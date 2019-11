Deutschland vs. Nordirland: Die Aufstellung in der EM-Qualifikation

Deutschland trifft in der EM-Qualifikation heute Abend auf Nordirland. Bei uns bekommt Ihr alle Informationen zu den Aufstellungen beider Teams.

EM-Qualifikation, letzter Spieltag in der Gruppe C: Zum Abschluss trifft die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend auf Nordirland. Anstoß in der Commerzbank-Arena in Frankfurt ist um 20.45 Uhr.

Das Ticket für die Europameisterschaft 2020 ist gebucht. Dank des 4:0-Erfolgs gegen Weißrussland (zum Spielbericht) hat sich das DFB-Team für die EM-Endrunde im kommenden Jahr qualifiziert. In der Gruppe C setzten sich zudem die Niederlande durch.

Am letzten Spieltag geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw um den Gruppensieg. Aktuell führt die Gruppe mit 18 Punkten an. Dahinter lauert Oranje mit 16 Zählern. Während es die Deutschen bekanntlich mit Nordirland zu tun bekommen, muss die gegen Estland ran (zum LIVE-TICKER).

Deutschland vs. Nordirland: Wir liefern Euch in diesem Abschnitt alle Infos zu den Aufstellungen beider Mannschaften.

Deutschland vs. Nordirland: Das Spiel in der EM-Qualifikation im Detail

Duell Deutschland vs. Nordirland Datum Dienstag, 19. November 2019 || 20.45 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main Zuschauer 48.000 Plätze

Deutschland vs. Nordirland: Die Aufstellungen in der EM-Qualifikation

Wen beordert Bundestrainer Joachim Löw in die Startelf der deutschen Nationalmannschaft? Wer steht bei Nordirland in der Anfangsformation? Wir liefern Euch knapp eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams. Wo? Genau an dieser Stelle.

Deutschland vs. Nordirland: So ist die Personalsituation des DFB-Teams

Luca Waldschmidt (SC Freiburg) wird dem DFB-Team gegen Nordirland definitiv fehlen. Der Stürmer zog sich im Weißrussland-Spiel eine Mittelgesichtsfraktur zu. Außerdem verletzte er sich am Knie und Sprunggelenk. Mittlerweile ist Waldschmidt aber erfolgreich operiert worden.

Luca #Waldschmidt hat sich im Spiel gegen Belarus eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk zugezogen. Weitere Untersuchungen folgen in Freiburg.



Gute Besserung, Luca! #DieMannschaft #GERBLR #GERNIR pic.twitter.com/SDCl2v8B8V — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 17, 2019

Waldschmidt ist der einzige Spieler, der das vergangene Duell nicht verletzungsfrei überstand. Sonst gilt: Alle Mann an Bord. Dementsprechend wird Bundestrainer Joachim Löw seine Startformation definitiv umbauen. Das verriet er auf einer Pressekonferenz. Marc-Andre ter Stegen wird im Tor stehen, auch Jonas Hector bekommt seine Chance von Beginn an.

"Ich werde den ein oder anderen Wechsel vornehmen, aber die Achse bleibt bestehen", sagte Löw. Im Mittelfeld setzt er wohl erneut auf Joshua Kimmich, Toni Kroos und Ilkay Gündogan. Im Dreiersturm könnte Julian Brandt für Leon Goretzka neben Serge Gnabry und Timo Werner beginnen.

.@ToniKroos über das defensive Mittelfeld mit Joshua #Kimmich: "Jo kann beides: unangenehm sein für den Gegener und auch fußballerisch gute Lösungen finden. Daher war es für mich keine Überraschung, dass das gut funktioniert und harmoniert."#DieMannschaft #DFBPK #GERNIR — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 18, 2019

In der Viererkette feiert neben Jonas Hector vermutlich auch Emre Can seine Rückkehr in die Startaufstellung. Der Defensivspezialist von Juventus Turin hat seine Rotsperre - resultierend aus dem Estland-Spiel - abgesessen und ist wieder spielberechtigt.

Deutschland vs. Nordirland: Das ist die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams

Die Startelf: Ter Stegen - Hector, Can, Ginter, Klostermann - Kimmich, Gündogan, Kroos - Werner, Gnabry, Brandt.

Deutschland vs. Nordirland: Die Aufstellung des DFB-Teams im letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland

Die Qualifikation für die EM-Endrunde ist perfekt. Dank des 4:0-Sieges im Heimspiel gegen Weißrussland hat das DFB-Team das Ticket für die Euro 2020 gebucht. In Mönchengladbach sorgten Matthias Ginter (Borussia M'Gladbach), Leon Goretzka (FC Bayern München) und Toni Kroos (Real Madrid) per Doppelpack für den verdienten Endstand.

Die Startelf: Neuer - Schulz, Koch, Ginter, Klostermann - Goretzka, Kroos, Kimmich, Gündogan - Werner, Gnabry.

Deutschland vs. Nordirland: Die Aufstellung des DFB-Teams im Hinspiel

Pflichtaufgabe gemeistert. Die deutsche Nationalmannschaft sammelte im September drei wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020. Auswärts siegte das DFB-Team in Nordirland mit 2:0. Die Treffer erzielten Marcel Halstenberg von RB Leipzig und Serge Gnabry vom FC Bayern München.

Die Startelf: Neuer - Halstenberg, Süle, Ginter, Klostermann - Kroos, Kimmich - Brandt, Reus, Gnabry - Werner.

Deutschland vs. Nordirland: Die Aufstellung des DFB-Teams in den letzten Spielen

Von allem etwas: Sieg, Unentschieden, Niederlage. Die deutsche Nationalmannschaft verlor im September mit 2:4 gegen die Niederlande in der EM-Qualifikation. Wirklich geschadet hat dies allerdings nicht. Deutschland qualifizierte sich trotzdem für die Euro 2020, unter anderem, weil das Duell gegen Estland mit 3:0 gewonnen wurde. Zwischendrin gab es ein Testspiel der besonderen Art: In der Neuauflage des WM-Finals 2014 trennten sich das DFB-Team und Argentinien 2:2.

Die Startelf: Neuer - Halstenberg, Süle, Can, Klostermann - Kimmich, Gündogan - Brandt, Reus, Havertz - Waldschmidt.

Die Startelf: Ter Stegen - Halstenberg, Süle, Koch, Can, Klostermann - Kimmich, Havertz - Waldschmidt, Gnabry, Brandt.

Die Startelf: Neuer - Schulz, Tah, Süle, Ginter, Klostermann - Kroos, Kimmich - Reus, Gnabry, Werner.

