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UEFA Nations League A
team-logoDeutschland
Olympiastadion
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Deutschland vs. Niederlande heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Deutschland - Niederlande
Deutschland
Niederlande
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Deutschland gegen Niederlande. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Deutschland vs. Niederlande: Anstoßzeit

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Olympiastadion

Im Olympiastadion Berlin steigt das entscheidende Gruppenfinale der UEFA Nations League A: Deutschland empfängt die Niederlande in einem Duell, das über den Einzug ins Viertelfinale entscheidet.

Die DFB-Elf reist mit breiter Brust in dieses Aufeinandertreffen. Nach dem überzeugenden 3:1-Sieg in Belgrad gegen Serbien forderte Jürgen Klopp seine Mannschaft auf, die eigene Qualität endlich als selbstverständlich zu begreifen. Mit acht Punkten aus der Gruppe hat Deutschland das Heft in der Hand.

Florian Wirtz war in Belgrad der überragende Mann, traf zum 2:0 und dirigierte das Spiel mit einer Leichtigkeit, die Klopp ins Schwärmen brachte. Brajan Gruda steuerte das dritte Tor bei und unterstrich, wie tief der Kader der Deutschen inzwischen aufgestellt ist.

Die Niederlande reisen nach einem historischen Abend in Amsterdam an. Das 7:0 gegen Griechenland egalisierte den höchsten Sieg in der Geschichte der Nations League – Tijjani Reijnders traf dabei dreimal innerhalb von 21 Minuten und war schlicht nicht zu stoppen.

Xavi Hernández hat die Oranje in kurzer Zeit in eine Mannschaft verwandelt, die Gegner systematisch auseinandernimmt. Joey Veerman und Frenkie de Jong bildeten im Mittelfeld ein Duo, das viele für unvereinbar hielten – in Amsterdam widerlegten sie jeden Zweifler.

Donyell Malen beendete seine Torflaute auf internationalem Niveau mit dem siebten Treffer des Abends und sprach danach von intensiver Videoarbeit mit dem Trainer. Die Niederlande kommen mit Schwung, Selbstvertrauen und einer taktischen Klarheit, die Deutschland vor echte Fragen stellen wird.

Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Deutschland und Niederlande los?

Deutschland kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die DFB-Elf auswärts in Serbien mit 3:1, nachdem zuvor ein torloses Remis gegen Griechenland zu Buche stand. Insgesamt erzielte Deutschland in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte zwei.

Die Niederlande präsentieren sich in bestechender Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war das 7:0 gegen Griechenland – zuvor hatte die Mannschaft Serbien zweimal besiegt und gegen Deutschland ein 1:1 geholt. In fünf Partien trafen die Oranje 13 Mal und ließen lediglich vier Gegentreffer zu.

GER

GER - Form

NED
U1-1
GRI
N0-1
SER
S2-0
GRI
U0-0
SER
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
NED

NED - Form

GER
U1-1
SER
S1-2
GRI
U2-2
SER
S2-1
GRI
S7-0
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Deutschland vs. Niederlande: Aufstellungen

Deutschland vs Niederlande Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Deutschland crest
Deutschland
GER
Aufstellung
Niederlande crest
Niederlande
NED
4-2-3-1
Marc-André ter StegenMarc-André ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckP. TreuP. TreuD. ScherhantD. ScherhantA. PavlovicA. PavlovicF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichB. GrudaB. GrudaK. HavertzK. HavertzB. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenJ. TimberJ. TimberD. DumfriesD. DumfriesJ. van HeckeJ. van HeckeC. GakpoC. GakpoT. KoopmeinersT. KoopmeinersT. ReijndersT. ReijndersJ. VeermanJ. VeermanC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. Malen
Niederlande crest
Niederlande
NED
4-2-3-1
Deutschland

Startelf

Niederlande

Trainer

  • Jürgen Klopp
  • Xavi Hernández

Deutschland vs. Niederlande: Form

GER

GER - Form

NED
U1-1
GRI
N0-1
SER
S2-0
GRI
U0-0
SER
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
NED

NED - Form

GER
U1-1
SER
S1-2
GRI
U2-2
SER
S2-1
GRI
S7-0
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Deutschland vs. Niederlande: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

DeutschlandUnentschiedenNiederlande
2
3
0
UEFA Nations League A
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
END
UEFA Nations League A
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Niederlande badge
Niederlande
NED
0
END
UEFA Nations League A
Niederlande badge
Niederlande
NED
2
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
END
Freundschaftsspiele
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Deutschland vs. Niederlande: Die Tabellen

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
NiederlandeNiederlandeNED
5320145+911
S
S
U
S
U
2
GriechenlandGriechenlandGRI
5221510-58
N
U
U
S
S
3
DeutschlandDeutschlandGER
522163+38
S
U
S
N
U
4
SerbienSerbienSER
5005411-70
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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