gegen uns“, so die 54-Jährige gegenüber Sky.

Ob es der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gelingt, die Spanierinnen zu bezwingen, entscheidet sich am heutigen Abend. Aber wird die Partie eigentlich im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM übertragen?

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Die Übersicht zum Gruppenspiel bei der Frauen-EM

Begegnung: Deutschland gegen Spanien

Wettbewerb: Frauen-EM 2022, 2. Spieltag der Gruppenphase

Anpfiff: 12. Juli 2022 (heute), 21.00 Uhr

Austragungsort: Brentford Community Stadium, London (England)

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Wird das Gruppenspiel kostenlos übertragen?

Die Frauen-EM 2022 bildet das Highlight der Saison für die Damen, bevor die Saison 2022/23 startet. Dies spiegelt sich auch in der Übertragung wider, denn alle Partien werden kostenlos von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gezeigt.

So wechseln sich ARD und ZDF bei der Übertragung der Spiele mit deutscher Beteiligung ab. Das Auftaktspiel gegen Dänemark lief beim ZDF, dasselbe gilt für das Aufeinandertreffen mit Finnland am 16. Juli. Das Topspiel gegen Spanien könnt Ihr heute hingegen live bei Das Erste verfolgen.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Gibt es kostenlose LIVE-STREAMS zur Frauen-EM?

Natürlich werden die Begegnungen der DFB-Auswahl auch kostenfrei im Internet übertragen. Um Deutschland vs. Spanien via LIVE-STREAM zu verfolgen, müsst Ihr die Website der ARD-Mediathek aufrufen. Um 20.15 Uhr startet die Vorberichterstattung, ab 21.00 Uhr rollt der Ball in London.

Doch nicht nur die Spiele mit deutscher Beteiligung könnt Ihr kostenfrei im Netz verfolgen, auch alle anderen EM-Partien sind ohne Abonnement abrufbar. Checkt dafür die Seiten der ARD- bzw. ZDF-Mediathek ab und sucht den passenden LIVE-STREAM raus.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Überträgt DAZN die Frauen-EM 2022 kostenlos im LIVE-STREAM?

Darüber hinaus kommt Ihr auch bei DAZN auf Eure Kosten, wenn Ihr die Frauen-EM 2022 live verfolgen wollt. Auch der Streamingdienst zeigt alle Spiele live - allerdings nicht kostenlos. Um Zugriff auf LIVE-STREAMS von DAZN zu erhalten, ist ein Abonnement notwendig.

Im Monatsabo kostet DAZN 29,99 Euro, dieses gewährt Euch aber auch die Möglichkeit einer monatlichen Kündigung. An das Jahresabo, das für 24,99 Euro pro Monat zu haben ist, seid Ihr mindestens ein Jahr gebunden, zahlt dafür aber auch 60 Euro weniger pro Jahr.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Auch DAZN überträgt Frauen-EM - Weitere Infos zum Anbieter

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Wie sehen die Gruppen bei der Frauen-EM aus?

Bei der Frauen-EM 2022 zählt Deutschland zu den Geheimfavoriten, auch Spanien wird als Kandidat auf den Titelgewinn gehandelt. Bevor es jedoch in die K.o.-Runde geht, muss zunächst die Gruppenphase überstanden werden - und so sehen die einzelnen Staffeln aus.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Dänemark Niederlande Belgien Nordirland Deutschland Portugal Frankreich Norwegen Finnland Schweden Island Österreich Spanien Schweiz Italien

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: Wo sind Highlights und LIVE-TICKER kostenlos abrufbar?

Für die kurze Zusammenfassung der Partie solltet Ihr einen Blick in auf die Website der ARD-Sportschau werfen. Auch bei DAZN werdet Ihr fündig. Darüber hinaus werden die Highlights auch auf den entsprechenden YouTube-Kanälen sowie bei uefa.tv. hochgeladen.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, empfehlen wir Euch wärmstens unseren LIVE-TICKER von GOAL.

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV: So wird die Partie (kostenlos) übertragen - die Übersicht