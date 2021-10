Deutschland vs. Rumänien: Die Aufstellung in der WM-Qualifikation

Deutschland und Rumänien treffen am 7. Spieltag der WM-Qualifikation aufeinander. So könnten sie spielen - die möglichen Aufstellungen.

Für die deutsche Nationalmannschaft steht am Freitag, 8. Oktober, das siebte Spiel in der WM-Qualifikation auf dem Programm. Das DFB-Team empfängt im Hamburger Volksparkstadion Rumänien. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

Deutschland hat sich durch die zwei klaren Siege Anfang September gegen Armenien und Island in der Gruppe J in eine blendende Ausgangsposition gebracht. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick kann mit einem Sieg gegen Rumänien den nächsten Schritt in Richtung Gruppensieg und damit zur WM 2022 in Katar machen.

Gegen Rumänien geht Deutschland als Favorit in das Spiel. Da Flick verletzungsbedingt auf einige Spieler verzichten muss, stellt sich die spannende Frage, mit welchen elf Spielern am Freitag starten wird.

Hier findet Ihr alles zur Aufstellung beider Teams bei Deutschland vs. Rumänien. Außerdem: Wie das DFB-Team in den letzten zwei Partien aufgelaufen ist.

Deutschland vs. Rumänien: Das WM-Qualifikationsspiel am Freitag im Überblick

Begegnung Deutschland - Rumänien Wettbewerb WM-Qualifikation, Gruppe J, 7. Spieltag Anpfiff Freitag, 8. Oktober, 20.45 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg

Deutschland vs. Rumänien: Die mögliche Aufstellung beider Teams

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Ter Stegem (FC Barcelona) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Müller (Bayern München), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea)

Ter Stegem (FC Barcelona) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Müller (Bayern München), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea) Voraussichtliche Aufstellung Rumänien: Nita (Sparta Prag) - Manea (CFR Cluj), Chiriches (Sassuolo Calcio), Nedelcearu (FC Crotone), Tosca (Gaziantep FK) - Stanciu (Slavia Prag), Marin (Cagliari Calcio) - Morutan (Galatasaray), Hagi (Glasgow Rangers), Mihaila (Parma Calcio) - Keseru (FCSB Bukarest)

Deutschland vs. Rumänien: Die Personalsituation des DFB-Teams

Bundestrainer Hansi Flick musste seinen Kader im Vergleich zu seinen beiden Premierenspielen etwas umbauen. Wegen Verletzungen sind Robin Gosens, Ilkay Gündogan und Mahmoud Dahoud nicht dabei. Zudem verständigte sich Flick mit Mats Hummels darauf, dem BVB-Abwehrspieler wegen dessen anhaltender Knieprobleme eine Pause zu können.

Ebenfalls nicht im Kader stehen Ridle Baku und Kevin Trapp, dessen Platz im Kader der wieder genesene Marc-Andre ter Stegen einnimmt. Ebenfalls wieder zur Verfügung stehen Thomas Müller und Matthias Ginter. Manuel Neuer fehlt derweil offenbar aufgrund von Adduktorenproblemen.

In puncto Feldspieler setzt Flick voraussichtlich wieder auf einen starken Bayern-Block in der Startformation. Sechs Spieler des deutschen Rekordmeisters könnten in der Startelf stehen.

Eine Einsatzgarantie gab Flick in der Innenverteidigung Antonio Rüdiger und Niklas Süle. Der wieder einsatzfähige Matthias Ginter ist damit erst einmal außen vor. Die Position des Rechtsverteidigers wird wohl wieder Jonas Hofmann einnehmen, der auf der für ihn ungewohnten Position im vergangenen Spiel gegen Island überzeugte. Links hinten dürfte Thilo Kehrer starten.

Deutschland vs. Rumänien: Verletzte DFB-Stars

Manuel Neuer (Adduktorenprobleme)

Mahmoud Dahoud (Innenbandüberdehnung am Knie)

Ilkay Gündogan (Oberschenkel)

Robin Gosens (Sehnenverletzung im Oberschenkel)

Mats Hummels (Knie)

🎙️ Hansi #Flick: "Es gibt kaum Spieler, die gesetzt sind. […] @ToniRuediger und Niklas [#Süle] werden von Anfang an spielen – sie sind aktuell eingespielt. Was auf der Außenverteidiger-Position passiert, werden wir noch schauen."#DFBPK #GERROU #DieMannschaft | 📸 DFB/Reinhard pic.twitter.com/UPfhrkwcHv — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 7, 2021

Deutschland vs. Rumänien: Die letzten zwei Aufstellungen des DFB-Teams

In welcher Aufstellung ging Deutschland in die beiden letzten Spiele? So wurden in der WM-Qualifikation zuletzt Armenien (6:0) und Island (4:0) klar besiegt.

Deutschland, Aufstellung vs. Armenien (6:0 am 5. September) : Neuer (Bayern München) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Müller (Bayern München), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea)

: Neuer (Bayern München) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Müller (Bayern München), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea) Deutschland, Aufstellung vs. Island (4:0 am 8. September): Neuer (Bayern München) - Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (FC Chelsea), Süle (Bayern München), Kehrer (Paris Saint-Germain) - Kimmich (Bayern München), Goretzka (Bayern München) - Gnabry (Bayern München), Gündogan (Manchester City), Sane (Bayern München) - Werner (FC Chelsea)

Es fällt auf, dass Flick seine derzeitige Wunschformation gefunden zu haben scheint. Gegen Island veränderte er seine Startelf im Vergleich zum vorangegangen Spiel gegen Armenien nur auf einer Position. Gündogan spielte für den verletzten Müller.

Mit der Elf aus dem Armenien-Spiel wird Deutschland heute voraussichtlich wieder beginnen.

Deutschland vs. Rumänien: Die Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe J