Deutschland vs. Ecuador heute live im Free-TV bei ARD oder ZDF? Wer zeigt / überträgt das DFB-Team bei der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?

Das abschließende Gruppenspiel der WM 2026 zwischen Ecuador und Deutschland steigt am 25. Juni im New York/New Jersey Stadium in East Rutherford – und es hat alles, was ein Fußballabend braucht.

Deutschland reist als Gruppensieger mit sechs Punkten an. Julian Nagelsmanns Mannschaft hat beide bisherigen Partien gewonnen, darunter ein 2:1 gegen die Elfenbeinküste, bei dem Joker Deniz Undav mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit das Spiel drehte.

Ecuador steckt dagegen in der Klemme. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen die Elfenbeinküste folgte ein torloses 0:0 gegen Curacao – ein Ergebnis, das die Südamerikaner mit nur einem Punkt auf Rang drei der Gruppe E zurücklässt.

Für La Tri geht es in diesem Spiel ums Weiterkommen. Nur ein Sieg hält die Hoffnungen auf das Achtelfinale am Leben. Trainer Sebastian Beccacece muss seiner Mannschaft eine Effizienz im Angriff abverlangen, die bislang gefehlt hat.

Nagelsmann hingegen kann mit einem weiteren Sieg die Gruppenphase mit makellosen neun Punkten abschließen. Allerdings trübt der verletzungsbedingte Ausfall von Nico Schlotterbeck die Stimmung beim deutschen Lager – der BVB-Verteidiger zog sich gegen die Elfenbeinküste eine schwere Sprungbandverletzung zu und ist für den Rest des Turniers nicht mehr einsatzfähig.

Wo und wie das Spiel zu sehen ist, erfahrt ihr unten.

Das Spiel zwischen Ecuador und Deutschland beginnt am 25.06.2026 um 22 Uhr.

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Die Partie Deutschland gegen Ecuador ist wie gewohnt bei MagentaTV sowie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in der ARD zu sehen.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele live, darunter auch zahlreiche exklusive Übertragungen. Kommentiert wird die Begegnung von Wolff Fuss, während Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller als Experten dabei sind. Zusätzlich bietet MagentaTV eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Curacao und der Elfenbeinküste, die von Alex Küpper begleitet wird.

Auch die ARD stellt einen kostenlosen Livestream über sportschau.de und die ARD-Mediathek bereit. Im "Ersten" führen Esther Sedlaczek, Bastian Schweinsteiger und Philipp Sohmer durch den Fußballabend.

Anstoßzeit Ecuador gegen Deutschland

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E New York/New Jersey Stadium

Ecuador vs. Deutschland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 15 N. Schlotterbeck

Form

Ecuador kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Partien. Zuletzt trennten sie sich 0:0 von Curacao bei der WM – nach der 0:1-Niederlage zum Auftakt gegen die Elfenbeinküste am 14. Juni. Zuvor gab es in der WM-Vorbereitung ein 3:0 gegen Guatemala und ein 2:1 gegen Saudi-Arabien. In diesen fünf Spielen erzielte Ecuador fünf Tore und kassierte zwei.

Deutschland präsentiert sich dagegen in bestechender Form: fünf Siege aus fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni, nachdem zuvor Curacao mit 7:1 abgefertigt worden war. Auch die Testspiele gegen die USA (2:1), Finnland (4:0) und Ghana (2:1) gewann die Nagelsmann-Elf. Insgesamt stehen in diesen fünf Partien 16 erzielte Tore bei zwei Gegentoren zu Buche.





Bilanz direkte Duelle

ECU Letzte 2 Spiele GER 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Ecuador 2 - 4 Deutschland

Ecuador 0 - 3 Deutschland 2 Erzielte Tore 7 Spiele über 2,5 Tore 2/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Beide Nationen sind sich in den vorliegenden Daten zweimal begegnet – Deutschland gewann beide Male. Das bislang letzte Duell datiert vom 29. Mai 2013, ein Freundschaftsspiel, das Deutschland mit 4:2 für sich entschied. Davor bezwang Deutschland Ecuador beim WM-Gruppenspiel am 20. Juni 2006 mit 3:0. Deutschland hält damit eine makellose Bilanz mit sieben erzielten und zwei kassierten Toren.





Ecuador vs. Deutschland: Die Tabellen

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