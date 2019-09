Deutschland vs. Niederlande: Die Aufstellungen zum EM-Quali-Spiel

Deutschland vs. Niederlande: Der Klassiker unter den Länderspielen. Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Mannschaften in der EM-Qualifikation.

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Niederlande. Die Partie findet am Freitagabend im Volksparkstadion in Hamburg statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Kann das deutsche Team in der Gruppe C der EM-Quali den erfolgreichen Auftakt fortsetzen? Die ersten drei Partien hat der Weltmeister von 2014 allesamt gewonnen - darunter auch das Hinspiel gegen die . In Amsterdam setzte sich das DFB-Team dank des Treffers von Nico Schulz in der Schlussphase mit 3:2 durch.

Auch in den Partien gegen Weißrussland (2:0) und gegen Estland (8:0) ging die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw als Sieger vom Platz - so auch am vierten Spieltag im Rückspiel gegen Oranje?

Mit welcher Startformation will die Niederlande erneut bezwingen? In diesem Artikel gibt es alle Informationen rund um die Aufstellungen beider Mannschaften.

Deutschland vs. Niederlande: Die Aufstellungen

Welcher Startformation vertraut Bundestrainer Joachim Löw? Wer darf für die Niederlande beginnen? Wenn beide Mannschaften ihre Startformationen knapp eine Stunde vor Spielbeginn (gegen 19.45 Uhr) veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Deutschland vs. Niederlande: Das Duell in der EM-Qualifikation auf einen Blick

Duell Deutschland vs. Niederlande Datum Freitag, 06. September 2019 || 20.45 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 57.000 Plätze

Deutschland vs. Niederlande: So ist die Personalsituation des DFB-Teams

Die Hiobsbotschaft folgte lange vor der Bekanntgabe des deutschen Kaders für die Länderspiele in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande und Nordirland: Leroy Sane riss sich das Kreuzband und musste operiert werden. Der Angreifer von Manchester City wird aufgrund dessen lange ausfallen. "Das tut uns weh, weil er sich nach der WM zu einem Spieler entwickelt hat, der die Mannschaft entscheidend geprägt hat", erklärte Bundestrainer Joachim Löw in einer Presserunde.

Luca Waldschmidt neu dabei, Julian Draxler fehlt verletzt

Für Sane neu und erstmalig mit dabei: Luca Waldschmidt. Der Stürmer des SC Freiburg überzeugte mit zahlreichen Tore und guten Leistungen bei der U21-Europameisterschaft mit den DFB-Junioren. Eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft sei daher die logische Konsequenz. "Wir haben ihn aus perspektivischen Gründen nominiert. Er ist ein Spieler, der gut zwischen den Linien agieren kann. Ich denke, er hat seine Chance verdient", so Löw, der zudem auch Emre Can von Juventus Turin zurück in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berief.

Julian Draxler von Paris Saint-Germain ist dagegen nicht dabei. Der Außenbahnspieler fehlt verletzungsbedingt - ebenso wie sein Klubkamerad Thilo Kehrer. Auch Leon Goretzka muss passen, wegen einer Oberschenkelblessur musste er die Nationalelf verlassen und kehrte vorzeitig nach München zurück.

Deutschland vs. Niederlande: So könnte das DFB-Team spielen:

Die mögliche Startelf: Neuer - Schulz, Ginter, Süle, Kimmich - Can, Gündogan, Kroos - Brandt, Gnabry, Reus.

Deutschland vs. Niederlande: Die Aufstellung des DFB-Teams im Hinspiel

In einer starken ersten Halbzeit brachten Leroy Sane und Sergy Gnabry die deutsche Mannschaft gegen die Niederlande in Führung. In Amsterdam entwickelte sich eine spannende Partie, die in Halbzeit zwei so richtig Fahrt aufnahm - mit dem ersten Vorteil für die Gastgeber. Matthijs de Ligt und Memphis Depay egalisierten den Vorsprung des DFB-Teams. Doch kurz vor Schluss vollendete die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw einen blitzsauberen Konter zum entschiedenen 3:2. Nach Vorlage von Marco Reus war es Nico Schulz, der den goldenen Siegtreffer erzielte.

Die Startelf: Neuer - Schulz, Rüdiger, Süle, Ginter, Kehrer - Kroos, Kimmich, Goretzka - Sane, Gnabry.

Deutschland vs. Niederlande: Die Aufstellung des DFB-Teams in den letzten Spielen der EM-Qualifikation

Das vergangene Duell in der EM-Qualifikation gewann die deutsche Nationalmannschaft souverän mit 8:0 gegen Estland. Hier gibt's die Aufstellung des DFB-Teams:

Die Startelf: Neuer - Schulz, Ginter, Süle, Kehrer - Gündogan, Kimmich, Goretzka - Sane, Gnabry, Reus.

Zuvor siegte das DFB-Team ebenfalls souverän, wenn auch knapper, mit 2:0 gegen Weißrussland. Hier gibt's die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft:

Aufstellung zu: Weißrussland vs. Deutschland (0:2) am 08.06.2019

Die Startelf: Neuer - Schulz, Tah, Süle, Ginter, Klostermann - Gündogan, Kimmich - Sane, Gnabry, Reus.

Deutschland vs. Niederlande: Das Aufgebot des DFB-Teams

Das Aufgebot des DFB-Teams in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande - Position: Tor

NAME TRIKOTNUMMER VEREIN Manuel Neuer 1 FC Bayern München Bernd Leno 12 FC Arsenal Marc-Andre ter Stegen 22 FC Barcelona

Das Aufgebot des DFB-Teams in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande - Position: Abwehr

NAME TRIKOTNUMMER VEREIN Matthias Ginter 4 Borussia Mönchengladbach Jonathan Tah 5 Bayer Leverkusen Lukas Klostermann 13 RB Leipzig Nico Schulz 14 Borussia Dortmund Niklas Süle 15 Marcel Halstenberg 16 Niklas Stark 17 Hertha BSC

Das Aufgebot des DFB-Teams in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande - Position: Mittelfeld/Angriff

NAME TRIKOTNUMMER VEREIN Jonas Hector 3 1. FC Köln Joshua Kimmich 6 FC Bayern München Kai Havertz 7 Toni Kroos 8 Real Madrid Timo Werner 9 RB Leipzig Julian Brandt 10 Marco Reus 11 Borussia Dortmund Leon Goretzka 18 FC Bayern München Luca Waldschmidt 19 SC Freiburg Serge Gnabry 20 FC Bayern München Ilkay Gündogan 21 Manchester City Emre Can 23 Juventus Turin

Deutschland vs. Niederlande: Die Länderspiel-Bilanz