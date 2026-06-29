Deutschland steht nach der Gruppenphase der FIFA Weltmeisterschaft 2026 im Sechzehntelfinale. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann trifft im Boston Stadium in Foxborough auf Paraguay.

Die Gruppenphase verlief für die DFB-Elf mit einem bitteren Abschluss. Trotz eines souveränen Starts ins Turnier – mit Siegen über Curaçao und die Elfenbeinküste – kassierte Deutschland im letzten Gruppenspiel eine 1:2-Niederlage gegen Ecuador. Leroy Sanés frühe Führung reichte nicht, um die aufopferungsvoll kämpfenden Südamerikaner aufzuhalten.

Die Niederlage hat intern Debatten ausgelöst. Stürmer Deniz Undav, der in der Gruppenphase dreimal traf, forderte von seinen Mitspielern mehr Kampfgeist. Nagelsmann selbst sieht die Ursachen woanders – eine Meinungsverschiedenheit, die zeigt, dass das Team noch nicht auf einer Linie ist.

Auch von außen kommt Kritik. Lothar Matthäus bemängelt öffentlich, dass Joshua Kimmich auf der Rechtsverteidiger-Position sein Potenzial nicht ausschöpfen kann. Der Rekordnationalspieler sieht in dieser taktischen Entscheidung eine klare Schwächung des Mittelfelds.

Dennoch: Deutschland hat die Gruppe E als Erster abgeschlossen und geht als Favorit gegen die Südamerikaner in die Partie. Das Fundament ist da – die Frage ist, ob Nagelsmann die richtigen Schlüsse zieht, bevor es ernst wird.

Das Spiel zwischen Deutschland und Paraguay beginnt am 29.06.2026 um 22.30 Uhr.

Deutschland vs. Paraguay heute live im Free-TV bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Wer das Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay live sehen möchte, kann zwischen mehreren Übertragungswegen wählen. MagentaTV zeigt die Partie im Pay-TV, Wolff Fuss übernimmt dort den Kommentar, ein kostenpflichtiges Abo ist erforderlich.

Auch das ZDF überträgt das K.o.-Duell. Dort startet die Vorberichterstattung bereits um 21 Uhr mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. Im Anschluss kommentiert Oliver Schmidt die Begegnung. Zusätzlich ist das Spiel kostenlos im Livestream auf sportstudio.de abrufbar.





Anstoßzeit Deutschland gegen Paraguay

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Boston Stadium

Deutschland vs. Paraguay: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 15 N. Schlotterbeck Verletzungen und Sperren 8 D. Gomez

Form





Bilanz direkte Duelle

GER Letzte 2 Spiele PAR 1 Sieg 1 Unentschieden 0 Siege Deutschland 3 - 3 Paraguay

Deutschland 1 - 0 Paraguay 4 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2





Deutschland vs. Paraguay: Die Tabellen

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