Für das DFB-Team steht bei der WM das nächste Gruppenspiel auf dem Programm - Gegner ist die Elfenbeinküste. GOAL informiert Euch darüber, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Deutschland trifft im Toronto Stadium auf die Elfenbeinküste – ein Gruppenspiel der WM 2026, das für beide Mannschaften richtungsweisend ist. In der Gruppe E geht es um die Weichen für das Sechzehntelfinale, und beide Teams wissen, was auf dem Spiel steht.

Die DFB-Elf reist als Tabellenführer der Gruppe E nach Toronto. Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao in beeindruckender Verfassung. Der Hunger nach dem WM-Titel ist spürbar – nicht zuletzt, weil Torhüter Manuel Neuer nach dem Turnier endgültig aus der Nationalmannschaft zurücktreten will und sich einen zweiten Weltmeistertitel als Abschluss seiner Karriere wünscht.

Die Elfenbeinküste steht nach dem 1:0-Erfolg gegen Ecuador ebenfalls mit drei Punkten da und belegt Rang zwei der Gruppe. Trainer Emerse Faé hat sein Team auf einen kompakten, effizienten Stil eingeschworen, der sich in den bisherigen Ergebnissen widerspiegelt.

Deutschland dagegen geht mit breiter Brust in dieses Spiel. Fünf Siege in den letzten fünf Partien sprechen für eine Mannschaft, die sich in einem Rhythmus befindet, den sie nicht unterbrechen lassen will.

Wie und wo ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Deutschland und Elfenbeinküste beginnt am 20.06.2026 um 22:00.

Deutschland vs. Elfenbeinküste heute live im Free-TV bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Nach dem Auftaktspiel gegen Curacao, das noch in der ARD lief, übernimmt diesmal das ZDF die Free-TV-Übertragung der deutschen Partie. Dort begleitet Oliver Schmidt die Begegnung als Kommentator. Zusätzlich steht das Spiel kostenlos im Livestream auf zdf.de zur Verfügung.

Auch MagentaTV zeigt das Duell live im Pay-TV. Der Telekom-Anbieter überträgt im Verlauf der Weltmeisterschaft alle Spiele und setzt dabei unter anderem auf Kommentator Wolff Fuss für Deutschland gegen die Elfenbeinküste.

Anstoßzeit Deutschland gegen Elfenbeinküste

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Toronto Stadium

Deutschland vs. Elfenbeinküste: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Deutschland kommt in bestechender Form in dieses Spiel. Die DFB-Elf gewann alle fünf jüngsten Partien – eine Serie, die mit einem 3:4-Sieg gegen die Schweiz begann und zuletzt mit dem 7:1-Kantersieg gegen Curaçao beim WM-Auftakt ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Zwischendurch bezwang die Mannschaft Ghana (2:1), Finnland (4:0) und die USA (2:1). In diesen fünf Spielen erzielte Deutschland 18 Tore und kassierte sechs.

Die Elfenbeinküste weist ebenfalls vier Siege aus den letzten fünf Partien vor. Nach der einzigen Niederlage – einem 2:3 gegen Ägypten beim Afrika-Nationenpokal im Januar – folgten Siege gegen Südkorea (4:0), Schottland (1:0), Frankreich (2:1) und Ecuador (1:0) zum WM-Auftakt. Les Éléphants erzielten dabei acht Tore und kassierten drei.





Bilanz direkte Duelle

GER Letztes Spiel ELF 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Deutschland 2 - 2 Elfenbeinküste 2 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Die Bilanz der direkten Duelle zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste ist überschaubar. Das einzige verfügbare Aufeinandertreffen aus den jüngsten Jahren endete am 18. November 2009 in einem Freundschaftsspiel mit 2:2. Weitere Begegnungen aus diesem Zeitraum sind nicht dokumentiert.





Deutschland vs. Elfenbeinküste: Die Tabellen

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