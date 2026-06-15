Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Toronto Stadium

Das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste beginnt am 20. Juni 2026 um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

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Deutschland gegen die Elfenbeinküste: Hintergrund

Das Duell in Ontario ist wichtig, weil beide Teams ihren Auftaktsieg festigen und die Kontrolle über Gruppe E übernehmen wollen. Nach sehr unterschiedlichen, aber erfolgreichen Auftritten am ersten Spieltag – Deutschland besiegte Curaçao in Houston 7:1, die Elfenbeinküste gewann in Philadelphia 1:0 gegen Ecuador – ist im Toronto Stadium kaum Platz für Fehler. Beide Teams reisen über die Grenze und wissen: Die mentale Frische und eine schnelle Regeneration nach den intensiven Auftaktspielen werden den weiteren Verlauf ihrer K.o.-Runden-Ambitionen bestimmen.

Julian Nagelsmann muss sicherstellen, dass sein Team offensiv bleibt und zugleich defensiv konzentriert agiert. Er setzt auf ein flexibles Mittelfeld mit Kapitän Joshua Kimmich sowie den Kreativen Jamal Musiala und Florian Wirtz, um Ballbesitz zu kontrollieren, zentrale Räume zu verdichten und die nötige vertikale Geschwindigkeit zu entwickeln, die die afrikanische Abwehr knacken soll. Auf der anderen Seite steht eine disziplinierte ivorische Mannschaft unter Trainer Emerse Faé. Die „Elefanten“ hielten Ecuador beim 1:0-Erfolg ohne Gegentor und setzen auf eine stabile Abwehr und schnelle Konter.

Im Toronto Stadium (BMO Field) trifft Ballbesitz auf Konter, daher entscheiden Kommunikation im Mittelfeld und Präzision im letzten Drittel. Deutschland will die Partie als Favorit nutzen, um sich früh für die Runde der letzten 32 zu qualifizieren. Die Elfenbeinküste plant, mit schnellen Umschaltmomenten über Spieler wie Amad Diallo und Elye Wahi Lücken zu nutzen, die deutsche Außenverteidiger durch ihr Aufrücken öffnen. Da sich die Gruppenkonstellationen allmählich abzeichnen, wird die Bedeutung des sicheren Weiterkommens aus Gruppe E die Taktik vom ersten Pfiff an prägen.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag geschlagen?

Deutschland 7:1 Curaçao

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann setzte mit einem gnadenlosen 7:1-Kantersieg gegen den Turnierneuling Curaçao in Houston ein deutliches Zeichen für den weiteren Turnierverlauf. Felix Nmecha gab bereits in der fünften Minute mit einem eiskalten Führungstreffer den Ton an, und obwohl Livano Comenencia den viermaligen Weltmeister mit einem abgefälschten Ausgleichstreffer kurzzeitig schockte, war die Freude für den Außenseiter nur von kurzer Dauer. Nico Schlotterbeck stellte die Führung schnell wieder her, bevor Kai Havertz kurz vor der Pause einen Elfmeter verwandelte. Nach dem Wechsel erhöhten Jamal Musiala, Nathaniel Brown, der eingewechselte Deniz Undav und erneut Havertz, wodurch Deutschland die Spitze der Gruppe E übernahm.

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Ecuador 0:1 Elfenbeinküste

Die Elf von Emerse Faé zeigte in Philadelphia eine starke Abwehr und viel Ruhe und beendete Ecuadors Serie von 19 ungeschlagenen Spielen mit einem 1:0-Erfolg. Die Elefanten überstanden in Halbzeit eins mehrere heikle Situationen, als John Yeboah und Alan Minda für Südamerika jeweils die Latte trafen. Nachdem Elye Wahi in Halbzeit zwei für die Elfenbeinküste den Pfosten getroffen hatte, deutete alles auf ein torloses Remis hin. Doch in der 90. Minute startete Verteidiger Wilfried Singo einen starken Sprint, der den Flügelspieler von Manchester United, Amad Diallo, in Position brachte. Diallo verwandelte in der Nachspielzeit souverän zum 1:0 und sicherte drei wichtige Punkte sowie einen psychologischen Vorteil vor dem zweiten Spieltag.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Deutschland (Julian Nagelsmann): Strukturelle Zurückhaltung & Verteidigung gegen Konter

Julian Nagelsmann muss an der starken Offensive, die in Houston sieben Tore gegen Curaçao erzielte, nichts ändern, doch er muss die Schwächen im Umschalten beheben. Trotz klarer Ballbesitzüberlegenheit umspielten die direkten Angreifer von Curaçao gelegentlich das Gegenpressing und erzielten kurzzeitig den Ausgleich, wodurch Lücken hinter den vorrückenden Reihen sichtbar wurden.

Gegen den schnellen Umschaltfußball der Elfenbeinküste wäre ungebremste vertikale Aggressivität riskant. Nagelsmann wird deshalb voraussichtlich sein Doppelsechs und die Disziplin der Außenverteidiger anpassen. Statt Joshua Kimmich und Nathaniel Brown gleichzeitig nach vorne zu schicken, soll einer von beiden hinten bleiben und mit den Innenverteidigern Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah eine sichere Abwehrlinie bilden. Ein enges Spiel ist okay, doch das deutsche Mittelfeld darf keine Bälle herschenken, sonst bekommen die ivorischen Flügelstürmer Raum.

Elfenbeinküste (Emerse Faé): Stabiler Ballbesitz im Mittelfeld & Präzision im Umschalten

Faés disziplinierte Abwehr war effektiv, um Ecuador in Philadelphia ohne Gegentor zu halten, doch der zweite Spieltag verlangt einen präziseren Spielaufbau. Der kompakte Block im Mittelfeld begrenzte zwar den Raum, doch unter Druck verlor die Mannschaft oft schnell den Ball und brauchte in der Schlussphase die Einzelaktionen von Wilfried Singo und Amad Diallo, um in der 90. Minute zu treffen.

Wer 90 Minuten lang passiv im eigenen Strafraum wartet, verliert am Ende gegen das technisch starke deutsche Mittelfeld um Jamal Musiala und Florian Wirtz. Faé muss deshalb sein Mittelfeld umstellen, vor allem Kapitän Franck Kessié und Ibrahim Sangaré. Sie sollen nicht in die Abwehr zurückfallen, sondern mutig nach vorn preschen, um den Spielaufbau der Deutschen früh zu stören. Gelingt die Balleroberung, muss der Umschaltvorgang präzise ablaufen. Die Elfenbeinküste will das Tempo von Amad Diallo und Simon Adingra nutzen, um die hochstehenden deutschen Innenverteidiger zu überraschen.

Was sind die aktuellen Mannschaftsnachrichten vor dem 2. Spieltag?

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Kader-News Deutschland

Julian Nagelsmann steht vor dem Spiel in Toronto vor der Aufgabe, seinen Kader frisch zu halten und zugleich den Schwung aus dem 7:1 gegen Curaçao zu bewahren. Die DFB-Elf blieb in Houston von neuen Verletzungen und Sperren verschont, daher kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen.

Im Fokus steht Torhüter Manuel Neuer. Er hatte vor dem Turnier eine Wadenverletzung auskuriert, spielte in Houston 90 Minuten und bleibt im Tor. Spannender ist die Offensive: Nagelsmann denkt über leichte Rotationen nach, um seine Optionen frisch zu halten. Kai Havertz wird nach seinem Doppelpack im Auftaktspiel die Spitze bilden. Offensivkräfte wie Deniz Undav, der als Einwechselspieler traf, und Leroy Sané drängen auf einen Platz in der Startelf, um gegen den kompakten ivorischen Block eine weitere taktische Option zu bieten.

Team-News der Elfenbeinküste

Emerse Faé steht vor einer weitaus schwierigeren Aufgabe bei der Genesung und Aufstellung, während er seine Mannschaft auf die deutsche Herausforderung vorbereitet. Das größte Thema rund um die Elefanten ist die Bewältigung der enormen körperlichen Belastung durch den intensiven 1:0-Sieg gegen Ecuador in Philadelphia, der zwar die 19 Spiele andauernde Ungeschlagenheit des Gegners beendete, aber mehrere Schlüsselspieler völlig erschöpft zurückließ.

Das medizinische Team arbeitet rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass Mittelfeldmotor Ibrahim Sangaré und Kapitän Franck Kessié nach ihren intensiven Defensivleistungen im Auftaktspiel rechtzeitig fit werden. In der Abwehr überstanden Wilfried Singo und Emmanuel Agbadou die 90 Minuten ohne Verletzungen; ihr Einsatz gegen Deutschlands starke Offensive ist Pflicht. Auf den Flügelpositionen bleibt Amad Diallo nach seinem Siegtreffer in der 90. Minute sicher im Team, während Talente wie Simon Adingra und der Inter-Stürmer Ange-Yoan Bonny um mehr Einsatzzeit kämpfen, um in Kontern Tempo zu entwickeln.

Deutschland gegen die Elfenbeinküste: Die wichtigsten Duelle

Kai Havertz gegen Emmanuel Agbadou

Kai Havertz hat seinen Elfmeter sicher verwandelt und gegen Curaçao zwei Tore erzielt. Er bleibt der Dreh- und Angelpunkt im Sturm von Julian Nagelsmann. Als beweglicher "falscher Neuner" blüht Havertz auf, wenn er sich tief fallen lässt, um das Spiel zu verbinden und Innenverteidiger aus ihrer Position zu ziehen. Um den starren Abwehrblock der Elfenbeinküste zu knacken, muss er im offenen Spiel eiskalt agieren und seine räumliche Intelligenz nutzen, um Lücken für Nachläufer wie Jamal Musiala und Florian Wirtz zu schaffen.

Reims-Innenverteidiger Emmanuel Agbadou soll ihn stoppen. Gegen Ecuador lieferte Agbadou für die Elefanten eine starke Abwehrleistung. Der ivorische Block stand in Philadelphia 90 Minuten lang stabil im tiefen und mittleren Raum. Gegen Deutschlands bewegliche und präzise Kombinationen erwartet die Abwehr jedoch eine neue Herausforderung. Agbadou muss im Zentrum konzentriert bleiben und klar kommunizieren, damit Havertz ihn nicht mit seinem tiefen Nachlaufen aus der Position lockt und so die Lücken im Zentrum öffnet, die Deutschlands kreative Mittelfeldspieler gnadenlos nutzen.

Joshua Kimmich gegen Franck Kessié

Als Herzschlag und Anker des deutschen Spiels kontrollierte Kapitän Joshua Kimmich in Houston Tempo und Rhythmus und leitete aus dem Doppelpivot tiefe Ballbesitzphasen. Gegen die Elfenbeinküste will er Engpässe im Mittelfeld umgehen und schnelle Umschaltmomente einleiten. Erhält er Zeit und Raum, nutzt er seine Passstärke, um die ivorischen Mittelfeldreihen zu trennen und die Überlappungsläufe seiner Außenverteidiger wie Nathaniel Brown zu ermöglichen.

Stören will diesen Rhythmus das Al-Ahli-Kraftpaket Franck Kessié, energiegeladener Dreh- und Angelpunkt sowie Kapitän von Emerse Faé. Am ersten Spieltag zeigte Kessié, dass seine physische Präsenz und sein Box-to-Box-Einsatz für den Plan der Elfenbeinküste unverzichtbar sind; in Toronto steht seine Arbeit ohne Ball vor der ultimativen Probe. Er muss Kimmichs tiefe Aufbauoptionen aggressiv stören und nachrückende deutsche Mittelfeldspieler verfolgen, damit die Elfenbeinküste nicht in eine passive, unhaltbare Abwehr zurückgedrängt wird.

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Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe E?

Anders als in anderen Gruppen hat sich in Gruppe E sofort eine klare Spitze gebildet, daher ist das Duell am 2. Spieltag in Toronto ein echtes Topspiel. Beide Teams haben nach dem ersten Spieltag drei Punkte: Deutschland führt dank des 7:1 gegen Curaçao mit einer Tordifferenz von +6, die Elfenbeinküste folgt nach dem 1:0 gegen Ecuador mit +1.

Da Ecuador und Curaçao noch null Punkte haben, könnte der Sieger dieses direkten Duells bereits das Ticket für die Runde der letzten 32 buchen.

Gewinnt Deutschland

Ein zweiter Sieg in Folge würde Julian Nagelsmanns Team auf sechs Punkte bringen und Deutschland bereits ein Spiel vor Schluss den Einzug in die K.o.-Runde sichern. Je nach Ausgang der Partie Ecuador gegen Curaçao könnte ein Sieg den Deutschen den alleinigen ersten Platz in Gruppe E sichern. Damit hätten sie am letzten Spieltag gegen Ecuador den Luxus, ihren Kader stark zu rotieren, während die Elfenbeinküste bei drei Punkten bliebe und im letzten Spiel gegen Curaçao unbedingt gewinnen müsste, um den automatischen Einzug zu schaffen.

Gewinnt die Elfenbeinküste,

Gewinnen die Männer von Emerse Faé deutlich, überholen sie Deutschland, übernehmen mit sechs Punkten die Tabellenführung in Gruppe E und lösen ihr Ticket für die Runde der letzten 32. Mit sechs Zählern hätten die Elefanten die Gruppe im Griff und bräuchten im letzten Spiel gegen Curaçao voraussichtlich nur ein Remis, um Platz eins zu sichern. Umgekehrt bliebe Deutschland bei drei Punkten, hätte das Achtelfinale noch in Reichweite, stünde aber vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ecuador unter großem Druck.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis im Toronto Stadium hält beide Teams in einer guten Position, um die Gruppe zu führen. Ein Remis brächte Deutschland vier Punkte und eine Tordifferenz von +6, die Elfenbeinküste käme auf vier Punkte bei +1. Beide blieben ungeschlagen. Der Druck vor dem letzten Spieltag wäre gering. Deutschland ginge mit dem Wissen in die Partie gegen Ecuador, dass ein Punkt für Platz eins oder zwei reicht. Die Elfenbeinküste stünde gegen Curaçao vor dem gleichen Szenario.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Julian Nagelsmann trainiert Deutschland. Vor diesem Spiel liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Startelf hat der Verein noch nicht bestätigt. Aktuelle Informationen fügt der Verein kurz vor Anpfiff hinzu, sobald die Aufstellung feststeht.

Auch bei der Elfenbeinküste hat Cheftrainer Emerse Fae laut den verfügbaren Informationen keine Verletzten oder gesperrten Spieler zu verzeichnen. Wie bei Deutschland veröffentlichte der Verband vor dem Duell in Toronto noch keine bestätigte Aufstellung. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen im Vorfeld des Spiels.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Deutschland reist mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben nach Toronto. Zuletzt besiegte die Mannschaft Curaçao am 14. Juni im WM-Auftaktspiel 7:1. Zuvor besiegte Deutschland die USA am 6. Juni in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 und schlug Finnland am 31. Mai mit 4:0. Zu Beginn des Frühjahrs gewann Deutschland mit 2:1 gegen Ghana und setzte sich in einem torreichen Freundschaftsspiel mit 4:3 gegen die Schweiz durch. Das macht fünf Siege aus fünf Spielen und insgesamt 18 Tore.

Auch die Elfenbeinküste hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen; die einzige Niederlage war ein 2:3 gegen Ägypten beim Afrika-Cup im Januar. Seitdem sind die Elefanten in starker Form. Am 4. Juni besiegten sie Frankreich in einem Freundschaftsspiel 2:1 und fuhren am 14. Juni mit einem 1:0-Erfolg gegen Ecuador im WM-Auftaktspiel fort, den Amad Diallo in der 90. Minute sicherte. Zudem schlugen sie Schottland 1:0 und bezwangen im März die Republik Korea 4:0. In ihren letzten fünf Partien erzielte die Elfenbeinküste neun Tore und kassierte sechs.

Bilanz der direkten Begegnungen

GER Letztes Spiel ELF 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Deutschland 2 - 2 Elfenbeinküste 2 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die direkte Bilanz zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste ist knapp. Das einzige dokumentierte Spiel war ein 2:2-Unentschieden im Freundschaftsspiel am 18. November 2009, als Deutschland Heimrecht hatte. Weitere Vergleiche liegen nicht vor.

Tabelle



